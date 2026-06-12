Το Livewire εγκαινιάζει τη δράση του με την έκθεση «Specular Drift»

Δημοσιεύθηκε 12.06.2026 11:00

Η εναρκτήρια έκθεση του νέου χώρου Livewire εξερευνά τη γοητεία και την αστάθεια της ψηφιακής εικόνας μέσα από έργα 22 καλλιτεχνών

Στη σημερινή εποχή της αδιάκοπης παραγωγής εικόνων, όπου το ψηφιακό και το πραγματικό συνυπάρχουν σχεδόν αδιαχώριστα, η νέα έκθεση Specular Drift επιχειρεί να εξερευνήσει τα όρια ανάμεσα στην υλικότητα και την προσομοίωση, την παρουσία και την ψευδαίσθηση.

Η έκθεση εγκαινιάζει το Livewire, μια νέα ανεξάρτητη επιμελητική πλατφόρμα στον Στρόβολο, η οποία φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως χώρος πειραματισμού, ανταλλαγής ιδεών και συνάντησης σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών από την Κύπρο και το εξωτερικό. Στεγασμένο σε έναν πρώην οικιστικό χώρο, το Livewire αντιμετωπίζει την έκθεση όχι απλώς ως παρουσίαση έργων, αλλά ως διαδικασία δημιουργίας κόσμων και εμπειριών.

Σε επιμέλεια της Μικαέλλας Σωκράτους, το Specular Drift συγκεντρώνει είκοσι δύο καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία και πρακτικές, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο περιβάλλον όπου η γλώσσα του rendering, των ψηφιακών επιφανειών και της προσομοίωσης μετατρέπεται σε χωρική εμπειρία. Ο τίτλος της έκθεσης προέρχεται από τον όρο specular, που στην ψηφιακή απεικόνιση περιγράφει την έντονη αντανάκλαση φωτός πάνω σε μια επιφάνεια, εκείνο το τεχνητά τέλειο γυάλισμα που αποκαλύπτει κάθε λεπτομέρεια. Το drift, αντίθετα, εισάγει την έννοια της μετατόπισης, της αστάθειας και της απόκλισης.

Η έκθεση αναπτύσσεται σε τέσσερις διακριτούς χώρους, οι οποίοι λειτουργούν σαν τμήματα ενός κόσμου που βρίσκεται διαρκώς σε διαδικασία φόρτωσης. Τοπίο, αντικείμενα, εικόνες και εγκαταστάσεις μοιάζουν να ανήκουν ταυτόχρονα σε έναν οικείο και σε έναν κατασκευασμένο κόσμο. Οι επισκέπτες καλούνται να κινηθούν μέσα σε περιβάλλοντα που θυμίζουν ψηφιακές προσομοιώσεις, ρομαντικοποιημένα τοπία και φαντασιακές αφηγήσεις, όπου η αίσθηση της βεβαιότητας υποχωρεί σταδιακά προς όφελος της αμφιβολίας.

Περισσότερο από μια έκθεση για την τεχνολογία, το Specular Drift εξετάζει τη σύγχρονη επιθυμία για τελειότητα και έλεγχο. Τι συμβαίνει όταν μια εικόνα γίνεται τόσο πειστική ώστε αρχίζει να μοιάζει ασταθής; Πού βρίσκεται το όριο ανάμεσα στο πραγματικό και στο κατασκευασμένο; Και πώς μεταβάλλεται η εμπειρία του χώρου σε μια εποχή όπου η ψηφιακή εικόνα προηγείται συχνά της άμεσης εμπειρίας;

Όπως σημειώνει η επιμελήτρια Μικαέλλα Σωκράτους, η έκθεση κινείται ακριβώς μέσα σε αυτή τη λεπτή περιοχή αβεβαιότητας, εκεί όπου «το οικείο, το ψηφιακό και το φαντασιακό αρχίζουν να συγχέονται». Μέσα από έργα που ταλαντεύονται ανάμεσα στη φυσική παρουσία και την ψηφιακή γοητεία, το Specular Drift επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία της σωματικής εμπειρίας, της διάρκειας και της πραγματικής συνάντησης με το έργο τέχνης.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 31 Μαΐου και θα λειτουργεί από Πέμπτη έως Σάββατο, από τις 18:30 έως τις 21:30, στον χώρο του Livewire, στην οδό Ευαγγελιστρίας 2, στον Στρόβολο.