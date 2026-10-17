Αλλάζουν οι όροι συμμετοχής στην Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου 2026

Την αναθεώρηση των όρων της αρχικής προκήρυξης για την Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου 2026 ανακοίνωσε την Παρασκευή το Υφυπουργείο Πολιτισμού, έπειτα από διάλογο με τη χορευτική κοινότητα.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα ανέφερε ότι η Πλατφόρμα αποτελεί καταξιωμένο θεσμό, με καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη και ανάδειξη της σύγχρονης χορογραφικής δημιουργίας στην Κύπρο.

«Η αναθεώρηση της προκήρυξης αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι ο διάλογος με την καλλιτεχνική κοινότητα μπορεί και πρέπει να οδηγεί σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Ακούσαμε με προσοχή τις απόψεις και τους προβληματισμούς των δημιουργών και προχωρήσαμε στις αναγκαίες αλλαγές, με σεβασμό στην ιστορία και τις ανάγκες του θεσμού. Πιστεύουμε ότι η πολιτιστική πολιτική οφείλει να διαμορφώνεται σε συνεργασία με τους ίδιους τους ανθρώπους του πολιτισμού», πρόσθεσε.

Κεντρική αλλαγή είναι η κατάργηση του διαγωνιστικού χαρακτήρα που προβλεπόταν στην αρχική προκήρυξη. Η Πλατφόρμα διατηρεί τον χαρακτήρα της ως χώρος καλλιτεχνικής έκφρασης, παρουσίασης και ανάδειξης της σύγχρονης κυπριακής χορογραφικής δημιουργίας.

Η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου είναι ετήσιος θεσμός του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Διοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο, σε συνεργασία με τη Στέγη Χορού Λεμεσού.

Η διοργάνωση του 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Ριάλτο από τις 5 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2027. Οι ενδιαφερόμενοι δημιουργοί και επαγγελματίες μπορούν να ενημερωθούν για τους αναθεωρημένους όρους συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από τις 16 Οκτωβρίου έως και τις 9 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00, μέσω της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Γιώργο Νικολάου στο τηλέφωνο 22809856 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση gnicolaou@culture.gov.cy.

Πηγή: ΚΥΠΕ