Οι επαγγελματίες των εικαστικών τεχνών καλούνται να διαμορφώσουν το μέλλον του κλάδου

Δημοσιεύθηκε 05.06.2026 15:07

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού προσκαλεί εικαστικούς καλλιτέχνες και επιμελητές να συμμετάσχουν σε διαδικτυακές Ομάδες Εστίασης (Focus Groups), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τον Ιούλιο του 2026 στο πλαίσιο του προγράμματος ερευνών «Άτλας».

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη χαρτογράφηση των αναγκών, των προκλήσεων και των εμπειριών των επαγγελματιών του τομέα των Εικαστικών, μέσα από οργανωμένες συζητήσεις διάρκειας έως δύο ωρών. Τα ευρήματα της έρευνας θα συμβάλουν στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτικών του Υφυπουργείου Πολιτισμού για την ανάπτυξη και ενίσχυση του κλάδου.

Η συμμετοχή είναι εθελοντική και πραγματοποιείται υπό την προσωπική ιδιότητα των συμμετεχόντων, χωρίς οικονομική αποζημίωση. Οι απόψεις που θα κατατεθούν θα αποτυπώνουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις και εμπειρίες των συμμετεχόντων.

Για τη συγκρότηση των Ομάδων Εστίασης θα ληφθεί μέριμνα ώστε να διασφαλιστεί ευρεία και ισόρροπη εκπροσώπηση του τομέα ως προς το φύλο, την ηλικία, τη γεωγραφική κατανομή, τις επιμέρους ειδικότητες και τα εργασιακά καθεστώτα των επαγγελματιών. Η υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος δεν συνεπάγεται αυτόματα και επιλογή για συμμετοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 15 Ιουνίου 2026. Η επιλογή των συμμετεχόντων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Ιουνίου και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν απευθείας με σχετική πρόσκληση.

Διευκρινίσεις για τυχόν απορίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων μπορούν να ζητηθούν γραπτώς, μέσω αποστολής σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος με θέμα «Διευκρινίσεις για συμμετοχή στις Ομάδες Εστίασης», στην ηλεκτρονική διεύθυνση atlas@culture.gov.cy.

Τα πρόσωπα που θα επιλεγούν ως συμμετέχοντες στις Ομάδες Εστίασης θα κληθούν να συμπληρώσουν σχετικό έντυπο συγκατάθεσης. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον σύνδεσμο: https://www.gov.cy/culture-dcc/programma-ereynon-atlas/.