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Ανοιχτό κάλεσμα για συμμετοχή στον φωτογραφικό διαγωνισμό «In Between – Europe Through Connections»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 06.06.2026 10:00
Ανοιχτό κάλεσμα για συμμετοχή στον φωτογραφικό διαγωνισμό «In Between – Europe Through Connections»

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός και δωρεάν για όλα τα ενήλικα άτομα που είναι πολίτες των κρατών‑μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ενημερώνει για την έναρξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού «In Between – Europe Through Connections», ο οποίος διοργανώνεται από το δίκτυο Tesori d’Europa και στοχεύει στην ανάδειξη της σύγχρονης ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσα από την τέχνη της φωτογραφίας.

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός και δωρεάν για όλα τα ενήλικα άτομα που είναι πολίτες των κρατών‑μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλουν δυο αλληλένδετες φωτογραφίες που αποτυπώνουν δημιουργικά την έννοια της σύνδεσης, της αντίθεσης και του «ενδιάμεσου (in-between) χώρου».

Θα επιλεγούν 27 νικητές και νικήτριες (ένας/μία από κάθε χώρα), ενώ στη συνέχεια θα αναδειχθούν και τρεις τελικοί νικητές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα επιλεγμένα έργα θα εκτεθούν σε χώρο που θα ανακοινωθεί αργότερα, ενώ προβλέπονται και σχετικά βραβεία.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής των φωτογραφιών βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.tesorideuropa.com/inbetween/

 

 

Tags

διαγωνισμός φωτογραφίας
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ανοιχτό κάλεσμα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Ευρωπαϊκή Ένωση
ευρωπαϊκή ταυτότητα
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