Εγκαινιάστηκε στο Παραλίμνι η 1η Παιδική Μπιενάλε

Δημοσιεύθηκε 09.06.2026 14:10

Mε την φιλοδοξία να καθιερωθεί ως ένας θεσμός που δίνει στα παιδιά χώρο και βήμα να εκφράσουν μέσα από την τέχνη, εγκαινιάστηκε το Σάββατο, η 1η Παιδική Μπιενάλε, η οποία διοργανώθηκε από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε συνεργασία με τον Δήμο Παραλιμνίου - Δερύνειας στην αίθουσα εκδηλώσεων του οικείου δήμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο της Επιτρόπου, "η διοργάνωση αγκαλιάστηκε από παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και επισκέπτες, οι οποίοι κατέκλυσαν τον χώρο της έκθεσης για να γνωρίσουν από κοντά τα έργα και τα μηνύματα των παιδιών".

Η 1η Παιδική Μπιενάλε φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας θεσμός που δίνει στα παιδιά χώρο και βήμα να εκφράσουν μέσα από την τέχνη τις σκέψεις, τις ανησυχίες και τις απόψεις τους γύρω από τα δικαιώματά τους και τον κόσμο όπως τον βιώνουν, αλλά και που οραματίζονται.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, "μέσα από τα έργα τους, τα παιδιά αποτυπώνουν μηνύματα γύρω από τα δικαιώματά τους, στέλνοντας τις δική τους ξεχωριστή φωνή στην κοινωνία".

Στην έκθεση φιλοξενούνται 60 έργα παιδιών από όλη την Κύπρο τα οποία αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα των παιδιών και μεταφέρουν ισχυρά μηνύματα για τη συμμετοχή, τον σεβασμό, την ανάπτυξη, αλλά και την ισότητα.

Στους χαιρετισμούς τους, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενα Περικλέους, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος, και η Εύα Κώστα, Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ανέδειξαν τη σημασία της παιδικής δημιουργικότητας, της συμμετοχής των παιδιών στα κοινά και της ανάγκης να δημιουργούμε ευκαιρίες ώστε οι απόψεις, οι ιδέες και τα όνειρά τους να βρίσκουν χώρο έκφρασης.

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού υπογράμμισε τη σημασία της ουσιαστικής συμμετοχής των παιδιών σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής ενώ ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας ανέφερε ότι, τα δικαιώματα του παιδιού αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση της πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ολόκληρης της κοινωνίας.

Η Εύα Κώστα συνεχάρη τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης, της κριτικής σκέψης και της ενεργού συμμετοχής των παιδιών στη σχολική και κοινωνική ζωή.

Η Αμέλια Αικατερίνη Χριστοφή, εκ μέρους των παιδιών που συμμετέχουν στην έκθεση, μετέφερε τη χαρά και τον ενθουσιασμό των παιδιών για τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι η τέχνη αποτελεί ένα ισχυρό μέσο έκφρασης και επικοινωνίας.

Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψαν η Επίτροπος, ο Δήμαρχος και η κ. Χριστοφή, εκπροσωπώντας συμβολικά όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην έκθεση, αναδεικνύοντας τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στη διοργάνωση.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι τις 16 Ιουνίου 2026, προσφέροντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους επισκέπτες να γνωρίσουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τις σκέψεις των παιδιών μέσα από την τέχνη.

(ΚΥΠΕ/ΑΑΓ/ΗΦ)