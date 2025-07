Πέθανε η τραγουδίστρια Κόνι Φράνσις, η φωνή του Pretty Little Baby

Δημοσιεύθηκε 17.07.2025 15:35

Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον φίλο της και διαχειριστή πνευματικών δικαιωμάτων Ρον Ρόμπερτς.

«Με βαριά καρδιά και βαθιά θλίψη σας ανακοινώνω τον θάνατο της αγαπημένης μου φίλης Κόνι Φράνσις χθες το βράδυ», έγραψε στο Facebook.Ξέρω ότι η Κόνι θα ενέκρινε το γεγονός ότι οι θαυμαστές της είναι από τους πρώτους που θα μάθουν για αυτά τα θλιβερά νέα».

Τον προηγούμενο μήνα, η Φράνσις είχε ακυρώσει μια προγραμματισμένη εμφάνιση και είχε εισαχθεί σε ΜΕΘ λόγω «ακραίου πόνου». Στις 2 Ιουλίου, σε ανάρτησή της στο Facebook, ενημέρωνε το κοινό για την κατάστασή της, γράφοντας ότι υποβαλλόταν σε εξετάσεις για να εντοπίσει από πού προέρχονταν οι πόνοι που αντιμετώπιζε.

Τι τραγούδι που έγινε viral στο TikTok 6 δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του

Ένα σχεδόν άγνωστο τραγούδι από τη δεκαετία του 1960 ανέβηκε στα μουσικά charts για πρώτη φορά, αφού έγινε viral στο TikTok. Μόλις πριν ένα μήνα. Πρόκειται για το κομμάτι «Pretty Little Baby» που κυκλοφόρησε αρχικά το 1962.

Η ίδια σχολίασε πρόσφατα τη viral επιτυχία του τραγουδιού της μέσα από την επίσημη σελίδα της στο Facebook.

Έγραψε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ το TikTok και τα μέλη του για την υπέροχη – και τόσο απρόσμενη – αποδοχή της ηχογράφησής μου του 1961, “Pretty Little Baby”. Το έμαθα για πρώτη φορά όταν ο [πρόεδρος της Concetta Records, Ron Roberts] με κάλεσε να μου πει ότι έχω “ένα viral hit”. Μη γνωρίζοντας τη σύγχρονη ορολογία της μουσικής βιομηχανίας, η πρώτη μου αντίδραση ήταν: “Τι είναι αυτό;”».

Σε ξεχωριστό δελτίο τύπου, η Φράνσις πρόσθεσε: «Είμαι ενθουσιασμένη και συγκινημένη με την επιτυχία του “Pretty Little Baby”. Ηχογράφησα αυτό το τραγούδι πριν από 63 χρόνια, και το να γνωρίζω ότι μια ολόκληρη νέα γενιά μαθαίνει τώρα ποια είμαι και ποια είναι η μουσική μου, με συγκινεί βαθιά. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ TikTok».

Σύμφωνα με το Billboard, το τραγούδι έχει φτάσει σχεδόν 15 εκατ. προβολές μέσα στο 2025, συγκεντρώνοντας πάνω από 10 δισ. προβολές συνολικά στα διάφορα TikTok sounds.

Η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε το Νο1 στο Billboard Hot 100

Η Κόνι Φράνσις υπήρξε μία από τις πιο δημοφιλείς τραγουδίστριες της δεκαετίας του 1950 και των αρχών του ’60, με επιτυχίες όπως τα «Who’s Sorry Now?», «My Heart Has A Mind Of Its Own», «Where the Boys Are» και «Don’t Break The Heart That Loves You». Ήταν η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε το Νο1 στο Billboard Hot 100 με το τραγούδι της «Everybody’s Somebody’s Fool» το 1960 ως σόλο καλλιτέχνης.

Γεννήθηκε ως Concetta Franconero στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ το 1937. Επέλεξε το όνομα Connie Francis ως καλλιτεχνικό.

Από τεσσάρων ετών συμμετείχε σε διαγωνισμούς ταλέντων και καλλιστεία, με την ενθάρρυνση του πατέρα της, τραγουδώντας και παίζοντας ακορντεόν. Αργότερα εμφανιζόταν σε τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ ήταν τακτικό μέλος του παιδικού σόου Startime Kids στο NBC.

Υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο με την MGM Records το 1955, αλλά τα πρώτα της σινγκλ θεωρήθηκαν εμπορικές αποτυχίες. Η εταιρεία σκόπευε να σταματήσει τη συνεργασία μαζί της, μέχρι που ο πατέρας της την έπεισε να ηχογραφήσει το «Who's Sorry Now?» - ένα τραγούδι του 1923 - ως τελευταία ευκαιρία. Αρχικά εκείνη δεν ήθελε αλλά την έπεισε για το αντίθετο.

«Είχα ήδη 18 αποτυχημένα τραγούδια», είχε παραδεχτεί η ίδια το 1996. «Ήθελε να τραγουδήσω κάτι από το 1923. Του είπα “Ξέχνα το — τα παιδιά στο American Bandstand θα με κοροϊδεύουν”. Κι εκείνος μου είπε: “Αν δεν ηχογραφήσεις αυτό το τραγούδι, χαζή, ο μόνος τρόπος να εμφανιστείς στο American Bandstand θα είναι να καθίσεις πάνω στην τηλεόραση”».

Το κομμάτι αρχικά δεν πήγε καλά - μέχρι που προβλήθηκε στην εκπομπή «American Bandstand» του Ντικ Κλαρκ το 1958. Τότε έγινε τεράστια επιτυχία στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Από εκεί και πέρα η καριέρα της εκτοξεύτηκε, με επιτυχίες όπως τα «My Happiness», «Lipstick on Your Collar» και «Among My Souvenirs».

Ο δίσκος της Connie Francis Sings Italian Favorites (1959) ήταν ο πιο επιτυχημένος της, ενώ το «Everybody's Somebody's Fool» (1960) έγινε το πρώτο Νο1 της - και μάλιστα το πρώτο Νο1 από σόλο γυναίκα στην ιστορία του Billboard Hot 100, το οποίο ξεκίνησε το 1958.

Η Φράνσις γνώρισε και διεθνή επιτυχία, καθώς ηχογραφούσε ξανά τα τραγούδια της σε πολλές γλώσσες.

«Ήμουν στην κορυφή του κόσμου και δεν ήξερα καν τι θα πει πρόβλημα», είχε εξομολογηθεί στο People το 1992. Εμφανίστηκε και σε κάποιες ταινίες τη δεκαετία του ’60, μεταξύ των οποίων και το Where the Boys Are (1960) με συμπρωταγωνιστή τον νεαρό τότε Τζορτζ Χάμιλτον.

Οι τρεις προσωπικές τραγωδίες

Η καριέρα της άρχισε να φθίνει στα τέλη της δεκαετίας του ’60, καθώς η μουσική σκηνή άλλαζε.

Ταυτόχρονα, ήρθε αντιμέτωπη και με μια μακρά σειρά προσωπικών τραγωδιών. Το 1974, έπεσε θύμα βιασμού σε μοτέλ του Λονγκ Άιλαντ. Το 1977, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη μύτη που της προκάλεσε προσωρινή απώλεια φωνής.

Το 1981, ο αδερφός της Τζορτζ δολοφονήθηκε από τη μαφία.

Την ίδια χρονιά επιχείρησε το δισκογραφικό της comeback, όμως η ψυχική της υγεία στάθηκε εμπόδιο. Μπήκε σε ψυχιατρικά ιδρύματα, ενώ το 1984 έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Την ίδια χρονιά εξέδωσε την πρώτη της αυτοβιογραφία με τίτλο Who's Sorry Now?.

«Τη δεκαετία του ’80 νοσηλεύτηκα 17 φορές σε 9 χρόνια, σε 5 διαφορετικές πολιτείες», είχε πει το 2011.

«Με είχαν διαγνώσει λανθασμένα με διπολική διαταραχή, ΔΕΠΥ, και άλλα που αρχικά ούτε η επιστημονική κοινότητα δεν είχε ξανακούσει. Τελικά διαγνώστηκα με διαταραχή μετατραυματικού στρες, ως απόρροια της κακοτυχίας που με βρήκε».

Συνεργάστηκε με τη διοίκηση του Ρόναλντ Ρίγκαν σε επιτροπή κατά της βίαιης εγκληματικότητας και έγινε υπερασπίστρια των θυμάτων βιασμού. Το 2010, συνεργάστηκε με τον οργανισμό Mental Health America για την ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα ψυχικής υγείας.

«Προσπαθούσα να βρίσκω το χιούμορ σε όλα, ακόμη κι όταν βρισκόμουν μέσα σε ψυχιατρείο», είπε στην εφημερίδα The Oklahoman το 2018. «Αλλά πρέπει να πω πως η υποστήριξη του κόσμου ήταν συγκλονιστική. Με στήριξαν στις καλύτερες και στις χειρότερες στιγμές μου, και δεν σταμάτησαν ποτέ να μου γράφουν από όλο τον κόσμο».

Το 2017 κυκλοφόρησε τη δεύτερη αυτοβιογραφία της, με τίτλο Among My Souvenirs.

Η Φράνσις είχε σχέση με τον τραγουδιστή Μπόμπι Ντάριν στις αρχές της καριέρας της, αλλά ο πατέρας της δεν τους επέτρεψε να είναι μαζί. Η ίδια τον θεωρούσε τον έρωτα της ζωής της. «Η προσωπική μου ζωή είναι μία τεράστια απογοήτευση» είχε πει στο People το 1984. «Συνειδητοποίησα ότι επέτρεψα στον πατέρα μου να έχει υπερβολική επιρροή πάνω μου».

Παντρεύτηκε τελικά τέσσερις φορές. Ο πρώτος της σύζυγος ήταν ο Dick Kanellis, ο δεύτερος, Izzy Marion, ο τρίτος ήταν ο Joseph Garzilli, με τον οποίο υιοθέτησαν τον γιο τους, Joseph Jr. Και ο τελευταίος της σύζυγος ήταν ο Bob Parkinson, το 1985.

ΠΗΓΗ: Με πληροφορίες από cnn.gre και newsit.gr