Το «LOVE» του Χάρη Κούσιου κάνει πρεμιέρα τον Μάιο στο Θέατρο Ριάλτο

Δημοσιεύθηκε 22.04.2026 13:33

Ποια ήταν η τελευταία φορά που πέθανες;

Τι σκέφτεται ένας σκύλος πριν πεθάνει;

Τι θα έκανες με ένα άδειο πιάτο;

Ποιο είναι το τελευταίο περιστατικό βίας που είδες ή σου συνέβη;

Τι είναι αγάπη;

Τι είναι ελευθερία;

Πώς είναι να μεγαλώνει κανείς μέσα σε έναν χώρο πειθαρχίας και αυστηρότητας; Πώς αναγνωρίζεται η βία και πώς μετασχηματίζεται σε αγάπη; Δύο ερμηνευτές εκθέτουν επί σκηνής προσωπικές διαδρομές ζωής - ιστορίες βίας, απώλειας και επιβίωσης. Μέσα από διαφορετικές πορείες, συναντιούνται στην ανάγκη για σύνδεση, για ελευθερία, για αγάπη.

Ανάμεσα σε χιούμορ, σκληρότητα και τρυφερότητα, η παράσταση κινείται από τον θρήνο στο γλέντι, από το πένθος στην απελευθέρωση. Το προσωπικό συναντά το συλλογικό, το τραγικό συνυπάρχει με το κωμικό.

Πριν από την έναρξη, οι θεατές καλούνται να απαντήσουν ανώνυμα σε ερωτήσεις. Οι απαντήσεις τους ενσωματώνονται στη σκηνική δράση, δημιουργώντας μια ζωντανή συλλογική εμπειρία.

Το LOVE δημιουργεί έναν χώρο όπου η βία και η απώλεια μεταμορφώνονται σε δυνατότητα, σε μια προσωπική επαναδιατύπωση της αγάπης.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, σημειώνεται, προβάλλεται σε βιντεοσκόπηση απόσπασμα από την παράσταση “Death” σε χορογραφία Χάρη Κούσιου κι ερμηνεία Γιώργου Κοτσιφάκη. Η κινηματογράφηση έγινε από την Σουζάνα Φιαλάς.

Βασικοί συντελεστές:

Σύλληψη, Σκηνοθεσία & Χορογραφία: Χάρης Κούσιος

Βοηθός χορογράφου: Στυλιάνα Αποστόλου

Δραματουργία: Ελένη Μολέσκη

Ερμηνεία: Χάρης Κούσιος, Amelie Joannides

Φλάουτο: Δημήτρης Γιασεμίδης

Μουσική: Ecati, Κορνήλιος Σελαμσής

Ηχητικός σχεδιασμός: Teo Pouzbouris

Σχεδιασμός & κατασκευή κοστουμιών: Στέφανος Ζωγοπούλος

Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

VFX: Ιάσωνας Μεϊντάνης

Motion graphics: Tomakti studio

Visual Identity: Παναγιώτης Κλούβας

3D design, εκτύπωση & επεξεργασία (κεφάλι, κορμός): Μιχάλης Ιωαννίδης

Web developer: Αποστόλης Κυριάκος

Πληροφορίες

«LOVE» του Χάρη Κούσιου

Ημερομηνίες: 19 & 20 Μαΐου

Χώρος: Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός

Ημερομηνίες: 22 Νοεμβρίου - 22 Δεκεμβρίου 2026

Χώρος: BIOS, Αθήνα

Γλώσσα: Ελληνικά & Γαλλικά (με υπέρτιτλους).[Καταλληλότητα: 18+. Περιεχόμενο: Περιλαμβάνει γυμνό και σκηνές βίας].

Το έργο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τερψιχόρη 2026» του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού – Υφυπουργείο Πολιτισμού Κύπρου.Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.