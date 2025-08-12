Αυτοί βραβεύθηκαν στο φετινό Animafest - Το σκεπτικό της κριτικής επιτροπής

Δημοσιεύθηκε 12.08.2025 15:28

Πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025, η τελετή βράβευσης της 24ης διοργάνωσης του Countryside Animafest Cyprus στο χωριό Σαλαμιού της Πάφου, μετά από τρεις μαγικές μέρες προβολών, συναυλιών, εργαστηρίων και εκθέσεων.

Η φετινή διοργάνωση περιελάμβανε 33 διεθνείς και 5 κυπριακές ταινίες στο διαγωνιστικό πρόγραμμα, καθώς και 8 ταινίες στο παιδικό διαγωνιστικό πρόγραμμα. Η κριτική επιτροπή αποτελούνταν από τους Miloš Tomić (Σερβία), Αυγή Λίλλη (Κύπρος) και Δημήτρης Αληθεινός (Ελλάδα).

Το Μεγάλο Βραβείο Δημήτρης Εϊπίδης για αφηγηματική ταινία απονέμεται στην ταινία It Shouldn’t Rain Tomorrow της Maria Trigo Teixeira (Πορτογαλία).

Σκεπτικό κριτικής επιτροπής: Για μια ταινία που μας βυθίζει σε μια σχέση ανάμεσα σε μια μητέρα με άνοια και την κόρη της, μια σχέση που είναι δύσκολο να την αφηγηθεί κανείς, που αγγίζει τα θέματα της φθίνουσας μνήμης και της ταυτότητας, καθώς και τη συνειδητοποίηση της δικής μας παροδικότητας, όπως αντανακλάται στον πρόσωπο του γονιού που πλησιάζει το τέλος της ζωής. Για τις λεπτές ψυχολογικές αποχρώσεις στην ισορροπία ανάμεσα στη φροντίδα και την αίσθηση βάρους ανάμεσα σε μητέρα και κόρη. Και τέλος, για τη σπάνια, αξιοπρεπή απεικόνιση της άνοιας, την παρουσίαση χωρίς οίκτο ενός χαρακτήρα που παραμένει μόνο σε ίχνη, σε ελάχιστες αντιδράσεις.

Το Μεγάλο Βραβείο Δημήτρης Εϊπίδης για μη αφηγηματική ταινία απονέμεται στην ταινία A Round of Applause for Death του Stephen Irwin (Ηνωμένο Βασίλειο).

Σκεπτικό κριτικής επιτροπής: Για τον πρωτότυπα ειρωνικό τρόπο με τον οποίο σχολιάζει καυστικά, διαμέσου της δημιουργικής λειτουργίας της επανάληψης, τη σημερινή θανατολαγνεία και την κατάρρευση της συλλογικής ενσυναίσθησης.

Νικητής του εθνικού διαγωνιστικού προγράμματος είναι η ταινία Reflected Lines του Σεμπάστιαν Κωνσταντίνου (Κύπρος).

Σκεπτικό κριτικής επιτροπής: Για την προσέγγιση του υπαρξιακού θέματος της αποδοχής των πολλαπλών πλευρών της ταυτότητάς μας, αλλά και για την ευαισθησία και την απλότητα με την οποία απεικονίζει το ζήτημα της ψυχικής υγείας, το Βραβείο Εθνικού Διαγωνιστικού απονέμεται στον Σεμπαστιάν Κωνσταντίνου και την ταινία του Reflected Lines.

Η κριτική επιτροπή απένειμε επίσης τέσσερις ειδικές μνείες

Glass House του Boris Labbé (Γαλλία).

Σκεπτικό:

Μια σύνθεση από χιλιάδες εικόνες, σε διαρκείς, άπιαστες μεταμορφώσεις, σαν μια πύλη προς έναν απέραντο, άγριο κι όμως εσωτερικά λογικό μικρόκοσμο. Μια πρόσκληση σε μια τελετουργική, ζωντανή και απόκοσμη διάσταση… Φανταστείτε το σαν ένα βιτρό, ένα ρόδακα στον ναό μιας νέας θρησκείας. Πώς θα ήταν άραγε αυτή η θρησκεία; Η Εύφημος Μνεία του Miloš Tomić απονέμεται στον Boris Labbé και στην ταινία του Glass House.

Carmela του Vicente Mallols (Ισπανία).

Σκεπτικό:

Σε μια εποχή όπου η βία, ο φόβος, ο τρόμος και πολλές φορές η απελπισία είναι συντριπτικά παρόντα, η ταινία Carmela προσφέρει αναπάντεχα στο τέλος της την ελπίδα ενός καινούργιου κόσμου. Επομένως, η Εύφημος Μνεία του Δημήτρη Αληθεινού απονέμεται στον Vicente Mallols και στην ταινία του Carmela.

There’s a Robbery in Progress του Morgan Miller (Ηνωμένες Πολιτείες)

Σκεπτικό:

Για το θάρρος του σκηνοθέτη να στραφεί στο είδος της κωμωδίας, προσεγγίζοντας συναρπαστικά ζητήματα μορφής που αιφνιδιάζουν δημιουργικά τον θεατή, όπως η δυναμική και απρόβλεπτη σχέση του καλλιτέχνη με το έργο του, η αυτοαναφορικότητα και ο (αυτο)σαρκασμός, η Εύφημος Μνεία της Αυγής Λίλλη απονέμεται στον Morgan Miller και την ταινία του There’s a robbery in progress.

Η παιδική κριτική επιτροπή απένειμε το πρώτο βραβείο στο παιδικό διαγωνιστικό πρόγραμμα στην ταινία Swallow’s Tonada του Ignas Meilūnas (Λιθουανία).

Το σκεπτικό

Η ταινία μας μαγνήτισε με τα πλούσια, ζεστά χρώματά της και τη μουσική που μοιάζει να είναι μέρος του παλμού της ιστορίας. Κάθε νότα και κάθε απόχρωση συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μια μυστηριώδη ατμόσφαιρα και ένα αίσθημα θαυμασμού.

Βραβείο Κοινού

Απονεμήθηκαν επίσης τρία βραβεία κοινού. Το βραβείο κοινού για το Διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα απονέμεται στην ταινία Hurikán του Jan Saska (Τσεχία, Γαλλία, Σλοβακία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη), για το Εθνικό διαγωνιστικό στην ταινία To Your Hands της Ana Mouyis (Κύπρος) και για το Παιδικό διαγωνιστικό στην ταινία Cabyparas του Alfredo Soderguit (Γαλλία).

Το φεστιβάλ έκλεισε τη Κυριακή 10 Αυγούστου, με την προβολή της ταινίας The Tower του Mats Groud, μια ειδική προβολή που αποτελεί μέρος του προγράμματος αλληλεγγύης «Palestine Animated».

Το φεστιβάλ υποστηρίζεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας: Οmega Channel.