Η Νίκη Παπασπύρου και ο Μάριος Φούρναρης οι επιμελητές της Μπιενάλε Λάρνακας 2027

Δημοσιεύθηκε 15.05.2026 12:19

Η Μπιενάλε Λάρνακας ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη Νίκη Παπασπύρου και τον Μάριο Φούρναρη ως επιμελητές της πέμπτης διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 13 Οκτωβρίου έως τις 26 Νοεμβρίου 2027.

Για πρώτη φορά, τη διοργάνωση αναλαμβάνει επιμελητική δυάδα, ως αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας κοινής θεωρητικής, ερευνητικής και επιμελητικής πορείας. Οι επιμελητές θα διαμορφώσουν ένα διεθνές πολυθεματικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει την κυρίως έκθεση, παραστάσεις, δράσεις, διαλέξεις και εργαστήρια.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη θεματική της διοργάνωσης και την ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής θα ανακοινωθούν στα τέλη Μαΐου 2026.

Δήλωση από την οργανωτική επιτροπή της Μπιενάλε Λάρνακας

«Στο τιμόνι της Μπιενάλε Λάρνακας του 2027 θα βρίσκονται δύο έμπειροι επαγγελματίες, δύο αφοσιωμένοι λειτουργοί της τέχνης.» αναφέρει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Μπιενάλε, Βασίλης Βασιλειάδης.

«Ο Μάριος Φούρναρης και η Νίκη Παπασπύρου συνδέονται και οι δύο, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο, με την Κύπρο. Η σχέση της Νίκης με την καλλιτεχνική σκηνή της Κύπρου είναι στενή καθώς ερευνά και επιμελείται το έργο Κύπριων καλλιτεχνών στην Κύπρο και το εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό διετέλεσε μέλος της κριτικής επιτροπής της Μπιενάλε Λάρνακας του 2023. Η συμβολή του Μάριου στην ομάδα της Μπιενάλε σηματοδοτεί μια δημιουργική επιστροφή στον τόπο καταγωγής του, γεφυρώνοντας την πολυετή του εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό με την κυπριακή του ταυτότητα».

«Η θεματική που επιλέχθηκε και πρόκειται να ανακοινωθεί, αντλεί την έμπνευση της μέσα από τις ρίζες των ανθρωπιστικών επιστημών και του διαλόγου τους με τη ζωντανή πραγματικότητα της επικαιρότητας. Παράλληλα μετουσιώνει μια ιστορία που ανατρέχει στις ρίζες του ανθρώπινου πολιτισμού και της ύπαρξης. Πρόκειται για μια οπτική που προσεγγίζει τα φαινόμενα που διαμορφώνουν τον κόσμο μας τόσο μέσα από τις κοινωνικές και ιστορικές τους διαστάσεις όσο και μέσα από την εσωτερική, βιωματική τους πρόσληψη».

Η οργανωτική επιτροπή της Μπιενάλε καλωσορίζει τους επιμελητές της 5ης Μπιενάλε της Λάρνακας ως μέλη της ομάδας και εκπροσώπους της στο κοινό και τους καλλιτέχνες.

Δήλωση από τους επιμελητές

«Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε ως επιμελητές στην 5η Μπιενάλε Λάρνακας,» αναφέρουν η Νίκη Παπασπύρου και ο Μάριος Φούρναρης, «σε μια συνεργασία που αντιλαμβανόμαστε ως χώρο διαλόγου, έρευνας και ουσιαστικής ανταλλαγής.

«Η Λάρνακα, η Κύπρος και η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου αποτελούν για εμάς ένα ιδιαίτερο σημείο συνάντησης τοπικών εμπειριών και διεθνών φωνών. Είναι επίσης ένα πεδίο ουσιαστικής ερευνητικής και θεωρητικής προσέγγισης, όπου οι έννοιες της μετατόπισης, της μνήμης, της κατοίκησης και του ανήκειν, καθώς και της ανθρωπογενούς κλιματικής κρίσης, αποκτούν ξεχωριστή ιστορική, πολιτισμική και σύγχρονη βαρύτητα. Ταυτόχρονα, οι έννοιες αυτές αντηχούν και επαναδιατυπώνονται σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο.

«Μέσα από την επιμελητική διαδικασία, μας ενδιαφέρει να διερευνήσουμε πώς η σύγχρονη τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως τρόπος κριτικής χαρτογράφησης των σχέσεων μας με τον τόπο, την ιστορία, τις κοινότητες και τις μορφές συνύπαρξης.»

Η Νίκη Παπασπύρου είναι ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια εκθέσεων. Σπούδασε Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης (BA, 2004) και Ιστορία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής (MA, 2005) στο Πανεπιστήμιο του Reading (Ηνωμένο Βασίλειο) και αποφοίτησε με άριστα από το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ (2010). Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ.

Από το 2007 έως το 2015 εργάστηκε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, συμβάλλοντας σε έργα τεκμηρίωσης, επανέκθεσης και εκθεσιακής πολιτικής. Υπήρξε μέλος της επιμελητικής ομάδας της έκθεσης ‘Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος πριν από τον El Greco’ (2014). Από το 2007 επιμελείται εκθέσεις σύγχρονης ελληνικής τέχνης σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και συμμετέχει σε ερευνητικά και αρχειακά προγράμματα με έμφαση στην ιστορία και την κριτική της νεοελληνικής τέχνης. Διετέλεσε συνυπεύθυνη του έργου ‘Έφη Στρούζα: ένα νέο ταξίδι’ (Σύλλογος Αποφοίτων ΘΙΣΤΕ, Εθνική Πινακοθήκη, ΙΣΕΤ, 2023–2025). Είναι ενεργό μέλος της AICA Ελλάς και της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης.

Ο Μάριος Φούρναρης είναι εικαστικός καλλιτέχνης, ιστορικός τέχνης και επιμελητής. Είναι διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2025), με σπουδές στη ζωγραφική, τη γλυπτική (BFA, Α.Π.Θ., 2010) και τα νέα μέσα (MFA, University of Dundee, 2012). Το έργο και η έρευνά του αναπτύσσονται στο πεδίο της σύγχρονης τέχνης, με έμφαση στη δημόσια σφαίρα, την πολιτισμική θεωρία και την κριτική προσέγγιση των καλλιτεχνικών θεσμών.

Έχει παρουσιάσει το θεωρητικό και καλλιτεχνικό του έργο διεθνώς, σε εκθέσεις, συνέδρια, εργαστήρια και προγράμματα φιλοξενίας, όπως στη Biennale ECC Personal Structures (παράλληλο πρόγραμμα της Μπιενάλε Βενετίας) και στο Photo Basel. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, έχει διδάξει στο UC Berkeley και είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων.

Είναι μέλος της Royal Society of Sculptors και της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης. Έργα του ανήκουν σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, ενώ το επιμελητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις διασταυρώσεις αισθητικής, κοινωνικής εμπειρίας και σύγχρονου πολιτισμικού λόγου στο διεθνές εκθεσιακό και θεωρητικό περιβάλλον.