Στον κόσμο του σύγχρονου χορού με 12 νέες δημιουργίες

Η 23η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου που λαμβάνει χώρα στο Θέατρο Ριάλτο πλησιάζει

Η φετινή έκδοση επιστρέφει στις 10-12 Νοεμβρίου 2023 και παρουσιάζει 12 νέα έργα καθιερωμένων και νεότερων χορογράφων.

Όλοι οι συμμετέχοντες - χορογράφοι, χορευτές, δραματουργοί, σκηνογράφοι, μουσικοί, φωτιστές και άλλοι καλλιτέχνες, εργάζονται εντατικά για να συν-δημιουργήσουν νέες χορογραφικές προτάσεις. Στόχος τους να αναδείξουν τον πλούτο της δημιουργίας και της έμπνευσης των Κυπρίων καλλιτεχνών παρουσιάζοντας έργα που εμπνέονται από θέματα υπαρξιακά αλλά και κοινωνικά.

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023, 20.30

«Chameleon» - Aμφίδρομο Χοροθέατρο Έλενα Χριστοδουλίδου

Ένα σώμα εύθραυστο εξερευνά τα όριά του. Προσαρμόζεται στο ευμετάβλητο φωτο-ηχητικό τοπίο, οι κινήσεις του εντάσσονται ιδανικά στην ακινησία, γεννιούνται και πεθαίνουν μέσα σε αυτήν… Όσα συνθέτουν το «φαινόμενο του χαμαιλέοντα», ορίζουν τη φύση της μέγιστης δυνατής προσαρμοστικότητας…

Χορογραφία: Έλενα Χριστοδουλίδου

Χορεύτρια: Μαρία Μασώνου

Μουσική: Χάρης Σοφοκλέους, Κοστούμι: Φανή Μουζάκη, Ελένη Ιωάννου

Οπτικό υλικό: Αλέξανδρος Δημητρίου www.egomio.eu/amfidromo, Facebook: Amfidromo Chorotheatro Elena Christodoulidou

Instagram: Amfidromo Chorotheatro



«Match Point» - Μελίνα Ιωαννίδου

Το τένις αποτελεί για μένα ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου, καθώς υπήρξα πρωταθλήτρια σε πολλές διοργανώσεις… Έβρισκα ενδιαφέρον το να συνδυάσω την κινησιολογία των δύο σε χορογραφία με σύγχρονη προσέγγιση και χιουμοριστική διάθεση, σε αντίθεση με την εξαιρετικά αγχωτική πραγματικότητα του match point…

Ιδέα / Χορογραφία: Μελίνα Ιωαννίδου

Χορεύουν: Bianca Casaburi, Πάολα Σαββίδου, Τζούλη Χαραλαμπίδου, Μελίνα Ιωαννίδου

Μουσική: Bianca Casaburi και Blendi. Δραματουργία: Nατάσα Γεωργίου

Καθοδήγηση: Χρήστος Πολυμενάκος

«Dead Mouse» - Μιλένα Ugren Κούλας

Σε ακραίες, απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, εάν η μάχη ή η φυγή είναι αδύνατη, η τελευταία βιολογική και ενστικτώδης στρατηγική επιβίωσης είναι μια πλήρης κατάρρευση μυών και ενέργειας ή ακινησία και παράλυση γνωστή ως «παίζοντας τον νεκρό». Αυτή η βιολογική και ενστικτώδης απόκριση μειώνει τον φόβο και τον πόνο για να περιορίσει την ταλαιπωρία ή, εάν παρουσιαστεί η ευκαιρία, δημιουργεί την ικανότητα μάχης ή φυγής.

Χορογράφος: Μιλένα Ugren Κούλας

Χορευτές: Απόλλων Αναστασιάδης, Κρίστοφερ Μιλς

Μουσική: Γιώργος Κούλας, Δάφνη Κούλας www.facebook.com/ukoulas, www.instagram.com/milena.ugren.koulas/

«Coming of» - Άννη Χούρη

Mια παιγνιώδης τελετουργία επαναπροσέγγισης της απόλαυσης και της συνάντησης, το έργο Coming of εισηγείται τη χαρά ως ένα μέσο επαναδιεκδίκησης του σώματος, και επισκέπτεται το τραύμα με άξονα το παρόν και τις δυνατότητές του…

Μπορεί να πέφτουμε

αλλά

ας ανεβαίνουμε.

Χορογράφος: Άννη Χούρη

Χορεύτριες: Βίκυ Κάλλα, Ιόλη Κασκάνη, Άννη Χούρη

Βασική Μουσική Σύνθεση: Kasska

Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023, 20.30

«Ένας τέλειος κόσμος» - Όλγα Μάρκαρη

Αυτό το έργο λαμβάνει χώρα σε δύο κόσμους: τον πραγματικό κόσμο και τον τεχνητό. Στον γρήγορα αναπτυσσόμενο κόσμο μας, η τεχνολογία έχει εντυπωσιακά βελτιώσει την ποιότητα και τον τρόπο ζωής μας, ενώ ταυτόχρονα έχει απομονώσει τους ανθρώπους. Το έργο εξερευνά τον κίνδυνο της προσωρινής ηδονής που δημιουργούμε σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει…

Χορογράφος: Όλγα Μάρκαρη

Χορευτής: Daniel Agudo Gallardo

Δημιουργός βίντεο: Miłosz Budzyński

«a dance for the end of the world» - Διαμάντω Χατζηζαχαρία

Είναι το τέλος του κόσμου και εγώ χορεύω σ’ ένα υπόγειο / περπατώ στους δρόμους το χάραμα / όλοι είναι φίλοι το πρωί της Κυριακής / είναι το τέλος του κόσμου και ανυπομονώ / δεν περιμένω τίποτα / λιγότερο απ’ τα πάντα / είναι το τέλος του κόσμου και δεν κατάφερα να τελειώσω ούτε ένα βιβλίο / ακόμα κοιτάω την οθόνη / είναι το τέλος του κόσμου και δεν έχω φτάσει πουθενά…

Χορογραφία: Διαμάντω Χατζηζαχαρία

Ερμηνεία: Αρετή Χουρδάκη, Ελίνα Καρακώστα, Julie Χαραλαμπίδου

Βοηθός Χορογράφου: Μαρίτα Αναστάση, Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση: Μάρκος Σουκιούρογλου

Σχεδιασμός Φωτισμού: Παναγιώτης Μανούσης, Φωτογραφίες: Αντρέας Νικολαου www.diamantohz.com @diamantohz

«Φούσκα Κατανάλωσης» - Ιωάννης Οικονομίδης

Ο σύγχρονος άνθρωπος επιθυμεί ό,τι βλέπει καθώς τα υλικά αγαθά, η αυτοπροβολή και η εξωτερική εμφάνιση είναι τα ερεθίσματα που ορίζει η κοινωνία του σήμερα. Μια ατέρμονη μάχη για το πιο ακριβό, το πιο «χρυσό», το πιο δημοφιλές, το πιο λαμπερό, το υπέρλαμπρο αντικείμενο που σταδιακά θα αλλοιώσει τα ηθικά όρια και τις αξίες του. Υπάρχει άραγε περιθώριο να αντισταθεί, να σωθεί;…

Χορογράφος: Ιωάννης Οικονομίδης

Χορευτές: Άννα Νικολάου, Ιωάννης Οικονομίδης

Μουσική: Μιχάλης Νικολάου, Ενδυματολόγος / Σκηνογράφος: Σοσάννα Τομάζου

Κείμενα: Ιωάννης Οικονομίδης, Φωτογραφίες / Τρέιλερ : Κωνσταντίνος Τσιάκκας

Βοηθός Χορογράφου: Φώτης Νικολάου, Δραματουργός: Χρίστος Πολυμενάκος

«Mon Otage» - Παναγιώτης Τοφή

Ένα αγόρι, γεννημένο σε μια ηλιόλουστη χώρα, μεγαλώνοντας, αδυνατεί να αντιληφθεί την ύπαρξη των άλλων ανθρώπων. Χρόνια αργότερα, συνειδητοποιώντας το νόημα της λέξης «μόνος», αποφασίζει μέσω μιας ιδιαίτερης, σουρεαλιστικής ιδέας να διεκδικήσει και να ασφαλίσει τη φροντίδα, αγάπη και προσοχή που δεν του έχουν δοθεί…

Ιδέα, Xορογραφία, Eρμηνεία: Παναγιώτης Τοφή

Ζωντανή Μουσική Σύνθεση: Ανδρέας Οικονομίδης

Κείμενο: Παναγιώτης Τοφή, Γαλλική Μετάφραση: Πόπη Κοντολαίμη,

Σχεδιασμός Κουστουμιού: Ρέα Ολυμπίου, Φωτογραφία: Θεοδώρα Ιακώβου info@panayiotistofi.com, www.panayiotistofi.com

Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023, 20.30

«Embodied Practice by Twelve» - Alexandra Waierstall (Η παράσταση περιέχει γυμνό)

Ένα έργο για τη συνάντηση 9 χορευτών και 3 φωτιστικών σωμάτων. Μαζί, θα δημιουργήσουν ένα έργο βασισμένο σε χορογραφικές παρτιτούρες της χορογράφου για το κυπριακό κοινό, όπου όλοι οι παρευρισκόμενοι θα κληθούν να δημιουργήσουν έναν προσωρινό χώρο για τη δική τους ανάδυση. Μια πρόσκληση όπου ήχος και σιωπή, κίνηση και ακινησία μάς προτρέπουν να αναλογιστούμε…

Χορογραφία / Σύλληψη: Alexandra Waierstall

Ερμηνευτές: Έλενα Αγαθοκλεόυς, Έλενα Γαβριήλ, Ράνια Γλυμίτσα, Πέτρος Κόνναρης, Αριάννα Μαρκουλίδου, Ιωάννα Παρασκευοπούλου, Karolina Szymura, Will Thomson, Ying Yun Chen

Μουσική: Volker Bertelmann, Σταύρος Γασπαράτος, Ηχητική επιμέλεια: Alexandra Waierstall

Τεχνική υποστήριξη: Γιάγκος Χατζηγιάννης www.alexandrawaierstall.com

«Το Βάρος» - Σωτήριος Παναγούλιας

Καμιά φορά μοιάζει ακατανόητο, τεράστιο, βαρύ, ριζωμένο στο πετσί σου το ίδιο. Ένα βάρος που δεν μπορείς να ξεφορτωθείς. Το κουβαλάς σαν πανωφόρι. Μόνο που όταν πας σπίτι, δεν μπορείς να το κρεμάσεις στην ντουλάπα. Έχει δικό του σώμα, κάποτε αλλάζει σχήμα. Όμως το βάρος μένει πάντα ίδιο. Κι αν ζήτησες βοήθεια, έγινε πιο ελαφρύ;…

Χορογραφία & Ερμηνεία: Σωτήριος Παναγούλιας

Κοστούμι: Σωτήριος Παναγούλιας, Ελένη Παπαβασιλείου Σφήκα

Μέντορας: Χρήστος Πολυμενάκος, Φωτισμοί: Alexandαr Jotovic

«We All Need Therapy» - Πάνος Μαλακτός (16+)

Με άξονα τη δαιδαλώδη θεματική της ψυχικής υγείας, ο Πάνος Μαλακτός δημιουργεί το νέο του έργο αντλώντας έμπνευση από το δικό του προσωπικό ταξίδι μέσα από το τραύμα, την αποδοχή και τη θεραπεία. Το We All Need Therapy είναι μια συνθήκη διασκέδασης, παραδοχής, (αυτο)φροντίδας, στρες αλλά και μοιράσματος…

Χορογραφία: Πάνος Μαλακτός

Ερμηνεύουν: Πάνος Μαλακτός, Die Arkitekt

Μουσική Παραγωγή: Die Arkitekt, Δραματουργία: Ody Icons

Φωτισμοί: Βασίλης Πετεινάρης, Κοστούμια: Ορέστης Λαζούρας

Facebook: Panos Malactos Dance , Instagram: @panosmalactosdance

«Οδηγίες σε πλάγια γράμματα» - Χάρης Κούσιος

Η ζωή είναι μια σειρά από εξόδους και εισόδους… και το νόημα αυτής της συνεχούς ροής —αν υπάρχει— βρίσκεται μονάχα στα χέρια αυτού που παρακολουθεί… Οι οδηγίες που προβάλλονται κι αποκαλύπτουν έναν «παντοδύναμο» δημιουργό κάνουν το παιχνίδι όχι και τόσο ρεαλιστικό, αλλά ούτε και τόσο αθώο..

Σύλληψη, Χορογραφία: Χάρης Κούσιος

Ερμηνεία: Ευαγγελία Ράντου, Χάρης Κούσιος

Δραματουργία, Κείμενο: Ελένη Μολέσκη, Μουσική: ECATI

Βίντεο: Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος, Artwork: Παναγιώτης Κλούβας

Instagram/Vimeo: harrykoushos

Πληροφορίες και εισιτήρια

Εισιτήρια: € 8 (€15 για 3 μέρες)

Ελεύθερη είσοδος για χορογράφους & χορευτές (Απαραίτητη η κράτηση θέσεων)

Πληροφορίες & Εισιτήρια: 77 77 77 45 www.rialto.com.cy

Tαμείο: (Δευ-Παρ 10:00-15:00 και 90’ πριν την έναρξη των παραστάσεων

Διοργάνωση: Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού και Θέατρο Ριάλτο

Με τη συνεργασία της Στέγης Χορού Λεμεσού

Χορηγοί Επικοινωνίας: O Φιλελεύθερος, ΡΙΚ.

Χορηγός Φιλοξενίας: ΝΥΧ Hotels

Στηρίζουν: Δήμος Λεμεσού, Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πολιτιστικών Σχέσεων, Εφημερίδα Λεμεσός, Limassol Today, Vestnik Kipra, Lemesos Blog, Ε.Τ.Α.Λ., Art Studio 55.

Βρείτε νέα και ενημερώσεις στο www.cypruschoreographyplatform.com ,

F/B, IG & Vimeo: Cyprus Choreography Platform