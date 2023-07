Κυκλοφόρησε νέα βιογραφία για την Maya Deren

Η μποέμ χορεύτρια, ποιήτρια, φωτογράφος και σκηνοθέτις Maya Deren είναι το όνειρο κάθε βιογράφου.

Η νέα βιογραφία «Maya Deren: Choreographed for Camera» από τον Mark Alice Durant που είναι πλέον διαθέσιμη, δεν αιχμαλωτίζει μόνον τα στοιχεία της τραγικά σύντομης και βαθιά επιδραστικής ζωής της, αλλά το κάνει με ένα είδος πρωτοπρόσωπης οικειότητας.

Η Deren γεννήθηκε στο Κίεβο το 1917 και μετανάστευσε στις ΗΠΑ με την οικογένειά της το 1922 για να αποδράσουν από τα πογκρόμ του Εθελοντικού Στρατού των Λευκών στον ρωσικό εμφύλιο κατά των Εβραίων.

Εκεί άνθησε, και στη δημιουργική διαδρομή της διασταυρώθηκε με φιγούρες όπως οι John Cage, Anais Nin, Marcel Duchamp, και ο επιδραστικός Τσέχος σκηνοθέτης Alexandr «Sasha» Hackenschmied, ο οποίος ήταν και ο δεύτερος σύζυγός της. Το 1961, εγκεφαλική αιμορραγία την έστειλε στο επέκεινα, σε ηλικία 44 χρονών.

Η βιογραφία είναι γραμμένη σαν μικρά λήμματα που ρέουν χρονολογικά αλλά και μοιάζουν σαν ένα είδος ευρετηρίου για το δίκτυο των επιδραστικών καλλιτεχνών στους κύκλους της Deren.

O Durant αρνείται να βυθιστεί στο τέλμα της ανάλυσης των έργων της Maya Deren, προτιμώντας να παρουσιάσει μια εικόνα της ζωής της και των δοκιμασιών της. «Υπάρχουν τόσες πολλές ακαδημαϊκές μελέτες για τις ταινίες και την εικονογραφία της Deren. Αλλά δεν υπήρχε βιογραφία της Maya Deren (για το ευρύ κοινό)» είπε ο συγγραφέας, μιλώντας στο Hyperallergic. Του πήρε δύο δεκαετίες μη συνεχόμενης έρευνας για να κάνει να καρποφορήσουν οι ιδέες του για μια τέτοιου είδους βιογραφία.

Η βιογραφία «Maya Deren: Choreographed for Camera» κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Saint Lucy Books (https://www.instagram.com/p/Cji0eOyrJEQ/).

Στον σύνδεσμο https://saint-lucy.com/essays/maya-deren/ φιλοξενείται άρθρο με τίτλο «A Life Choreographed for Camera» που έγραψε για το τεύχος no. 195 Καλοκαίρι του 2009 του Aperture ο καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης και Μουσειολογίας στο University of Maryland στη Βαλτιμόρη Mark Alice Durant.