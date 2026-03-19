Ολοκληρώθηκε το Cyprus Choreography Athens 2026 - Τα πέντε έργα που παρουσιάστηκαν στο Σπίτι της Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 19.03.2026 18:11

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο του “Cyprus Choreography Athens 2026” που διοργάνωσε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Σπίτι της Κύπρου στις 10 και 17 Μαρτίου 2026, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και τη στήριξη του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η φετινή διοργάνωση εντάχθηκε στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.

Οι ταλαντούχοι χορογράφοι και χορευτές παρουσίασαν πέντε σύγχρονες κυπριακές χορογραφικές δημιουργίες, οι οποίες σημείωσαν μεγάλη επιτυχία στην Κύπρο στο πλαίσιο της Πλατφόρμας Χορού 2025, αποκομίζοντας εγκωμιαστικά σχόλια από το κοινό.

Μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων, οι καλλιτέχνες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για το έργο τους σε μια ανοιχτή συνομιλία τόσο με τον Διευθυντή του Σπιτιού της Κύπρου, Διομήδη Νικήτα όσο και με το κοινό.

Αναλυτικά παρουσιάστηκαν τα πιο κάτω έργα:

1.ARTIFACT | Διάρκεια: 15΄

Σύλληψη, Χορογραφία, Σκηνοθεσία, Ερμηνεία: Δημήτρης Χαραλάμπους

Μουσική σύνθεση: Quique Rios Ellis

Σκηνογραφία: Δημήτρης Χαραλάμπους, Χριστίνα Σιακόλα

Δραματουργική υποστήριξη: Μαρίτα Αναστάση, Quique Rios Ellis

Κείμενο: Δημήτρης Χαραλάμπους

Μέντορας: Χρήστος Πολυμενάκος

Φωτιστής: Παναγιώτης Μανούσης

2. 2974 | Διάρκεια: 15'

Χορογράφος & χορευτής: Ηλίας Κλαρκ

Χορεύτρια & συνδημιουργός: Αυγουστίνα Τρίαρου

Σχεδιασμός ήχου: Δήμητρα Σωφρονίου

Σχεδιασμός κοστουμιών: Hayden Bouvet

3. Pangolin, something rolling | Διάρκεια: 23'

Παγκολίνος, κάτι κυλά

Χορογραφία: Έλενα Χριστοδουλίδου

Χορεύτριες: Τζούλη Χαραλαμπίδου, Ιωάννα Σάββα, Ελίνα Καρακώστα, Άντρεα Μάντη

Μουσική: Χάρης Σοφοκλέους

Visual art: Αλέξανδρος Δημητρίου

Κοστούμια: Φανή Μουζάκη

Φωτισμοί: Aleksandar Jotovic

Κάμερα βίντεο παράστασης: Σουζάνα Φιαλά

Τρέιλερ παράστασης: Banz

Φωτογραφίες: Παύλος Βρυωνίδης

4. EPISODES |Διάρκεια: 18΄

Χορογράφος: Μαρία Γερασίμου

Ομάδα Χορού: Diversity Dance Company

Χορευτές: Ιζαμπέλλα Αναστασίου, Chris Mills

Ιδέα και Παραγωγή: Μαρία Γερασίμου, Πολύνα Παναγιώτου, Diversity Dance Company

Σκηνικά: Ραφαέλλα Χριστοφόρου

Κοστούμια: Μάγδα Ρουγγέρι

Φωτιστής: Aleksandar Jotovic

Υποστηρικτές παραγωγής έργου μέσω κινησιολογίας / ειδικός ανθρώπινων κινήσεων: The Stoned Ape Therapyαπό τον Ραφαήλ Ελευθερίου

5. Sprt! | Διάρκεια: 25΄

Σύλληψη, Κείμενο, Χορογραφία: Δημήτρης Χειμώνας

Guest Performer: Liam Warren

Σκηνική επιμέλεια & Σχεδιασμός φωτισμού: Δημήτρης Σιαμμάς

Μουσική διεύθυνση: Στέλιος Αντωνίου

Δραματουργική υποστήριξη: Σέτα Αστραίου-Καρύδη

Σύμβουλος κίνησης: Μπελίντα Παπαβασιλείου

Δημιουργικός Συνεργάτης: Dory Samuel