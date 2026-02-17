Το Rhyzome Choreographic School διευρύνει την έννοια της χορογραφίας

Δημοσιεύθηκε 17.02.2026 11:38

Το Θκιό Ππαλιές φιλοξενεί τον 1ο κύκλο του Rhyzome Choreographic School που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 13 Μαρτίου 2026 που επιμελούνται οι αδελφές Εύα και Μπελίντα Παπαβασιλείου.

Το Rhyzome Choreographic school είναι ένα βιωματικό, ερευνητικό και παιδαγωγικό πρόγραμμα, ένας άναρχος ιστός συνθέσεων, όπου οι ιδέες διασκορπίζονται προς πολλαπλές κατευθύνσεις και καλλιτεχνικές πρακτικές.

Μέσα από μια σειρά παρουσιάσεων, ανοιχτών εργαστηρίων, προβολές ταινιών, και χορογραφικά επιμελημένων δράσεων, επιδιώκει να διευρύνει την έννοια της χορογραφίας και να καλλιεργήσει την κατανόηση των πολιτικών και κοινωνικών διαστάσεων της κίνησης.

Εμπλεκόμενο άμεσα με την πολιτική της συνεργασίας, το Rhyzome προτείνει διαφορετικούς τρόπους συνάθροισης, όπου αναδύεται ένα νέο είδος διαλόγου μεταξύ δημιουργού και θεατή και κατ’ επεκταση μεταξύ τέχνης και κοινωνίας. Επηρεασμένοι από τον όρο «Intra-action» της Karen Barad, το Choreographic school με πυξίδα συνήπαρξης τον όρο radical softness (ριζοσπαστική απαλότητα), επιδιώκει να καλλιεργήσει ένα περιβάλλον διαλόγου και σχέσης με τον κόσμο στον οποίο ζούμε.

Μέσω της δημιουργίας χώρου για έρευνα και δράση, το Rhyzome θέλει να παρέχει χώρο για διάλογο και ανταλλαγή, να προωθήσει τη σωματική και βιωματική μάθηση χωρίς όμως να απορρίπτει την θεωρητική έρευνα. Το RCS επαναπροσδιορίζει το τι μπορεί να είναι ένα σχολείο, παραμένοντας σε μια διαρκή αναζήτηση και εξερεύνηση.

Κάθε Τετάρτη ο χώρος του Θκιο Ππαλιές θα μετατρέπεται σε ανοιχτό στούντιο όπου μπορεί ο καθένας αυτόνομα να εξασκήσει την πρακτική και την έρευνα του. Αυτές οι συναντήσεις λειτουργούν σαν ο πυρήνας του Rhyzome Choreographic School, ο χρόνος που μαζί εξερευνούμε και διαπραγματευόμαστε τι σημαίνει να μοιραζόμαστε το χώρο, που φανταζόμαστε μαζί πως μοιάζει ένα περιβάλλον συνδημιουργίας αλλά παράλληλα και αυτονομίας. Το Open Practice θα έχει διάρκεια 2 ώρες και 30 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και συζητησης προς το τέλος. Οι συναντήσεις αυτές είναι ανοιχτές σε όλες τις καλλιτεχνικές πρακτικές όμως κατά τη διάρκεια των 2 ωρών παρακαλούμε να μην χρησιμοποιηθούν λάπτοπ ή κινητά αφού θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα και έμφαση σε πρακτικές που αφορούν την σωματικότητα, το σώμα και την παρουσία του στο χώρο. Δεν πρόκειται για παράσταση ή performance αλλά όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν είναι ευπρόσδεκτοι. Θα παρέχουμε κάποια υλικά για σχέδιο ή γραφή, αλλά μπορείτε να φέρετε και τα δικά σας.

Κράτηση θέσεων στο +357 99728591

1η Μαρτίου/

Προβολή των ταινιών All This Can Happen από τη Siobhan Davies & David Hinton και Transparent από τη Siobhan Davies σε συνεργασία με τους David Hinton και Hugo Glendinning – 18:00

All This Can Happen (50 λεπτά)

Η ταινία της Siobhan Davies και του σκηνοθέτη David Hinton All This Can Happen (2012) είναι μια ταινία κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από αρχειακές φωτογραφίες και υλικό από τις πρώτες μέρες του κινηματογράφου. Βασισμένη στο διήγημα του Robert Walser «The Walk» (1917), η ταινία ακολουθεί τα βήματα του πρωταγωνιστή, μια σειρά μικρών περιπετειών και τυχαίων συναντήσεων που τον οδηγεί από τις ιδιόμορφες παρατηρήσεις των καθημερινών γεγονότων προς μια βαθύτερη σκέψη για την κωμωδία, τη θλίψη και την ατέλειωτη πολυμορφία της ζωής. Ένα παιχνίδι συναρπαστικών εικόνων φέρνει στο φως τις δυνατότητες καθημερινών κινήσεων, που εμφανίζονται, εξελίσσονται και παγώνουν. Οι αντιπαραθέσεις, οι διαφορετικές ταχύτητες και οι τεχνικές με διπλή οθόνη μεταφέρουν την κατάσταση του μυαλού του περιπατητή καθώς συναντά έναν κόσμο γεμάτο κωμωδία και απελπισία. Το All This Can Happen έχει περιοδεύσει διεθνώς σε τέσσερις ηπείρους, προβάλλοντας σε φεστιβάλ κινηματογράφου, κινηματογράφους, γκαλερί και μουσεία σε πόλεις όπως το Ρότερνταμ, το Μπουένος Άιρες, το Χονγκ Κονγκ, το Σαν Φρανσίσκο και το Βερολίνο, μεταξύ άλλων. Το 2016 το International Journal of Screendance αφιέρωσε για πρώτη φορά ολόκληρο τεύχος στο All This Can Happen.

Trailer: https://www.siobhandavies.com/all-this-can-happen/

Transparent (35 λεπτά)

Το Transparent είναι ένα ήρεμο μανιφέστο και ταυτόχρονα ένα οραματικό έργο τέχνης. Στην καρδιά της ταινίας βρίσκονται οι σκέψεις της χορεύτριας και χορογράφου Siobhan Davies, καθώς αποκαλύπτει τις πολύπλοκες διαδικασίες που υποστηρίζουν το έργο μιας ζωής, στον χορό. Ταυτόχρονα, κοιτάζει πέρα από τον εαυτό της, αγγίζοντας τις ιστορίες της κίνησης που είναι ενσωματωμένες στον καθέναν από εμάς, επιτρέποντας στον θεατή να εισέλθει σε έναν περιγραφικό κόσμο και να νιώσει το βάρος του σώματός του – περπατώντας, στρίβοντας ή πέφτοντας.

Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία: https://transparent-film.art/the-film

Artist in Residence: Tanja Brown

4 Μαρτίου – open practice

6 Μαρτίου – παρουσίαση έργων + outdoors movement workshop

Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα

Η Tanja Brown κατά τη διάρκεια της εβδομάδας φιλοξενίας της στο Rhyzome, θα μοιραστεί την καλλιτεχνική της πρακτική μέσω ενός εργαστηρίου σε ένα εξωτερικό τοπίο, ένα open practice session αλλα και μία παρουσίαση/εγκατάσταση των έργων που θα δημιουργήσει εδω.

Η Tanja Brown είναι καλλιτέχνης (environmental movement artist), η οποία έχει συνεργαστεί και εκπαιδευτεί εκτενώς με την Helen Poynor - Walk of Life. Η δημιουργική της πρακτική συνδυάζει γλυπτική, εκφραστικές τέχνες και εγκαταστάσεις εμπνευσμένες από το ποικιλόμορφο και άγριο τοπίο του Dartmoor στην Αγγλία, όπου ζει. Η Tanja δημιουργεί συνθήκες που εμβαθύνουν τη σύνδεσή μας με την ενστικτώδης γνώση, τη δημιουργικότητα και τη θέση μας στο πλέγμα της ζωής. Συχνά προσφέρει εργαστήρια σε εξωτερικούς χώρους/τοπία, καθώς και εργαστήρια κίνησης και σχεδίου, σε συνεργασία με μοντέλα και χορευτές.

5 Μαρτίου/

Notes on Spitting (Παράλληλη δράση)

Αn evening on dance corroding choreography with Daniel Blanga Gubbay and Dimitris Chimonas at 19:00

Notes on Spitting - an evening on dance corroding choreography

Το Notes on Spitting είναι μια επιτελεστική ανάγνωση του Daniel Blanga Gubbay, βασισμένη σε μια σειρά κειμένων που του ανατέθηκαν και δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο Mousse Magazine. Δομημένο σε τέσσερα κεφάλαια που εκτυλίσσονται μέσα σε 24 ώρες, το κείμενο πλέκει θεωρία και μυθοπλασία. Μέσα από περιγραφές χορού, στοχασμούς γύρω από τις σεξουαλικές ορμές (kinks και μη παραγωγικές απολαύσεις) και την επαναλαμβανόμενη εικόνα ενός ηφαιστείου, εξερευνά την ανατρεπτική δύναμη του χορού και την ικανότητά του να διαβρώνει την αντίληψη του χρόνου και του σώματος.

Με αναφορές σε έργα περφόρμανς και κείμενα των Μαρία Χασάπη, Alina Popa, Nora Chipaumire, Alex Baczyński-Jenkins, Carla Lonzi, André Lepecki και Bini Adamczak, η παρουσίαση στοχάζεται τη σχέση μεταξύ χορού και χορογραφίας, καθώς και μεταξύ σεξ και πορνογραφίας, ως δυνάμεις που δεν έχουν ακόμη πλήρως αιχμαλωτιστεί από τη μορφή. Έχει διαμορφωθεί σε διάλογο με τον Δημήτρη Χειμώνα και θα ολοκληρωθεί με συζήτηση μαζί του γύρω από την πρόσφατη περφόρμανς του Sprt! και το κοινό τους πάθος για την αδυνατότητα περιορισμού του χορού.

Ο Daniel Blanga Gubbay είναι επιμελητής και συγγραφέας στον τομέα των παραστατικών τεχνών. Από το 2018, είναι μέλος της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Kunstenfestivaldesarts στις Βρυξέλλες. Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός και ανεξάρτητος επιμελητής παραστατικών τεχνών και δημόσιων προγραμμάτων, μεταξύ άλλων για την Μπιενάλε του Σάο Πάολο (2025), Yogurt and Other Spaces of Labour, Ashkal Alwan, Βηρυτός (2021), σε συνεργασία με τη Zeynep Öz, και Can Nature Revolt?, Manifesta, Παλέρμο (2018). Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο και είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Celador, ενός χώρου πειραματισμού με τη γλώσσα στις Βρυξέλλες, καθώς και μέλος της καλλιτεχνικής επιτροπής του Beirut Art Centre. Διδάσκει τακτικά, μεταξύ άλλων σε ένα εβδομαδιαίο μάθημα με τίτλο Contemporary Salmon στη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών των Βρυξελλών. Γράφει σε διαφορετικά πλαίσια, δημοσιεύοντας ορισμένες φορές με το όνομα Dani – ένα προσωπικό, νυχτερινό όνομα – ακολουθώντας μια γενεαλογία καλλιτεχνών και συγγραφέων που χρησιμοποιούν υποκοριστικά για να σηματοδοτήσουν οικειότητα, πειραματισμό και μετατόπιση τόνου, με την υπογραφή τους να γίνεται περισσότερο φωνή παρά ετικέτα.

Ο Δημήτρης Χειμώνας είναι καλλιτέχνης και περφόρμερ που δραστηριοποιείται στο πεδίο του θεάτρου, της χορογραφίας και των επιτελεστικών καταστάσεων. Η πρακτική του κινείται ανάμεσα στη σκηνή, τον εκθεσιακό χώρο και το dancefloor, διερευνώντας τρόπους συμμετοχής, θέασης και συλλογικής δράσης. Είναι συνιδρυτής και επιμελητής του πρότζεκτ Sessions, μιας σειράς queer δράσεων στην Κύπρο, που λειτουργεί ως πορώδης πλατφόρμα για περφόρμανς και πειραματισμό, κάνοντας καταλήψεις σε χώρους όπως η Κρατική Πινακοθήκη – ΣΠΕΛ στη Λευκωσία (2023). Αποφοίτησε από τη σχολή East15 Acting School (Λονδίνο, 2015), υπήρξε υπότροφος του Home Workspace Program στο Ashkal Alwan (Βηρυτός, 2018–2019) και είναι αποδέκτης του Aerowaves Startup Forum Award (2024). Αυτή την περίοδο ολοκληρώνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Dutch Art Institute (2024–2026).

8 Μαρτίου/

What is behind that curtain?

Unwritten scores for a party της Έλενας Σαββίδου στις 11:00-14:00

Στα πάρτυ, η χορογραφία γεννιέται μέσα από άγραφους κανόνες κοινωνικά σήματα, χωρικές σχέσεις, τον ρυθμό που καθοδηγεί το σώμα και παράλληλα αφήνει χώρο για αυτοσχεδιασμό. Υπάρχοντας μέσα σε έναν ορισμένο χρόνο και συχνά εκτός των συμβατικών χρονικών πλαισίων, το πάρτυ γίνεται ένα happening: μια συνεχώς μεταβαλλόμενη πράξη και σύνθεση.

It was a large room

Full of people, all kinds

And they had all arrived at the same building, at more or less the same time

And they were all free

And they were all asking themselves the same question

What is behind that curtain?

You were born

And so you're free

So happy birthday

Born, Never Asked, Laurie Anderson

https://youtu.be/dCOvc7tt4rI?si=CpIt8BwgxelYfH6H

Η Έλενα Σαββίδου είναι καλλιτέχνης της περφόρμανς που ασχολείται με τον ήχο και μουσικός που ασχολείται με την περφόρμανς. Τα τελευταία χρόνια, αυτοσχεδιάζει σε διάφορους χώρους, χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά για να δημιουργήσει «συγκεκριμένες-ως-προς-το-συναίσθημα» δράσεις που προσφέρουν αυτόνομες και μοναδικές ηχητικές εμπειρίες. Η φύση της δουλειάς της επηρεάζεται βαθιά από τα περιβάλλοντα στα οποία εκτελεί τις περφόρμανς της. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο η κίνηση και ο ήχος λειτουργούν ως μεταβάσεις μεταξύ στιγμών, διαμορφώνοντας νέα, προσωρινά περιβάλλοντα. Μια σημαντική πτυχή της πρακτικής της εκτυλίσσεται στην πίστα, όπου χειρονομίες και οι σιωπηρές δυναμικές των ανθρώπων γίνονται το μέσο της. Τα τελευταία χρόνια, διοργανώνοντας πάρτι μαζί με ομάδες ανθρώπων, έχει εξερευνήσει την πίστα ως χώρο για πειραματισμό μέσω της κίνησης και την εμπειρία της κοινής ακρόασης, διαμορφώνοντας σκόπιμα αυτές τις συγκεντρώσεις ώστε να αισθάνονται τόσο ανεπίσημες και οικείες όσο ένα σαλόνι. Μέσα από αυτή την έρευνα, επινόησε τον όρο «Vibe Creator», προτείνοντας ότι μέσα στη δομή της πίστας, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων και του DJ δημιουργούν κοινές αναμνήσεις, άγραφες χορογραφίες και ρευστούς κοινωνικούς ρόλους.

11&13 Μαρτίου

Artists in Residence: Florence Peake and Eve Stainton

11 Μαρτίου – open practice

13 Μαρτίου – performance

Κλείνοντας με ένα soft dj set από τον Λοΐζο Ολύμπιο

Το Eve Stainton και η Florence Peake σαν καλλιτεχνικό duo θα περάσουν την εβδομάδα φιλοξενίας τους στο Rhyzome εξελίσσοντας το νέο τους έργο που εξετάζει scores ντουετων. Στις 11 Μαρτίου στο Open practice θα μοιραστούν ιδέες και δράσεις από την καλλιτεχνική τους πρακτική και στις 13 Μαρτίου θα κλείσουν τον πρώτο κύκλο του Rhyzome με το performance τους Practice 1.

Σχετικά με το Practice 1 – παρουσίαση performance στις 13 Μαρτίου:

Το Eve Stainton και η Florence Peake έχουν αποδομήσει μια κινητική πρακτική από την πρώτη τους συνεργασία το 2018 έτσι ώστε να μπορούν να την μεταφέρουν σε διαφορετικά πλαίσια. Συνδέοντας και κλειδωνοντας τα σώματά τους μέσω της λεκάνης, εμπλέκονται σε μια διαρκή σωματική πραξη, αποσύνδεση και επαναδιαπραγμάτευση για να αναστοχαστούν πάνω σε έννοιες όπως η ματαιότητα, η δέσμευση, η συνέχιση, η ανάγκη, η αγάπη, η διαφορά, η αποφασιστικότητα, η αντιπαράθεση και η διαμάχη.

Η συνεργασία της Florence Peake και του Eve Stainton εξερευνά την εκφραστική δυναμική των queer σωμάτων μέσω της οικειότητας, της αφής και της συλλογικής ανάκτησης. Προωθώντας ένα συναισθηματικό τοπίο θάρρους ως απάντηση στις περιοριστικές στάσεις απέναντι στο αισθησιακό και ενστικτώδες σώμα, προσπαθούν να αναδείξουν την περιθωριοποιημένη αγάπη, τη σεξουαλικότητα, τη δύναμη και τις ενέργειες μέσα σε μη κανονιστικές δυναμικές σχέσεων.

Τα σημεία συνάντησης των Peake και Stainton είναι η έρευνα μέσω της κίνησης, οι σωματικές πρακτικές, η αποδόμηση των κωδίκων φύλου, ο queer λόγος που έχει τις ρίζες του στη φεμινιστική θεωρία καθώς και η στενή τους σχέση.

Τo Eve Stainton είναι καλλιτέχνης και χορογράφος, γεννημένο στο Μάντσεστερ και ζει στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Δημιουργεί multi-disciplinary παραστάσεις που περιλαμβάνουν πρακτικές κίνησης, διαδικασίες χειρωνακτικής εργασίας, ψηφιακό κολάζ και άλλες αόρατες δυνάμεις όπως το δράμα και η αγωνία. Η έρευνά του έχει τις ρίζες της στην κοινότητα και ενδιαφέρεται για τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο οι περιθωριοποιημένοι άνθρωποι σχετίζονται με τις δομές εξουσίας και τις κοινωνικές συμβάσεις. Συνεργαζόμενο συχνά με κώδικες ή τροπικά στοιχεία φύλου, τάξης και απειλής, η δουλειά του σκηνοθετεί αδέξιες σωματικές διαπραγματεύσεις και αποκαλύπτει τους «παρασκηνιακούς» μηχανισμούς της συνεργασίας, για να δείξει μια πραγματικότητα που δεν είναι ομοιόμορφη.

Αξιοσημείωτες παρουσιάσεις περιλαμβάνουν: ICA, Tramway for Take Me Somewhere (ΗΒ), Actorale festival (Γαλλία), πρόγραμμα παραστάσεων της Μπιενάλε της Βενετίας (Ιταλία), E-Werk Luckendwalde (Γερμανία), Dampfzentrale (Ελβετία), Donnaufestival (Αυστρία), My Wild Flag (Σουηδία), Le Guess Who? (Ολλανδία), Bergen Kunsthall (Νορβηγία), Nottingham Contemporary (Ηνωμένο Βασίλειο), Crac Occitanie (Γαλλία), Sadler’s Wells (Ηνωμένο Βασίλειο), La Becque (Ελβετία), LCMF (Ηνωμένο Βασίλειο), Tangente (Καναδάς), Chapter Arts Centre (Ουαλία), Rouyn-Noranda Biennale (Καναδάς), The Mount Without (Ηνωμένο Βασίλειο). Billboards commission 2023 «All About Love» για 28 διαφημιστικές πινακίδες σε όλο το Μάντσεστερ. Το 2023 το Eve ήταν υποψήφιο για το βραβείο Premio Cunha e Silva Art Prize στη Galeria Municipal do Porto (PT).

Η Florence Peake είναι καλλιτέχνης με έδρα το Λονδίνο, η οποία από το 1995 δημιουργεί ατομικές και ομαδικές παραστάσεις που συνυφαίνονται με μια εκτενή πρακτική στις εικαστικές τέχνες. Παρουσιάζοντας το έργο της διεθνώς και σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο σε γκαλερί, θέατρα και δημόσιους χώρους, η Peake είναι γνωστή για την προσέγγισή της που είναι ταυτόχρονα αισθησιακή και πνευματώδης, εκφραστική και αυστηρή, ενθαρρύνοντας τις χαοτικές σχέσεις μεταξύ του σώματος και του υλικού, η Peake δημιουργεί ριζοσπαστικές και εκκεντρικές παραστάσεις.

Πρόσφατα έργα της: Your Meaning Not Your Materiality στη Leeds Art Gallery 2024. Περιοδεία Factual Actual Exhibition and Performance από το 2022 έως το 2024 στη National Gallery, SPG, Fruitmarket Edingburgh, Towner Gallery EastBourne. Περιοδεία British Art Show 9 της Hayward Gallery (2021). Το έργο της Peake έχει παρουσιαστεί στο θέατρο Arsenic και στο θέατρο Sudpol στην Ελβετία (2020), στη Μπιενάλε της Βενετίας 2019, στο CRAC Occitanie, Sète, Γαλλία (2018), στο London Contemporary Music Festival, Ηνωμένο Βασίλειο (2018), στο Bosse & Baum, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο (2019), στο De La Warr Pavilion, Bexhill, Ηνωμένο Βασίλειο (2018), στο Palais De Tokyo, Παρίσι, Γαλλία (2018), στη Hayward Gallery, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο (2018) και στο Wysing Arts Centre, Κέιμπριτζ, Ηνωμένο Βασίλειο (2017). Η Peake εκπροσωπείται επί του παρόντος από τη Richard Saltoun Gallery.