Το "Lamenta" από το Βέλγιο έρχεται στο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου 2023

To "Lamenta" εστιάζει στα διαφορετικά στάδια συναισθημάτων που βιώνει ο άνθρωπος όταν θρηνεί.

Μία παράσταση που εμπνέεται από το μοιρολόι της Ηπείρου, τα τραγούδια θρήνου σε κηδείες και οικογενειακούς αποχωρισμούς. Οι χορογράφοι Koen Augustijnen και Rosalba Torres Guerrero (Siamese Cie), μαζί με εννέα Έλληνες σύγχρονους χορευτές, εξερευνούν τις ενεργειακές ιδιότητες της μουσικής και των χορών της Ελλάδας θρέφοντας ένα σύγχρονο δημιούργημα. Στο νέο τους δημιούργημα, οι χορογράφοι Koen Augustijnen and Rosalba Torres Guerrero (το καλλιτεχνικό δίδυμο Siamese Cie) συνεχίζουν το κοινό καλλιτεχνικό τους ταξίδι, εξερευνώντας τα στοιχειώδη συναισθηματικά βιώματα των ανθρώπων και τον τρόπο που ενσωματώνονται και εκφράζονται στο θέατρο και στον χορό.

To "Lamenta" εστιάζει στα διαφορετικά στάδια συναισθημάτων που βιώνει ο άνθρωπος όταν θρηνεί. Στις τελετουργίες πένθους, στοιχείο κάθε πολιτισμού, οι άνθρωποι εξέφραζαν τα συναισθήματά τους μέσα από το τραγούδι και τον χορό. Η ανάγκη αναπαράστασης αυτών των συναισθημάτων και η συλλογική έκφρασή τους ήταν αυτό που τους βοηθούσε να συμφιλιωθούν με την απώλεια και να προχωρήσουν. Στις σύγχρονες κοινωνίες, πολλές τελετουργίες πένθους έχουν πια χαθεί. Συναντάμε όμως ορισμένες, που επιβίωσαν σε συγκεκριμένες περιοχές και κουλτούρες, όπως στην Ήπειρο, στη βόρεια Ελλάδα. Πόσο διαπερατός από άλλες επιρροές μπορεί να είναι ο παραδοσιακός χορός; Πώς συσχετιζόμαστε σήμερα με το παρελθόν και την παράδοση; Πώς αναπαριστούμε σκηνικά τον παραδοσιακό χορό σήμερα, με τρόπο προσιτό στο σύγχρονο κοινό και με μια διαπολιτισμική προοπτική; Στην περίπτωση του ελληνικού μοιρολογιού, μεταγράφοντας την παράδοση στη σύγχρονη χορογραφία συμφιλιωνόμαστε με την απώλεια: μέσα από την απώλεια ή την αλλαγή της παλιάς φόρμας αναδύεται ένα νέο χορευτικό ιδίωμα.

O Koen Augustijnen είναι πιστός συνεργάτης της ομάδας χορού les ballets C de la B από το 1991, με την οποία ξεκίνησε να συνεργάζεται αρχικά ως χορευτής σε έργα του Alain Platel. Από το 1997 μέχρι το 2013, υπήρξε φιλοξενούμενος χορογράφος στην ίδια ομάδα χορού, μέσω της οποίας δημιούργησε τα έργα Bâche (2004), που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές ανά το διεθνές, IMPORT/ EXPORT (2006), Ashes (2009) και Audelà (2012). Από το 2013 εργάζεται ως freelance χορογράφος. Στην Αυστραλία σκηνοθέτησε το χορευτικό σόλο με τίτλο Gudirr Gudirr για τη χορεύτρια Dalisia Pigram και την ομάδα χορού Marrugeku Company. Στην Παλαιστίνη, συνσκηνοθέτησε το Badke (2013) σε συνεργασία με τις Rosalba Torres Guerrero και Hildegard De Vuyst, ένα έργο για δέκα Παλαιστίνιους χορευτές σε παραγωγή KVS, les ballets C de la B και The Qattan Foundation. Είναι, επίσης, ο δημιουργός του Sehnsucht, limited edition (2014) έργο που παρουσιάστηκε στο Oldenburgisches Staatstheater (Γερμανία) και του Dancing Bach (2015) που έκανε πρεμιέρα στο Konzert Theater Bern (Ελβετία). Σε συνεργασία με την Rosalba Torres Guerrero, δημιούργησαν τη χορογραφία Hochzeit (2017) που έκανε πρεμιέρα στο Κρατικό Θέατρο του Μάιντς (Staatstheater Mainz) και στην οποία συμμετείχαν είκοσι χορευτές του TanzMainz, πέντε ηθοποιοί, πέντε μουσικοί και φιλοξενούμενοι καλλιτέχνες και, τέλος, το έργο Le Sacre du Printemps (2022).

Η Rosalba Torres Guerrero σπούδασε στο Κονσερβατόριο της Γενεύης και στο Εθνικό Κέντρο Σύγχρονου Χορού (CNDC) της Ανζέ. Ξεκίνησε την καριέρα της με τον Philippe Decouflé στο έργο Decodex και συνεργάστηκε με τον Ismael Ivo στη Βαϊμάρη, στην όπερα Medeamaterial. Από το 1997 μέχρι το 2005 υπήρξε μέλος της ομάδας χορού Rosas, με επικεφαλής την χορογράφο Anne Teresa De Keersmaeker σε συνεργασία με την οποία δημιούργησαν τα ακόλουθα έργα: Drumming, I said I, In real time, Rain, April me, Bitches Brew/Tacoma Narrows, Kassandra και Raga for a rainy season/Love Supreme, καθώς και τα έργα ρεπερτορίου Woud, Achterland και Mozart/Concert Arias-un moto di gioia. Από το 2005 μέχρι το 2015, υπήρξε μέλος της ομάδας χορού les ballets C de la B του Alain Platel, συμμετέχοντας στα έργα VSPRS, Pitié!, Out of Context και C(h)oeurs. Έχει, επίσης, συμμετάσχει στις ταινίες Je sens le beat qui monte en moi και Cornelius le meunier hurlant του Yann Le Quellec, στον ρόλο της Κασσάνδρας στα έργα Die Troerinnen and Die Rasenden της Karin Beier στο Θέατρο του Αμβούργου (Schauspielhaus), καθώς και με τον πολωνικής καταγωγής Krysztof Warlikowksi στις όπερες Lulu, Don Giovanni, The Bassarids και στο έργο Phèdres(s) με την Isabelle Huppert στο Παρίσι (Théâtre de l’Odéon). Το 2011, δημιούργησε το χορευτικό σόλο Pénombre, σε συνεργασία με τον Γάλλο video artist Lucas Racasse, και σε παραγωγή της ομάδας χορού les ballets C de la B. Συνσκηνοθέτησε, σε συνεργασία με τον Koen Augustijnen και την Hildegard Devuyst, το έργο Badke. Έχει, επίσης, σκηνοθετήσει το Long past για έξι χορευτές, μία ανάθεση της ομάδας σύγχρονου χορού Bodhi Project.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χορογραφία / Ιδέα: Koen Augustijnen & Rosalba Torres Guerrero

Ομάδα χορού: Siamese Cie

Χορευτές: Christiana Kosiari, Konstantinos Chairetis, Petrina Giannakou, Dafni Stathatou, Athina Kyrousi, Taxiarchis Vasilakos, Alexandros Stavropoulos & Spyridon Christakis.

Μουσική διεύθυνση: Ξανθούλα Ντακοβάνου

Μουσικοί: Magic Malik (flute, voice), Nikos Filippidis (clarinet), Kleon Andoniou (electric guitar, voice), Solis Barkis (percussions), Dimitris Brendas (clarinet, kaval), Xanthoula Dakovanou (voice), Lefkothea Filippidi (voice), Kostas Filippidis (luth), Stefanos Filos (violin), Avgerini Gatsi (voice), Panagiotis Katsikiotis (drums), Dimitris Katsoulis (violin), Ourania Lampropoulou (santouri), Antonis Maratos (electric bass, contrebass), Alexandros Rizopoulos (percussions, voice) & Thanassis Tzinas (voice).

Δραματουργία: Georgina Kakoudaki & Guy Cools

Κοστούμια: Peggy Housset

Φωτισμοί: Begoña Garcia Navas

Διοργάνωση: Υφυπουργείο Πολιτισμού (Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού) και Θέατρο Ριάλτο. Σε συνεργασία με τη Στέγη Χορού Λεμεσού.

Χορηγοί επικοινωνίας: Ο Φιλελεύθερος, Active, ΡΙΚ.

Τεχνική υποστήριξη: Event Pro

Χορηγός φιλοξενίας: Alinea

Στηρίζουν: Δημοτικό θέατρο Λευκωσίας, Εφημερίδα Λεμεσός, Limassol Today, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού, Λεμεσός Blog, Russian Wave, Vestnik Kipra, Social et. Al.

