Στο Aarhus, ο James Turrell μετατρέπει τον ουρανό σε έργο τέχνης

Δημοσιεύθηκε 05.06.2026 18:17

Ένας υπόγειος θόλος, ένα κυκλικό άνοιγμα προς τον ουρανό και το φως ως βασικό υλικό. Με το As Seen Below – The Dome, ο James Turrell παρουσιάζει στη Δανία το πιο φιλόδοξο Skyspace της καριέρας του, μια εγκατάσταση που μετατρέπει την πράξη της παρατήρησης σε εμπειρία.

Έναν θόλο ύψους 16 μέτρων και διαμέτρου 40 μέτρων, σχεδιασμένο για να μετατρέπει τον ουρανό σε εμπειρία αντίληψης, εγκαινιάζει στις 19 Ιουνίου το ARoS Aarhus Art Museum. Πρόκειται για το As Seen Below – The Dome, το νέο μνημειακό έργο του James Turrell, το οποίο παρουσιάζεται ως το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο Skyspace που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα σε μουσειακό πλαίσιο.

Κρυμμένο μέσα σε ένα χορταριασμένο ανάχωμα και προσβάσιμο μέσω ενός υπόγειου διαδρόμου, το έργο δεν καλεί τον επισκέπτη να παρατηρήσει ένα αντικείμενο τέχνης. Αντίθετα, τον προσκαλεί να καθίσει κάτω από έναν γιγάντιο θόλο, να στρέψει το βλέμμα προς ένα κυκλικό άνοιγμα στην οροφή και να παρακολουθήσει τις μεταμορφώσεις του φωτός, του χρώματος και του ίδιου του ουρανού.

Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Turrell διερευνά τη σχέση ανάμεσα στο φως, τον χώρο και την ανθρώπινη αντίληψη. Τα Skyspaces του, αρχιτεκτονικές κατασκευές με άνοιγμα προς τον ουρανό, λειτουργούν ως περιβάλλοντα όπου η παρατήρηση μετατρέπεται σε εμπειρία και το οικείο αποκτά νέα διάσταση. Το As Seen Below αποτελεί το 100ό έργο αυτής της σειράς και το κεντρικό στοιχείο της μεγάλης επέκτασης του μουσείου με τίτλο The Next Level.

Ο κυκλικός οφθαλμός στην οροφή του θόλου πλαισιώνει τον ουρανό, μετατρέποντας κάτι καθημερινό σε καθαρή εμπειρία αντίληψης. Φωτ.: Mads Smidstrup / ARoS

Η είσοδος στο έργο είναι ήδη μέρος της εμπειρίας. Δεν ανεβαίνεις προς το φως. Κατεβαίνεις. Περνάς μέσα από έναν υπόγειο, φωτισμένο διάδρομο, σχεδόν σαν προθάλαμο, και φτάνεις σε έναν τεράστιο εσωτερικό θόλο. Γύρω σου υπάρχουν σειρές καθισμάτων, γυμνές επιφάνειες, μια κυκλική αρχιτεκτονική που δεν σε σπρώχνει να κινηθείς, αλλά να σταματήσεις. Ψηλά, στο κέντρο της οροφής, ανοίγει ένας κύκλος. Άλλοτε μοιάζει με μαύρη τρύπα, άλλοτε με μπλε πλανήτη, άλλοτε με μάτι. Δεν είναι διακόσμηση. Είναι το σημείο όπου το κτίριο παραδίδεται στον ουρανό.

Ο Turrell δεν φτιάχνει εικόνες. Φτιάχνει συνθήκες όρασης. Εδώ και πάνω από πέντε δεκαετίες, το έργο του κινείται γύρω από το φως, τον χώρο, τον ουρανό και την ανθρώπινη αντίληψη. Τα Skyspaces του, αρχιτεκτονικοί χώροι με άνοιγμα στην οροφή, λειτουργούν σαν μηχανές επιβράδυνσης. Μπαίνεις, κάθεσαι, σηκώνεις το βλέμμα και κάτι που νόμιζες ότι ξέρεις αρχίζει να συμπεριφέρεται σαν άγνωστο υλικό.

Στο εσωτερικό του As Seen Below, οι θεατές δεν στέκονται απέναντι από το έργο· κάθονται μέσα του, μικροί μπροστά σε έναν χώρο που αλλάζει χρώμα και θερμοκρασία. Φωτ.: Mads Smidstrup / ARoS

Στο As Seen Below, αυτή η χειρονομία αποκτά σχεδόν θεατρική κλίμακα. Οι άνθρωποι στις φωτογραφίες μοιάζουν μικροί, σχεδόν χαμένοι μέσα στο χρώμα. Κάθονται στην περίμετρο, κάτω από έναν θόλο που αλλάζει θερμοκρασία: φούξια, λευκό, πράσινο, μωβ, πορτοκαλί. Το χρώμα δεν μοιάζει να πέφτει πάνω στους τοίχους. Μοιάζει να γεμίζει τον χώρο σαν ατμόσφαιρα. Ο θεατής δεν στέκεται απέναντι από το έργο. Μπαίνει μέσα του.

Γι' αυτό και το έργο δεν μοιάζει με συνηθισμένη εγκατάσταση. Μοιάζει περισσότερο με τόπο. Ή με μια αργή σκηνοθεσία του βλέμματος. Η οροφή ανοίγει με έναν κυκλικό οφθαλμό, ενώ το τεχνητό φως που λούζει τον θόλο αλλάζει την αίσθηση του χρώματος, του βάθους, της απόστασης. Αυτό που βλέπεις δεν είναι απλώς ο ουρανός. Είναι ο ουρανός όπως μεταμορφώνεται από το περιβάλλον που τον πλαισιώνει.

Το έργο ανοίγει κοντά στο θερινό ηλιοστάσιο, μια λεπτομέρεια που έχει ιδιαίτερο βάρος σε μια εγκατάσταση φτιαγμένη για να μετρά τις μεταβολές του φωτός. Το ARoS θα προσφέρει διαφορετικούς τρόπους εμπειρίας του θόλου. Στο Open Sky, το άνοιγμα μένει ελεύθερο και ο ουρανός γίνεται το κέντρο της εμπειρίας. Στο Colour Shift, το άνοιγμα κλείνει και το τεχνητό φως μετατρέπει τον χώρο σε καθαρό πεδίο χρώματος. Στο Twilight, στις μεταβάσεις της αυγής ή του δειλινού, το εσωτερικό φως αλλάζει μαζί με τον ουρανό. Εκεί, η εμπειρία γίνεται σχεδόν κινηματογραφική χωρίς να υπάρχει οθόνη. Το κάδρο είναι ο ίδιος ο ουρανός.

Αυτό είναι ίσως το πιο παράξενο με τα Skyspaces του Turrell: η απλότητά τους είναι παραπλανητική. Ένας χώρος, ένα άνοιγμα, φως, χρόνος, άνθρωποι που κοιτούν προς τα πάνω. Και όμως, η εμπειρία μπορεί να προκαλέσει εκείνη τη μικρή συλλογική σιωπή που δεν παράγεται εύκολα πια. Κάποιος κάθεται, κοιτάζει, περνά ένα σύννεφο ή ένα πουλί από το άνοιγμα, και ξαφνικά ολόκληρος ο χώρος αντιδρά. Το καθημερινό γίνεται γεγονός μόνο επειδή κάποιος το πλαισίωσε.

Το As Seen Below είναι το 100ό Skyspace του Turrell και το πιο φιλόδοξο που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα σε μουσειακό πλαίσιο. Φωτ.: Mads Smidstrup / ARoS

Το As Seen Below είναι το 100ό Skyspace του Turrell, σε μια σειρά έργων που έχουν πια μετατραπεί σε διεθνείς προορισμούς. Δεν βρίσκονται μόνο σε μουσεία. Υπάρχουν σε πανεπιστήμια, ξενοδοχεία, απομονωμένα τοπία, Quaker meeting houses, πάρκα, βουνά. Από το Meeting στο MoMA PS1 της Νέας Υόρκης μέχρι το The Way of Color στο Crystal Bridges Museum of American Art, τα έργα αυτά έχουν αποκτήσει σχεδόν προσκυνηματικό χαρακτήρα. Δεν πηγαίνει κανείς απλώς να δει ένα Turrell. Πηγαίνει για να μείνει μέσα στο φως του.

Η περίπτωση της Δανίας έχει ιδιαίτερο βάρος. Το έργο ανακοινώθηκε πριν από περίπου δέκα χρόνια και έρχεται τώρα ως κορύφωση της μεγάλης επέκτασης του ARoS, με τίτλο The Next Level. Η επέκταση περιλαμβάνει την υπόγεια Salling Gallery και έναν νέο υπαίθριο χώρο τέχνης, ενώ ο θόλος του Turrell λειτουργεί ως το πιο ισχυρό σύμβολό της. Δεν πρόκειται μόνο για ένα νέο έργο στη συλλογή του μουσείου, αλλά για μια νέα χωρική ταυτότητα: το ARoS δεν προσθέτει απλώς αίθουσες, προσθέτει έναν τρόπο να κοιτάς.

Ο James Turrell έχει αφιερώσει πάνω από πέντε δεκαετίες στο φως, τον χώρο και την αντίληψη, δημιουργώντας έργα όπου το βλέμμα γίνεται το πραγματικό πεδίο της τέχνης. Φωτ.: Courtesy ARoS

Εδώ μπαίνει και η άλλη μεγάλη εικόνα του μουσείου. Το ARoS έχει ήδη στην οροφή του ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα φωτός της Ευρώπης: το Your rainbow panorama του Olafur Eliasson, την κυκλική γυάλινη διαδρομή με χρωματιστά φίλτρα που επιτρέπει στους επισκέπτες να βλέπουν το Aarhus μέσα από διαφορετικές αποχρώσεις. Με τον Turrell, το μουσείο αποκτά την αντίθετη σχεδόν κίνηση. Αν ο Eliasson σε ανεβάζει πάνω από την πόλη για να την ξαναδείς μέσα από το χρώμα, ο Turrell σε κατεβάζει κάτω από τη γη για να ξαναδείς τον ουρανό.

Αυτή η αντίθεση κάνει το ARoS να μοιάζει πια με μουσείο οργανωμένο γύρω από δύο κινήσεις του βλέμματος: την περιπλάνηση πάνω από την πόλη και την καθήλωση κάτω από τον ουρανό. Στη μία περίπτωση, περπατάς μέσα σε ένα ουράνιο χρωματικό στεφάνι. Στην άλλη, κάθεσαι μέσα σε έναν υπόγειο θόλο και αφήνεις το φως να σου αλλάξει την αίσθηση του χώρου. Το μουσείο δεν συλλέγει απλώς έργα φωτός. Χτίζει εμπειρίες για το πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο μέσα από το χρώμα.

Στο πορτοκαλί φως του θόλου, το άνοιγμα προς τον ουρανό μοιάζει άλλοτε με μάτι, άλλοτε με πλανήτη, άλλοτε με μια απλή τρύπα που αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε. Φωτ.: Mads Smidstrup / ARoS

Η διεθνής κάλυψη μέχρι τώρα έχει κινηθεί κυρίως ανάμεσα στην αρχιτεκτονική περιέργεια και την προσμονή ενός νέου art destination. Τα ταξιδιωτικά και πολιτιστικά μέσα το παρουσιάζουν ως προορισμό για όσους ακολουθούν τα έργα του Turrell ανά τον κόσμο. Τα art και architecture sites στέκονται στην κλίμακα του θόλου, στον υπόγειο διάδρομο, στην κρυμμένη κατασκευή μέσα στο τοπίο και στη συνεργασία με τους Schmidt Hammer Lassen. Ακόμη δεν υπάρχουν ουσιαστικές κριτικές εμπειρίας, γιατί το έργο δεν έχει ανοίξει. Υπάρχει όμως ήδη ο μύθος του προορισμού.

Και αυτό ίσως είναι το πιο σημερινό στοιχείο του Turrell. Σε μια εποχή όπου η εικόνα έχει γίνει ακαριαία και το βλέμμα καταναλώνει χωρίς να σταματά, τα έργα του επιμένουν σε κάτι σχεδόν ανυπόφορα αργό. Δεν σου δείχνουν κάτι καινούργιο. Σου παίρνουν κάτι παλιό, τον ουρανό, το φως, το χρώμα, και στο επιστρέφουν σαν να μην το είχες δει ποτέ. Η εμπειρία δεν είναι θεαματική με την εύκολη έννοια. Είναι θεαματική επειδή σε αναγκάζει να καταλάβεις ότι η όραση δεν είναι ουδέτερη. Βλέπουμε πάντα μέσα από συνθήκες.

Ο James Turrell γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 1943, μεγάλωσε σε οικογένεια Κουάκερων, εκπαιδεύτηκε ως πιλότος και συνδέθηκε από τη δεκαετία του 1960 με το κίνημα Light and Space της Καλιφόρνιας. Αυτές οι τρεις πληροφορίες μοιάζουν σχεδόν να περιγράφουν το έργο του πριν ακόμη το δεις: σιωπή, ουρανός, αντίληψη. Η μεγάλη του εμμονή, το Roden Crater στην Αριζόνα, ένα ανενεργό ηφαίστειο που μετατρέπει εδώ και δεκαετίες σε παρατηρητήριο γυμνού οφθαλμού, παραμένει το πιο μυθικό ανολοκλήρωτο έργο του. Τα Skyspaces είναι η πιο άμεση, πιο προσβάσιμη εκδοχή αυτής της εμμονής.

Υπάρχει βέβαια και κάτι πολύ γήινο πίσω από αυτή τη μυσταγωγία. Το As Seen Below δεν είναι μόνο ένας θόλος φωτός. Είναι και προϊόν χρόνου, χρηματοδότησης, αρχιτεκτονικής, καθυστερήσεων, τεχνικών αποφάσεων, θεσμικής φιλοδοξίας. Χρειάστηκε περίπου μια δεκαετία για να φτάσει στην τελική του μορφή. Αυτό δεν αφαιρεί τίποτα από τη δύναμή του. Αντίθετα, την προσγειώνει. Κάθε έργο που υπόσχεται να σε κάνει να κοιτάξεις τον ουρανό χρειάζεται πρώτα να λυθεί στη γη.

Στο Aarhus, αυτή η εμμονή αποκτά έναν νέο δημόσιο θόλο. Το As Seen Below δεν ζητά από τον επισκέπτη να αποκρυπτογραφήσει ένα δύσκολο έργο τέχνης. Του ζητά κάτι πιο παράξενο: να καθίσει, να κοιτάξει προς τα πάνω και να δεχτεί ότι το πιο κοινό πράγμα στον κόσμο μπορεί να γίνει ξανά άγνωστο. Ο ουρανός δεν αλλάζει. Αλλάζει ο τρόπος που τον βλέπεις. Και εκεί, για τον Turrell, αρχίζει το έργο.

Με στοιχεία από ARoS Aarhus Art Museum, AFAR