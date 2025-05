theYard.Residency.25 σε συνεργασία με την Στέγη Χορού Λευκωσίας

Δημοσιεύθηκε 07.05.2025

Στις 18 Μαϊου ο Γιώργος Μπίζιος παρουσιάζει το right in the center of the matter. “Προσεγγίζοντας το κέντρο, το βάρος από βράχος γίνεται φτερά, και από κόμπος ουρά που μου εξασφαλίζει ισορροπία να πετάξω. Το χαμηλά γίνεται ψηλά, και ο αέρας στεριά αχαρτογράφητη - η μόνη απόδειξη οτι υπάρχει είμαι εγώ ή ο ήλιος. Το right in the center of the matter ειναι μια παραστατική συνθεση που προτείνει μια διαδικασία ενεργοποίησης της καρδιάς. Μέσα από τον λόγο, την μουσική και την σωματική δράση το έργο διερευνά θέματα όπως την ανθεκτικότητα, τον συλλογικό πόνο και την θυσιαστική φύση της αγάπης.”

Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση και Q&A με το κοινό όσον αφορά την ιδέα και την θεματική του έργου με συντονίστρια την Λία Χαράκη.

Δημιουργός/περφόρμερ: Γιώργος Μπίζιος

Καθοδήγηση: Λία Χαράκη

Φωτογραφία/σχεδιασμός φωτογραφίας: Λούκας Σταύρου

Ο τίτλος του έργου είναι εμπνευσμένος από το ποίημα 'Maps of Return' της Κάλιας Μαλιαλή.





Πληροφορίες

18 Μαΐου | 19:00

Είσοδος 8€

Κρατήσεις: 99161977

Στο ίδιο πλαίσιο στις 22.05 η Nίκολα Μητροπούλου, η Κλάρα Ζίνεκερ και φέτος η Σέτα Αστραίου – Καρύδη (Interference net.), σαν συνέχεια της περσινής συμμετοχής στο theYard.Residency,συμμετέχουν στο φεστιβάλ On Bodies με την δράση Συνάντηση στον Άγιον Αντρέα.

“Η συνάντηση θα διερευνήσει τις πολυεπίπεδες γεωγραφίες γύρω από τη Στέγη Χορού Λευκωσίας, τοποθετώντας την ιστορικά, πολιτικά και γεωγραφικά. Τ οποθετημένο σε μια διασταύρωση ελέγχου και αφθονίας, κοντά στη νεκρή ζώνη, σε ένα στρατόπεδο και στις κεντρικές φυλακές της Κύπρου, βρίσκεται σε μια περιοχή που κάποτε ήταν ένας χώρος όπου οι διαφορετικές κοινότητες του νησιού ζούσαν μαζί. Η νεκρή ζώνη έχει έκτοτε διακόψει προηγούμενες συνδέσεις ή διαδρομές, αποκόπτοντάς την από γειτονικές γειτονιές όπως η Arab Ahmet, ενώ πολυτελείς κατοικίες την περιβάλλουν. Μέσα από την κίνηση και τη συλλογική χωρική εξερεύνηση, θα περιηγηθούμε σε αυτό το περιβάλλον, θέτοντας το ερώτημα πώς τοποθετείται μια Στέγη Χορού -και εμείς - μέσα σε αυτήν.”

Πληροφορίες

22.05 | 15:00 - 18:00

Στέγη Χορού Λευκωσίας

Info: 96 450444