Συνεχίζεται το Queer Wave 2024 | Το πρόγραμμα των τελευταίων τριών ημερών

Καθώς προχωράμε στο δεύτερο μισό του Queer Wave 2024, η ενέργεια και ο ενθουσιασμός συνεχίζουν να αυξάνονται. Σημειώνεται ότι, το φεστιβάλ πραγματοποιείται από τις 20-29 Σεπτεμβρίου 2024, στο NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη], με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών, εργαστηρίων, performances και μουσικής.

Τι ακολουθεί

Μετά την ήδη sold-out πολυαναμενόμενη κυπριακή πρεμιέρα του Το Καλοκαίρι της Κάρμεν, η οποία θα προβληθεί σήμερα, η ώρα 21.00, το φεστιβάλ θα κλείσει με ένα masterclass από τον σκηνοθέτη Ζαχαρία Μαυροειδή: Queer Filmmaking, the Greek Edition, που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024, στις 12:00 στο NiMAC.

Μετά από σχεδόν 10 χρόνια υπόγειας ύπαρξης και σχεδόν μηδενικής παρουσίας στον Τύπο, το Trash Your Gender, ένα πολιτικό εργαστήριο για τον πειραματισμό με την έκφραση φύλου, επιστρέφει ύστερα από δύο χρόνια παύσης για να αποτελέσει το φαντασμαγορικό κλείσιμο του Queer Wave. Το Trash Your Gender: 9¾ Glitchversary θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024, από τις 11 το βράδυ μέχρι αργά, μετά την προβολή, στις 21.00, του βραβευμένου με Teddy ντοκιμαντέρ Teaches of Peaches, το οποίο εξερευνά την queer femme electroclash μουσική μορφή, της οποίας η πολιτική, η μουσική και οι περφόρμανς διαμόρφωσαν το Trash Your Gender και ό,τι αντιπροσωπεύει.

Την Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024, το Queer Wave προσκαλεί νέους και παλιούς φίλους του φεστιβάλ σε ένα Φιλιππινέζικο Κοινοτικό Event στο φεστιβαλικό hub στο NiMAC. Από τις 12.00 το μεσημέρι, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εκλεκτά εδέσματα της Luzy’s Kitchen και πάνω από 10 performances χορού και τραγουδιού από μέλη της τοπικής Φιλιππινέζικης Κοινότητας, ενώ η εκδήλωση θα κορυφωθεί με την πρεμιέρα της ταινίας Huling Palabas στις 15.00, ένα έργο ενηλικίωσης από το φετινό πρόγραμμα Berlinale Generation.

Η 5η έκδοση του Queer Wave ολοκληρώνεται με έναν εκρηκτικό συνδυασμό ταινιών, που αναδεικνύει τα τεράστια βήματα που έκανε ο queer κινηματογράφος σε διάστημα 105 χρόνων. Την Κυριακή, στις 19.00, η προβολή της ταινίας Different From the Others (1919), που θεωρείται η παλαιότερη σωζόμενη ταινία με ανοιχτά ομοφυλοφιλικό θέμα, θα συνοδευτεί από ένα DJ set / μουσικό κολάζ ειδικά διαμορφωμένο από τον Νίκο Στεφού για την προβολή στο Queer Wave. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με την προβολή του θρίλερ της Rose Glass, Love Lies Bleeding (2024), ένα queer-classic για τις λεσβιακές σχέσεις, που θα ακολουθήσει closing drinks μέχρι τα μεσάνυχτα.

​​Αφού ξεσήκωσε το κοινό το πρώτο Σαββατοκύριακο με τα DJ sets των Cosmo + Nevvs (Παρασκευή 20.09) και WanderWonder (Σάββατο 21.09), το Queer Wave ετοιμάζεται για ένα ακόμη Σαββατοκύριακο με μεταμεσονύχτιες απολαύσεις από τ@ Alysidez (Παρασκευή 27.09), Dominatrix Lestrange / Kuya / Yakovlev (Σάββατο 28.09) και Ioli (Κυριακή 29.09).​

​Τι συνέβη τις προηγούμενες μέρες

Το ταξίδι μας ξεκίνησε με μια αξέχαστη βραδιά έναρξης, όπου η Tahini Molasses έθεσε τα θεμέλια με μια δυναμική ηχητική performance, συνδυάζοντας τελετουργία, υπερβατικότητα και παράδοση. Ακολούθησε η κυπριακή πρεμιέρα του Crossing, που γέμισε την αίθουσα, προσφέροντας μια βαθιά συγκινητική έναρξη στο φεστιβάλ. Το κοινό αγκάλιασε και τα δύο γεγονότα ως μια συλλογική εμπειρία, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα για έναν εορτασμό του κινηματογράφου, της κοινότητας, και των συνδέσεων.

Κατά τη διάρκεια ενός εξαιρετικά γεμάτου Σαββατοκύριακου έναρξης, το Queer Wave παρουσίασε και το πρώτο του εργαστήριο, Embodying Archives, που συντόνισε τ@ Zuza Banasinska (σκηνοθέτ@ της βραβευμένης με Teddy ταινίας μικρού μήκους Grandmamauntsistercat). Επιπλέον, καλωσορίσαμε τον προγραμματιστή ταινιών και επιμελητή Nicolas Raffin από το Ινστιτούτο Σύγχρονης Τέχνης στο Λονδίνο, ο οποίος παρουσίασε μια εκτενή εισαγωγή στο έργο του Cocteau πριν από την προβολή της ταινίας The Blood of A Poet (1932). Άλλα σημαντικά στιγμιότυπα περιλάμβαναν την παρουσίαση του Where the Sun Never Sets: 3 Shorts, σε επιμέλεια Δημήτρη Χειμώνα, με συμμετοχές από τους Σέτα Αστρέου-Καρίδη, Kris Adem και Emiddio Vasquez, καθώς και δύο προβολές που εστίασαν στον queer αραβικό κόσμο και την queer ακτιβιστική δράση για την Παλαιστίνη.

Η πρώτη εβδομάδα ήταν γεμάτη αξέχαστες στιγμές, όπως η κατάμεστη πρεμιέρα του Avant-Drag!, που συνοδεύτηκε από εμφανίσεις των Lala Kolopi και Gia Evangelista, η συγκινητική προβολή του All of Us Strangers, και το Lesvia, ένα ντοκιμαντέρ που πυροδότησε ενδιαφέρουσες συζητήσεις για την ταυτότητα και τις αρχειακές πρακτικές. Αυτές οι ιστορίες, μαζί με πολλές άλλες, ακούμπησαν το κοινό, προσκαλώντας τους θεατές να στοχαστούν πάνω σε θέματα αγάπης, μνήμης, πολιτικής και της ποικιλομορφίας της queer εμπειρίας.Το πρόγραμμα του φεστιβάλ φέτος περιλαμβάνει επίσης ένα αφιέρωμα στον Zak Kostopoulos / Zackie Oh! από την επιμελήτρια Δέσποινα Μιχαηλίδου, και μια επιλογή ταινιών σε συν-επιμέλεια του Μενέλα Σιαφάκα, ιδρυτή και διευθυντή του Φεστιβάλ Πορνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας, ο οποίος θα παραβρεθεί στο Queer Wave για ένα από τα επτά προγράμματα ταινιών μικρού μήκους του φεστιβάλ.

Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές: «Είναι τιμή μας να μοιραστούμε αυτές τις ιστορίες και στιγμές μαζί σας. Είτε μας ακολουθείτε από την αρχή είτε μας συναντάτε για πρώτη φορά τώρα, ανυπομονούμε να συνεχίσουμε αυτό το ξεχωριστό ταξίδι μαζί, γιορτάζοντας τον LGBTQIA+ κινηματογράφο και τον πολιτισμό. Σας περιμένουμε στο Queer Wave!»

*Φωτογραφίες: Άγγελος Χαραλάμπους.

Πληροφορίες

Queer Wave 2024 | 20-29 Σεπτεμβρίου 2024

Εισιτήρια & Πρόγραμμα: queerwave.com

Instagram & ΜΚΔ: @queerwavecyprus

Χώρος: NiMAC