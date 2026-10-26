ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2027: Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης του σύγχρονου χορού με κονδύλι €120.000

ο Υφυπουργείο Πολιτισμού, μέσω του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, ανακοίνωσε την προκήρυξη του Προγράμματος Ενίσχυσης της Δημιουργίας και Έρευνας στον Τομέα του Σύγχρονου Χορού «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2027», με συνολικό κονδύλι ύψους 120.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στήριξης της κυπριακής χορογραφικής δημιουργίας και καλλιτεχνικής έρευνας, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, τον πειραματισμό και την καλλιτεχνική εξέλιξη χορογράφων και ομάδων χορού.

Στήριξη νέων χορογραφικών παραγωγών

Το «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2027» παρέχει οικονομική ενίσχυση για την υλοποίηση νέων χορογραφικών παραγωγών διαφορετικής κλίμακας, από έργα σόλο και ντουέτα μέχρι μεγαλύτερες παραγωγές με τη συμμετοχή πολλών χορευτών.

Μέσα από το πρόγραμμα επιδιώκεται η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη και παρουσίαση νέων καλλιτεχνικών προτάσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στην εξέλιξη της σύγχρονης χορευτικής σκηνής της Κύπρου.

Όπως επισημαίνει το Υφυπουργείο Πολιτισμού, η διαχρονική πορεία του προγράμματος έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση του σύγχρονου χορού, προσφέροντας στους δημιουργούς ευκαιρίες να παρουσιάσουν το έργο τους και να έρθουν σε επαφή με το κοινό τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας Grants4Arts.cy, από τις 9 Νοεμβρίου έως και τις 27 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους συμμετοχής, τις επιλέξιμες δαπάνες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις σχετικές προθεσμίες μέσω της ιστοσελίδας του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Το Υφυπουργείο υπογραμμίζει τη σημασία της συστηματικής επένδυσης στους δημιουργούς και στις τέχνες, αναγνωρίζοντας τον σύγχρονο χορό ως αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής ζωής της Κύπρου, πεδίο καινοτομίας και δημιουργικής έκφρασης, αλλά και σημαντικό φορέα πολιτιστικής εξωστρέφειας.