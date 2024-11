24η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου|Οι παράλληλες δράσεις

Ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο του χορού με 11 νέες δημιουργίες και παράλληλες δράσεις στις 15, 16 και 17 Νοεμβρίου στο θέατρο Ριάλτο

Η 24η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου πλησιάζει και οι χορογράφοι μαζί με όλους τους άλλους συντελεστές, εργάζονται εντατικά για να παρουσιάσουν στο κοινό τις νέες χορογραφικές τους προτάσεις με έργα που εμπνέονται από υπαρξιακά αλλά και κοινωνικά ζητήματα.

Μαζί με αυτούς εργάζονται συστηματικά και οι καλλιτέχνες δημιουργοί των παράλληλων εκδηλώσεων, οι οποίες πλαισιώνουν και εμπλουτίζουν το κεντρικό πρόγραμμα παραστάσεων.

Τις παράλληλες εκδηλώσεις διοργανώνει η Στέγη Χορού Λεμεσού κάτω από τον τίτλο “Dance Throughout the Year”.

To φετινό διήμερο πρόγραμμα του “Dance Throughout the Year”, περιλαμβάνει συνολικά 15 σύντομες ταινίες χορού με την εμπλοκή 25 και πλέον καλλιτεχνών που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τις παράλληλες εκδηλώσεις της Πλατφόρμας Χορογραφίας, υπό την καθοδήγηση της μέντορας του προγράμματος Χρυσάνθης Μπαδέκα.

Το Σάββατο 16/11 στο MeMeraki Artistic Residency από τις 18:00 έως τις 20:00 θα προβάλλονται σε επανάληψη οι τρεις πρεμιέρες των φετινών συμμετοχών ενώ στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί Q&A με τους δημιουργούς. Την Κυριακή 17/11 στον ίδιο χώρο και ώρα 18:00-19:30 θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα με την προβολή όλων των ταινιών χορού που δημιουργήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια στο πλαίσιο του Dance Throughout The Year. Η βραδιά κλείνει με ένα Q&A με τους δημιουργούς στις 19:30-20:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/11

18:00-20:00 @MeMeraki Προβολή 3 σύντομων ταινιών χορού σε επανάληψη

Όλα στον χρόνο τους / Φοίβος Βας & Νούτσα Πουλουζασβίλι

Ενσωματωμένη σε μια κοινωνία με γρήγορους ρυθμούς, μια νεαρή γυναίκα αντανακλά τον προσωπικό της ρυθμό.

Σκηνοθέτης/DoP : Φοίβος Βας

Ερμηνεύτρια/ Lead : Νούτσα Πουλουζασβίλι

Σχεδιασμός Παραγωγής: Μικαέλλα Σωκράτους

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σάββας Χρήστου

Μέντορας: Χρυσάνθη Μπαντέκα

Μοντάζ & Χρωματισμός: Φοίβος Βας

Παραγωγός: Στέγη Χορού Λεμεσού

Ενοικίαση εξοπλισμού: Production Hub Cyprus

33°39'19.1"E / Άννη Χούρη & Άγγελος Χαραλαμπους

Ένα ιριδίζον σώμα, σαν ένα ξένο, άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο, χαρτογραφεί τον κοινό τόπο ανάμεσα στην ομορφιά και την αποσύνθεση.

Σύλληψη/Σενάριο: Annie Khoury & Άγγελος Χαραλάμπους

Σκηνοθεσία & Κινηματογράφηση: Άγγελος Χαραλάμπους

Χορογραφία & ερμηνεία: Annie Khoury

Κοστούμια: Αντρέι Γιάκοβλεφ Michaelides Yakovlev Studio

Βοηθός κινηματογράφου: Κ: Ανδρέας Κλεάνθους

Μοντάζ & ηχητικός σχεδιασμός: Άγγελος Χαραλάμπους

Διόρθωση χρωμάτων: Δημήτρης Μανουσιάκης - Frenel Post Lab

Μέντορας: Χρυσάνθη Μπαδέκα

Ιδιαίτερες ευχαριστίες: Ανέστης Πασιάδης, Λοΐζος Γρούτας, Raf, Νικόλας Καρατζιάς, Αντιγόνη Χαραλάμπους, Σωτήρης Χαραλάμπους

Παραγωγός: Στέγη Χορού Λεμεσού

“Σέβενα” / Τζούλη Χαραλαμπίδου, Κυριάκος Στρούθος & NGP

Αυτό που χρειάζεται είναι υπομονή. Πρέπει να τους απαντάς κάθε φορά σαν να μην σε έχουν ξαναρωτήσει ποτέ πριν. Γιατί οι ίδιοι πιστεύουν ότι είναι η πρώτη φορά που σε ρωτάνε.

Σεναριογράφος / Χορεύτρια / Χορογράφος: Τζούλη Χαραλαμπίδου

Σκηνοθέτης / Σεναριογράφος / Post-Production / Μουσικός Παραγωγός: Κυριάκος Στρούθος

Κινηματογράφος / Βοηθός σκηνοθέτη / Grip / Associate Editor / Colorist : NGP

Παραγωγός: Στέγη Χορού Λεμεσού

Cast: Τζούλη Χαραλαμπίδου & Ιουλία Μάρκου (γιαγιά)

Μέντορας: Χρυσάνθη Μπαδέκα

Ιδιαίτερες ευχαριστίες: Εγκώμιο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών, Αιμίλιος Ιωαννίδης (Οδηγός λεωφορείου), Χορευτικός όμιλος Ρύμβος (κοστούμια)

Q&A με τους δημιουργούς 19:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/11/2024

@18:00-19:30 MeMeraki

“5 year tribute”

Προβολή ταινιών χορού που δημιουργήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια στο πλαίσιο του προγράμματος Dance Throughout The Year. Θα προβληθούν:

the day I jumped Εύη Δημητρίου & Άντης Ιακώβου

Globus Sensation Δημήτρης Χειμώνας

DOWN BELOW THE PASSAGEWAY Μπελίντα Παπαβασιλείου, Νάσια Παπαβασιλείου & ΕύαΠαπαβασιλείου

TSEROF Ζωή Ελευθερίου & Φοίβος Βας

LIMINAL Μαρίτα Αναστάση & Νεφέλη Κεντώνη

CORPSING Δημήτρης Χειμώνας

Rooting Μαρίτα Αναστάση, Γιώργος Γαλάτης & Γιώργος CJ Σπυρής

Soldier up Στυλιάνα Αποστόλου & Σάββας Χρήστου

What if? Ιόλη Κασκάνη & Phoenix Tanner

CONDUCTOR Άρης Στεφανή, Μελίνα Σοφοκλέους & Σταύρος Σάββα

Apodyopsis Μαρία Κασάπη & Σάββας Χρήστου

PTPD (Put The Phone Down) Νικόλας Καρατζάς & Ester Machado

Όλα στον χρόνο τους Φοίβος Βας & Νούτσα Πουλουζασβίλι

33°39'19.1"E Άννη Χούρη & Άγγελος Χαραλαμπους

“Σέβενα” Τζούλη Χαραλαμπίδου, Κυριάκος Στρούθος & NGP

Q&A με τους δημιουργούς 19:30-20:00

Είσοδος Ελεύθερη / Πληροφορίες: 25340618 / admin@dancehouselemesos.com

Διοργάνωση: Στέγη Χορού Λεμεσού σε συνεργασία με το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο.

Κεντρικό Πρόγραμμα Παραστάσεων @ Θέατρο Ριάλτο

15.11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:30

Παναγιώτης Τοφή White. Noise. 20'

Πάνος Μαλακτός NO IM NOT 30’

Diversity Dance Company Μαρία Γερασίμου EPISODES 15’

Kωνσταντίνα Σκαλιώντα ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 30’

16.11 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:30

Alexandra Waierstall A Body of Infinite Voices 25'

Στυλιάνα Αποστόλου The Lullaby of Horses 15’

Ήβη Χατζηβασιλείου 02 27’

Λία Χαράκη Reading the Performance and Performing the Book 30'

17.11 ΚΥΡΙΑΚΗ 20:30

Μαρία Κασάπη Loop 18’

Μελίνα Σοφοκλέους Don’t You Just Love Melting? 15’

Χάρης Κούσιος ORGASM 30' (18+)

Μετά τις παραστάσεις στο Θέατρο Ριάλτο, θα ακολουθήσουν @Sousou Bar:

Την Παρασκευή 15/11 Opening Party με τους DJs: MATOX & MEMO &

την Κυριακή 17/11 Closing Party με DJ τον Χάρη Κούσιο

Η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου αποτελεί ετήσιο χορογραφικό θεσμό του Υφυπουργείου Πολιτισμού, που διοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο.

Με τη συνεργασία της Στέγης Χορού Λεμεσού

Βρείτε νέα και ενημερώσεις στο www.cypruschoreographyplatform.com,

F/B, IG & Vimeo: Cyprus Choreography Platform

Εισιτήρια: € 8 (€ 15 για τις 3 μέρες)

Ελεύθερη είσοδος για χορογράφους & χορευτές (Απαραίτητη η κράτηση θέσεων)

Πληροφορίες & Εισιτήρια: 77 77 77 45 www.rialto.com.cy

Tαμείο: (Δευ-Παρ 10:00-15:00 και 90’ πριν την έναρξη των παραστάσεων)