«ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ» : [πώς σταματάμε το γενεαλογικό τραύμα…]

Δημοσιεύθηκε 09.05.2025

Μέσα από φεμινιστικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούμε σαν εργαλεία την κίνηση του σώματος, την μίμηση, την μουσική, τον ήχο, το storytelling, τεχνικές θεάτρου και οπτικής ανθρωπολογίας με εκπαιδευτές με σπουδές και εμπειρία στις ανθρωπιστικές σπουδές που συνδυάζουν τις γνώσεις τους στην οπτική Ανθρωπολογία, τις Νέες Τεχνολογίες, τις Παραστατικές τέχνες, το Θέατρο, τη Μουσική και στην δύναμη των συναισθημάτων και δημιουργούν πολύ ξεχωριστές δράσεις.

Οι δράσεις απευθύνονται σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, σε παιδιά και ενήλικες. Οι συντελεστές των δράσεων διακρίνονται για την εμπειρία τους, την αγάπη τους για αυτό που κάνουν, την πολύχρονη προσφορά τους σε εργαστήρια που πραγματεύονται την ενσυναίσθηση και την ισότητα φίλων καθώς και για τα ανώτατα ακαδημαϊκά τους προσόντα.

1. Βιωματικό εργαστήρι για την ματαίωση με τεχνικές Αυγούστου Μποάλ

Δευτ. 12 Μαίου,19.00-21.00 για ενήλικες

To εργαστήρι πραγματεύεται τον ηλικιακό ρατσισμό και την ματαίωση που νιώθουν οι γυναίκες σήμερα. Χρησιμοποιούμε τεχνικές καθοδηγούμενου αυτοσχεδιασμού και Θεάτρου του καταπιεσμένου, του Αυγούστου Μποάλ, και μαζί με props μπαίνουμε σε διάφορους ρόλους.

2. Βιωματικό εργαστήρι με θέμα τις φεμινιστικές προσεγγίσεις συνδυάζει ήχο, μουσική, μίμηση και γλώσσα του σώματος.

Τετάρτη. 14 Μαίου,18.00-20.00 για ενήλικες

To εργαστήρι πραγματεύεται τις φεμινιστικές προσεγγίσεις και εξετάζει την ευαλωτότητα από την προοπτική του φύλου και της ανισότητας. Μέσα από τη δημιουργική καλλιτεχνική έκφραση χρησιμοποιώντας σαν εργαλεία τη κίνηση του σώματος, την μίμηση, την μουσική και τον ήχο δημιουργούμε μια immersiveεμπειρία η οποία στοχεύει στην κάθαρση και την δημιουργία.

3. Podcast: Πώς αλλάζουμε λανθασμένες πεποιθήσεις

Ημερομηνία προβολής: Πέμπτη 15 Μαΐου στις 20.00 [στο κανάλι «Κουβέντα με την Νικολέττα» https://www.youtube.com/watch?v=8PbObdQ2JpY

Πως μπορούμε να αλλάξουμε τις λανθασμένες πεποιθήσεις που περικυκλώνουν τα κορίτσια από μικρή ηλικία και γίνονται γυναίκες με χαμηλή αυτοεκτίμηση και επιρρεπής σε κομπλιμέντα και κολακείες από τοξικούς και εν δύναμη επικίνδυνους ανθρώπους. Μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης για την γυναικεία ενδυνάμωση.

4. Εργαστήρι με την τεχνική storyboard: Σχεδιάζω ιστορίες ευαλωτότητας

Παρασκευή 16 Μαίου,16.00-18.00 για παιδιά

Το εργαστήρι μαθαίνει τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν διαδοχικές εικόνες για να δημιουργήσουν την οπτική παρουσίαση μιας ιστορίας ευαλωτότητας με πλοκή και τελικά κάθαρση. Μέσα από το storyboard και την τεχνική frame by frame και συμβολικούς χαρακτήρες στοχεύουμε στην γυναικεία ενδυνάμωση με ένα ευχάριστο βιωματικό και δημιουργικό τρόπο. Εξετάζουμε πως η κοινωνική δομή μπορεί να δημιουργήσει ή να μειώσει την ευαλωτότητα μέσα σε μια κοινωνία.

5. Βιωματικό εργαστήρι για τα πατριαρχικά πρότυπα με τεχνικές Αυτοσχεδιασμού και role playing

Σάββατο 17 Μαίου,10.00-12.00 για έφηβους

To εργαστήρι μέσα από το role playing και άλλες τεχνικές αυτοσχεδιασμού, πραγματεύεται την ματαίωση και την συμπεριφορά η οποία σχετίζεται με το γενεαλογικό μας τραύμα. Πως η συμπεριφορά των γονέων επηρεάζει και δημιουργεί ένα pattern συμπεριφοράς με στερεότυπα και πατριαρχικά πρότυπα. Πως μπορούμε να δούμε αυτά τα πρότυπα και να τα αντιμετωπίσουμε και πάνω από όλα να τα απαλλαγούμε και να σταματήσουμε αυτόν τον κύκλο συμπεριφοράς.

6. Θεατρική διαδραστική παράσταση Sitting up Comedy. «Μαμάδες, Κόρες, Γιαγιάδες»

Κυριακή 18 Μαΐου στις 19.00 για ενήλικες

Η παράσταση θα πραγματεύεται την δύσκολη σχέση μητέρας κόρης και τον ρόλο που παίζει η μητέρα στην ζωή της κόρης της. Πόσο μπορούν οι λανθασμένες πεποιθήσεις και τα στερεότυπα να σε πάρουν σε λάθος δρόμους; Η παράσταση μέσα από την κωμωδία, εξετάζει το χάσμα γενεών, την ευαλωτότητα και τα στερεότυπα από την προοπτική του φύλου και της ανισότητας.

-Επικοινωνία: Δρ Μαρία Χριστοφόρου, christoforoumaria@yahoo.com

-Είσοδος Ελεύθερη, Απαραίτητη προκράτηση θέσεων, στο τηλ. Επικοινωνίας: 99-358663

-The Little Worry People, Art & Drama Studio, Κέντρο Διαδραστικού Θεάτρου & Well Being Centre. Ορφέως 2, 2413 Έγκωμη - Μακεδονίτισσα, Λευκωσία.