«Working in Groups»: Διήμερο εργαστήρι για τη συνεργασία στις τέχνες από τη Στέγη Χορού Λευκωσίας

Πώς μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά μια δημιουργική ομάδα; Με ποιους τρόπους μπορούν να αντιμετωπιστούν οι εντάσεις και οι διαφωνίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια μιας καλλιτεχνικής διαδικασίας; Και πώς διαμορφώνεται ένα περιβάλλον συνεργασίας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη σαφήνεια και την ανοιχτή επικοινωνία;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θέτει το «Working in Groups», ένα διήμερο εργαστήρι που διοργανώνει η Στέγη Χορού Λευκωσίας στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2026, στο Rifugio Retreat Bed & Breakfast στην Κακοπετριά.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τεχνών και της δημιουργικής παραγωγής και επιδιώκει να προσφέρει πρακτικά εργαλεία για την καλύτερη λειτουργία και συνεργασία των δημιουργικών ομάδων.

Επικοινωνία, εμπιστοσύνη και διαχείριση συγκρούσεων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σεμινάριο με τη Βασιλική Χριστοφή, με επίκεντρο την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και τη διαχείριση ομάδων συνεργατών.

Κατά τη δεύτερη ημέρα, υπό τον συντονισμό του Πέτρου Κονναρή, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν δημιουργικά εργαλεία και πρακτικές που συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, στη διαμόρφωση ενός σαφούς πλαισίου συνεργασίας και στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας ομάδας.

Στο τελευταίο μέρος του εργαστηρίου θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη, μαζί με την ομάδα τους, τα εργαλεία διαχείρισης συγκρούσεων που θα έχουν αποκτήσει. Για τον σκοπό αυτό, προβλέπεται η δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής μελών της ομάδας εργασίας τους κατά τη δεύτερη ημέρα.

Το εργαστήρι θα εξετάσει επίσης ζητήματα παραγωγικής εργασίας στον καλλιτεχνικό τομέα, τόσο σε επίπεδο δημιουργίας όσο και οργάνωσης, καθώς και την προετοιμασία για συναντήσεις με θεσμικούς και κυβερνητικούς φορείς.

Οι συντονιστές

Η Βασιλική Χριστοφή είναι ειδικός στην εφαρμοσμένη επικοινωνία, με σπουδές στο London Metropolitan University. Είναι πιστοποιημένη από το National Anger Management Association (NAMA) ως Anger Management Specialist IV και Crisis Intervention Specialist, ενώ είναι ιδρύτρια και διευθύντρια του European Anger Management Association.

Με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση και καθοδήγηση επαγγελματιών, δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η διαπροσωπική επικοινωνία, η γλώσσα του σώματος, η διαχείριση συγκρούσεων και η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Ο Πέτρος Κονναρής είναι περφόρμερ και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Στέγης Χορού Λευκωσίας. Διαθέτει εμπειρία στη διοίκηση και την επιμέλεια, καθώς και στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των καλλιτεχνών χορού και την ανάπτυξη καλών πρακτικών συνεργασίας στον χώρο. Η προσέγγισή του δίνει έμφαση στη διαφάνεια, τη φροντίδα και την καθαρή επικοινωνία ως βασικά στοιχεία της συλλογικής καλλιτεχνικής εργασίας.

Πληροφορίες και συμμετοχή

Εργαστήρι: Working in Groups

Διοργάνωση: Στέγη Χορού Λευκωσίας

Ημερομηνίες: Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026

Ώρες: 10:00–17:00, με διάλειμμα μίας ώρας

Χώρος: Rifugio Retreat Bed & Breakfast, Κακοπετριά

Κόστος συμμετοχής: €80, ή €50 για φοιτητές και φίλους της Στέγης Χορού Λευκωσίας.

Το κόστος περιλαμβάνει τη συμμετοχή στο διήμερο εργαστήρι, μία διανυκτέρευση στο Rifugio Retreat Bed & Breakfast και ελαφρύ γεύμα και τις δύο ημέρες. Περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα πρόσκλησης μελών της ομάδας εργασίας του συμμετέχοντα για δωρεάν συμμετοχή τη δεύτερη ημέρα.

Δηλώσεις συμμετοχής: Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2026, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας αποστέλλεται επιβεβαιωτικό email, ενώ για την οριστικοποίηση της κράτησης απαιτείται η καταβολή ολόκληρου του ποσού συμμετοχής.