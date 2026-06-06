Ανοιχτό κάλεσμα για την έκθεση «Σε Εποχές Συγκρούσεων - Δυσλειτουργίες στη Σύγχρονη Τέχνη» στις Αποθήκες Παπαδάκη

Δημοσιεύθηκε 06.06.2026 14:00

Το Ε.ΚΑ.ΤΕ απευθύνει πρόσκληση προς καλλιτέχνες μέλη του Επιμελητηρίου καθώς και σε καλλιτεχνικές συνεργασίες (με μέλη του Επιμελητηρίου) για συμμετοχή στην έκθεση «Σε Εποχές συγκρούσεων»

Η έκθεση αποτελεί συνέχεια του διερευνητικού προγράμματος «Δυσλειτουργίες στη Σύγχρονη Τέχνη», που προωθεί το Ε.ΚΑ.ΤΕ από το 2016, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών που διαμορφώνουν την καλλιτεχνική πρακτική και τον ευρύτερο πολιτιστικό λόγο.

Η φετινή έκθεση προτείνει ένα ανοιχτό πλαίσιο δημιουργικής έκφρασης γύρω από τις μορφές αστάθειας, ρήξης και σύγκρουσης που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εμπειρία. Η έννοια της δυσλειτουργίας προσεγγίζεται όχι μόνο ως κοινωνική ή πολιτική συνθήκη, αλλά και ως πεδίο έντασης ανάμεσα στην πραγματικότητα και την ψευδαίσθηση, στη λογική και το βίωμα, στη συνοχή και τον κατακερματισμό.

Οι καλλιτέχνες καλούνται να διερευνήσουν, μέσα από το έργο τους, ζητήματα που αφορούν την πολιτική πραγματικότητα, τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης, τις κοινωνικές και ανθρώπινες σχέσεις, καθώς και το περιβαλλοντικό και οικολογικό ζήτημα, όπως αυτά επηρεάζουν τη σύγχρονη ζωή και συνείδηση. Το θέμα λειτουργεί ως μια ανοιχτή πλατφόρμα πολλαπλών αναγνώσεων και προσεγγίσεων, δίνοντας χώρο σε έργα που ενεργοποιούν τον στοχασμό, την κριτική και τον διάλογο.

Η έκθεση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη. Ωστόσο, καθώς ο θεσμός του Ε.ΚΑ.ΤΕ δεν έχει ακόμη συνυπολογιστεί στον υφιστάμενο προγραμματισμό του Δήμου Λεμεσού και των Αποθηκών Παπαδάκη, η τελική ημερομηνία πραγματοποίησης της έκθεσης θα ανακοινωθεί στο προσεχές μέλλον, μόλις υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Τελική ημερομηνία κατάθεσης έργων 15 Ιουνίου 2026

Υποβολή έργων

ekatek@cytanet.com.cy

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς ημερομηνίες, τον τρόπο παράδοσης των έργων και την οργάνωση της έκθεσης θα ανακοινωθούν μόλις οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα.

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