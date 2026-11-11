Νέα εποχή για το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου: Για πρώτη φορά ανοικτή πρόσκληση για Καλλιτεχνικό Διευθυντή

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη θέση Καλλιτεχνικού/ής Διευθυντή/ριας του Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου.

Το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στον τομέα του σύγχρονου χορού στην Κύπρο. Διοργανώνεται από το 1998 από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο, φιλοξενώντας παραστάσεις υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου από την Κύπρο και το εξωτερικό και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και προβολή του σύγχρονου χορού.

Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες συνεχούς παρουσίας και εξέλιξης, το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, το Υφυπουργείο Πολιτισμού προχωρεί για πρώτη φορά σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Καλλιτεχνικού/ής Διευθυντή/ριας, επιδιώκοντας να ενισχύσει περαιτέρω την εξωστρέφεια, τη διεθνή δικτύωση και την καλλιτεχνική δυναμική του θεσμού, μέσα από μια διαδικασία που διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών.

Ο/Η Καλλιτεχνικός/ή Διευθυντής/ρια θα έχει την ευθύνη του καλλιτεχνικού σχεδιασμού και της διαμόρφωσης του προγράμματος του Φεστιβάλ, της επιλογής των παραστάσεων, του σχεδιασμού παράλληλων δράσεων, καθώς και της ενίσχυσης των διεθνών συνεργασιών και της δικτύωσής του με αντίστοιχους πολιτιστικούς φορείς και διοργανώσεις. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη τρία χρόνια.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών σε κλάδο συναφή με τον χορό ή/και τις παραστατικές τέχνες, τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα, εμπειρία σε διεθνείς συνεργασίες και πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοικτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει εξέταση προσόντων, επαγγελματικής εμπειρίας, διεθνούς δραστηριότητας και δήλωσης καλλιτεχνικού οράματος, ενώ οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 25η Νοεμβρίου 2026 και ώρα 23:59. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση vacancies@culture.gov.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν την αναλυτική πρόσκληση και το έντυπο υποβολής αίτησης στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού https://www.gov.cy/culture-dcc/documents/prosklisi-festival-sygronou-xorou/

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση vacancies@culture.gov.cy.