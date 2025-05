Μεγάλο διεθνές φεστιβάλ στη Λεμεσό από το Πανεπιστήμιο Frederick και το EU-CONEXUS

Δημοσιεύθηκε 09.05.2025

Περισσότεροι από 300 φοιτητές, φοιτήτριες, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, ερευνήτριες και διοικητικό προσωπικό από εννέα Πανεπιστήμια στην Ευρώπη θα βρίσκονται στη Λεμεσό το τριήμερο 13-15 Μαΐου, για να συμμετέχουν στο Φεστιβάλ EU-CONEXUS 2025. Το φεστιβάλ διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Frederick, μέλος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-CONEXUS, σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού, κοινωνικό εταίρο του EU-CONEXUS. Όλες οι δράσεις του φεστιβάλ, από συναυλίες καιθεατρικές παραστάσεις μέχρι εργαστήρια και αθλητικές δραστηριότητες, έχουν στόχο να φέρουν κοντά τημεγάλη ευρωπαϊκή πανεπιστημιακή κοινότητα του Δικτύου EU-CONEXUS.

Πολλές από τις δράσεις του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν στον Μόλο της Λεμεσού και είναι ανοιχτές στο ευρύ κοινό, το οποίο καλείται να ανακαλύψει τις δυναμικές της Μεσογείου, τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της και να στοχαστεί το βιώσιμο μέλλον της, μέσα από παραστάσεις, εργαστήρια, εκθέσεις και συζητήσεις γύρω από τη θεματική: Welcome to the Hotel Mediterranean. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του Φεστιβάλ ανέλαβε ο Καθηγητής Κώστας Μάντζαλος, μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Frederick.

Η τελετή έναρξης του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λεμεσό, ενώ την ίδια μέρα, στις 19:00, θα εγκαινιαστεί στον Μόλο υπαίθρια έκθεση έργων, αποτέλεσμα ανοικτής πρόσκλησης προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των Πανεπιστημίων του EU-CONEXUS, που κλήθηκαν να στοχαστούν τη Μεσόγειο ως πατρίδα, καταφύγιο, τουριστικό προορισμό, φιλόξενο ή αφιλόξενο τόπο.

Ανοιχτό στο κοινό θα είναι, επιπλέον, το θεατρικό αναλόγιο που θα παρουσιαστεί την Τετάρτη, 14 Μαΐου, στις 19:00, στο Αμφιθέατρο του Μόλου, με τίτλο «Θυμάσαι; Τα πάντα.: Η ιστορία της Χάιφα και του Γκεβάρα». Το έργο είναι βασισμένο στις αληθινές ιστορίες δύο φοιτητών του Πανεπιστημίου Frederickπου αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Συρία και να αναζητήσουν στην Κύπρο ένα καλύτερο μέλλον. Η παράσταση εξερευνά τα θέματα μετανάστευσης, ταυτότητας και ανθεκτικότητας. Τόσο το κείμενο όσο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αιμίλιος Χαραλαμπίδης, σκηνοθέτης θεάτρου και Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Frederick.

Το τρίο Rumba Attack και δύο νεανικά σχήματα από την Ευρώπη θα κλείσουν το φεστιβάλ την Πέμπτη,15 Μαΐου, στις 19:00, στην ημικύκλια προβλήτα του Μόλου.

Tο EU-CONEXUS είναι μία από τις κοινοπραξίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την ενδυνάμωση στρατηγικών συνεργασιών και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των Πανεπιστημίων της Ευρώπης στον διεθνή χώρο. Πρόκειται για μια ισχυρή συμμαχία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που συνεργάζονται με στόχο την ανάπτυξη ενός κόμβου αριστείας για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν το La Rochelle Université (Γαλλία), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), το Technical University of Civil Engineering Bucharest (Ρουμανία), το Klaipeda University (Λιθουανία), το Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (Ισπανία), το University of Zadar (Κροατία), το Πανεπιστήμιο Frederick (Κύπρος), το South East TechnologicalUniversity (Ιρλανδία) και το University of Rostock (Γερμανία).

Περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ μπορείτε να δείτε εδώ.