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Εικαστικά
BAF: Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο 2ο «Residency: Studio Mentoring Program»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 09.06.2026 10:34
BAF: Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο 2ο «Residency: Studio Mentoring Program»

Το Residency: Studio Mentoring Program θα πραγματοποιηθεί από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2026, στους χώρους του BAF στη Λευκωσία και θα ολοκληρωθεί με ομαδική έκθεση ανοιχτή στο κοινό.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Beauty Line Art Foundation (BAF) ανακοινώνει το Residency: Studio Mentoring Program, υλοποιώντας τη δέσμευσή του για ανάδειξη και στήριξη νέων καλλιτεχνικών φωνών στην Κύπρο.

Μετά την πρώτη επιτυχημένη διοργάνωση, το πρόγραμμα επιστρέφει το 2026 προσφέροντας, σε επιλεγμένους καλλιτέχνες, το χώρο, τον χρόνο και την καθοδήγηση ώστε να αναπτύξουν την εικαστική τους προσέγγιση τους μέσα από συλλογικές διαδικασίες, δημιουργικό διάλογο και στενή συνεργασία με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου.

Το Residency: Studio Mentoring Program θα πραγματοποιηθεί από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2026, στους χώρους του BAF στη Λευκωσία και θα ολοκληρωθεί με ομαδική έκθεση ανοιχτή στο κοινό.

Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν υπό την καθοδήγηση των μεντόρων και κριτών, κα. Μαρία Λοϊζίδου, κα. Μαρία Στάθη, κα. Ελπίδα Φραγκεσκίδου και κ. Αντρέα Στυλιανού, ενώ παράλληλα θα συμμετέχουν σε open studios, workshops και talks που ενισχύουν την ανταλλαγή ιδεών και τη σύνδεση με το κοινό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε καλλιτέχνες από την Κύπρο και τη διασπορά που δραστηριοποιούνται σε σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές όπως ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, βίντεο, installation, performance και υβριδικές μορφές έκφρασης.

Οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες θα έχουν στη διάθεσή τους εξοπλισμένο studio, οικονομική υποστήριξη για την ανάπτυξη του έργου τους, καθώς και προβολή μέσω των καναλιών επικοινωνίας του BAF. Παράλληλα, μέρος των έργων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του residency θα ενταχθεί στη μόνιμη συλλογή του Ιδρύματος, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός διαρκώς εξελισσόμενου αρχείου σύγχρονης κυπριακής δημιουργίας.

Σχετικά με το BAF

Το Beauty Line Art Foundation (BAF) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός σύγχρονης τέχνης με έδρα τη Λευκωσία, που δημιουργήθηκε με στόχο τη στήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και την ανάπτυξη ενός ενεργού πεδίου διαλόγου, έρευνας και πειραματισμού.

Μέσα από residencies, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και ανοιχτές προσκλήσεις, το BAF επενδύει στη νέα γενιά καλλιτεχνών και στη διαμόρφωση ενός δυναμικού πολιτιστικού οικοσυστήματος στην Κύπρο.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 21η Ιουλίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες, οι όροι συμμετοχής και η φόρμα αίτησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: BAF Residency Open Call

Ιστοσελίδα: BAF

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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
Beauty Line Art Foundation
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