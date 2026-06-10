Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης «Crafting Nature» στην Κοπεγχάγη

Δημοσιεύθηκε 10.06.2026 13:00

Μέσα από αντικείμενα με έντονο το χειροποίητο στοιχείο, η Κύπρος συστήνεται τόσο ως τόπος πλούσιας ιστορίας, όσο και ως ένα ζωντανό κύτταρο σύγχρονης δημιουργίας.

Εγκαινιάστηκε χθες στην Κοπεγχάγη η έκθεση «Crafting Nature», από την Υφυπουργό Πολιτισμού Δρα Βασιλική Κασσιανίδου. Η έκθεση, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026 και εντάσσεται στο πρόγραμμα του διεθνούς θεσμού 3daysofdesign 2026, φιλοξενείται στην Αίθουσα Gyldne Sal του ιστορικού Moltkes Palæ.

Η έκθεση αποτελεί παραγωγή του Υφυπουργείου Πολιτισμού και της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας και υλοποιείται με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Δανία, υπό την επιμέλεια της θεωρητικού τέχνης Θάλειας Στεφανίδου.

Μέσα από αντικείμενα με έντονο το χειροποίητο στοιχείο, η Κύπρος συστήνεται τόσο ως τόπος πλούσιας ιστορίας, όσο και ως ένα ζωντανό κύτταρο σύγχρονης δημιουργίας. Δεκαεφτά Κύπριοι δημιουργοί παρουσιάζουν στην έκθεση «Crafting Nature», έργα εμπνευσμένα από την ίδια τη φύση του τόπου της, κάνοντας χρήση υλικών όπως ο πηλός, η πέτρα, το ξύλο, το γυαλί, τα μέταλλα, οι κλωστές και τα νήματα, μεταφέροντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκέψη και πράξη στο δημιουργικό ευρωπαϊκό παρόν, ενώ ταυτόχρονα επανερμηνεύουν και επεκτείνουν την παράδοση σε νέα μορφοπλαστικά και εννοιολογικά πεδία.

Στον χαιρετισμό της η κα Υφυπουργός επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση, γίνονται πρεσβευτές της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκέψης και χειροτεχνίας της Κύπρου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε ενεργό διάλογο με της Ευρωπαίους σχεδιαστές καθώς και με τις διάφορες τάσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού. Και πρόσθεσε: «Ο συνδυασμός των έργων τους αντικατοπτρίζει το σκεπτικό της Κυπριακής Προεδρίας ότι ο πολιτιστικός ιστός της Ευρώπης δεν είναι στατικός· υφαίνεται μέσω συνεχών ανταλλαγών, επανερμηνειών και δημιουργικών μετασχηματισμών. Σε μια εποχή που η Ευρώπη προσπαθεί να βρει μια ισορροπία μεταξύ της τεχνολογικής προόδου, της παράδοσης και της πολιτιστικής ταυτότητας, η βιοτεχνική καλλιτεχνική δημιουργία αποτελεί σημαντική υπενθύμιση: ότι ο πολιτισμός της Ευρώπης οικοδομήθηκε με βάση τη γνώση των υλικών, την επιμονή της τεχνικής και τη δημιουργική φαντασία των λαών της».

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 25 Ιουνίου 2026. Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση υπάρχουν στον ιστότοπο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.