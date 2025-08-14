Έπιασε δουλειά ο μελετητής στο Θέατρο ΣΚΑΛΑ

Δημοσιεύθηκε 14.08.2025 06:33

Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ο Δήμος Λάρνακας θα πληροφορηθεί για το μέγεθος του προβλήματος αναφορικά με τη στατικότητα του κτηρίου του Θεάτρου ΣΚΑΛΑ. Ταυτόχρονα, θα γνωρίζει και για τι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου το θέατρο να καταστεί ξανά λειτουργήσιμο για να φιλοξενήσει θεατρικές παραστάσεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Ο δήμαρχος, Ανδρέας Βύρας, δήλωσε ότι ήδη έχει μπει μελετητής στο κτήριο κι επεξεργάζεται όλα τα σημεία του, έτσι ώστε να αποφασίσει με βεβαιότητα για το πόσο σοβαρό είναι το θέμα της στατικότητας. «Εκτιμούμε πως μέχρι τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο θα ξέρουμε επακριβώς τι συμβαίνει και θα πάρουμε τις ανάλογες αποφάσεις», σημείωσε. Η διαδικασία με την πρόσληψη μελετητή ενεργοποιήθηκε έπειτα από τη διαπίστωση σοβαρών δομικών προβλημάτων στο κτήριο του θεάτρου, προβλήματα που ανάγκασαν τον Δήμο Λάρνακας να βάλει λουκέτο στη «στέγη» του μεγαλύτερου θεατρικού οργανισμού της πόλης. Με την ολοκλήρωση της μελέτης, και αφού εξακριβωθεί το μέγεθος του προβλήματος, λογικά θα ακολουθήσει η προκήρυξη διαγωνισμού για εξεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τις κατασκευαστικές εργασίες συνολικής αναβάθμισης του κτηρίου και του εξοπλισμού του. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έγιναν, το Θέατρο ΣΚΑΛΑ θα παραμείνει ξεσπιτωμένο για περίπου δύο με τρία χρόνια μέχρι να επανέλθει σε λειτουργική κατάσταση το κτήριο. Σ’ αυτό το διάστημα οι παραστάσεις του Θεάτρου ΣΚΑΛΑ θα γίνονται σε άλλους χώρους, όπως για παράδειγμα στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας ή στο Θέατρο της Ορόκλινης.

Έπειτα από κτηριακό έλεγχο

Το πρόβλημα στατικότητας του Θεάτρου ΣΚΑΛΑ διαπιστώθηκε την άνοιξη του 2024. Τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε ότι βάζει λουκέτο στην έδρα του τοπικού θεάτρου με άμεση ισχύ λόγω δομικών προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια σχετικών ελέγχων. Ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε επίσημα το λουκέτο της θεατρικής στέγης έπειτα από κτηριακό και μηχανικό έλεγχο, προσθέτοντας ότι θα προχωρήσει σε βελτιωτικά έργα συντήρησης, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία του με πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και ανανεωμένο εξοπλισμό.« Έπειτα από τα αποτελέσματα του στατικού ελέγχου, δεν υπήρχε άλλη επιλογή για τη δημοτική Αρχή από το κλείσιμο του Θεάτρου. Δεν παίζουμε με την ασφάλεια του κοινού και των ηθοποιών. Το θέατρο έπρεπε να κλείσει», δήλωσε ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας, προσθέτοντας πως στόχος είναι η αναβάθμιση, τόσο του θεάτρου κτηριακά όσο και του εξοπλισμού του. Το Θέατρο ΣΚΑΛΑ στεγαζόταν τα τελευταία χρόνια στο πρώην σινεμά «Αττικόν», στην οδό Κυριάκου Μάτση.