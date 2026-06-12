Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ, πρωτοποριακός Βρετανός καλλιτέχνης πέθανε σε ηλικία 88 ετών

Δημοσιεύθηκε 12.06.2026 18:11

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ, ο ζωγράφος που γεννήθηκε στο Μπράντφορντ, έγινε παγκόσμιο σύμβολο της σύγχρονης τέχνης μέσα από τις φωτεινές απεικονίσεις της Καλιφόρνιας. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του δεν σταμάτησε να πειραματίζεται και να υπερβαίνει τα καλλιτεχνικά όρια, καθιερώνοντας τη θέση του ανάμεσα στις σημαντικότερες προσωπικότητες της τέχνης του 20ού και του 21ου αιώνα.

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ, ο εμβληματικός Βρετανός ζωγράφος που διαμόρφωσε με το πρωτοποριακό του βλέμμα την τέχνη του 20ού αιώνα, πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Έγινε γνωστός ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της ποπ αρτ κατά τη δεκαετία του 1960 και ίσως έμεινε περισσότερο στη συλλογική μνήμη για τους πίνακές του με πισίνες, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της αισθητικής του Λος Άντζελες. Έργα όπως τα A Bigger Splash και Portrait of an Artist (Pool With Two Figures) απεικονίζουν ηδονιστικές σκηνές αγάπης, επιθυμίας και απώλειας κάτω από τον λαμπερό ήλιο της Καλιφόρνιας.

Ωστόσο, η καριέρα του, που διήρκεσε περισσότερες από έξι δεκαετίες, δεν μπορεί να περιοριστεί σε μία μόνο περίοδο ή τεχνοτροπία. Δημιούργησε πορτρέτα που ανέτρεπαν τις συμβατικές αντιλήψεις της προοπτικής μέσω φωτογραφικών κολάζ, πειραματίστηκε με την αφηρημένη τοπιογραφία και, στα τελευταία χρόνια της ζωής του, διερεύνησε τις δημιουργικές δυνατότητες των νέων ψηφιακών και τρισδιάστατων τεχνολογιών στην τέχνη.

Η καλλιτέχνιδα Tracey Emin δήλωσε πως αισθάνεται προνομιούχα που γνώρισε τον Χόκνεϊ, προσθέτοντας:

«Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και ένας υπέροχος άνθρωπος, που με τη δύναμη της τέχνης του άλλαξε την αντίληψη για τη βρετανικότητα. Ένας περήφανος, αθεράπευτα καπνιστής ομοφυλόφιλος, που ύψωσε τη σημαία της διαφορετικότητας ψηλότερα από κάθε άλλον Βρετανό καλλιτέχνη.»

Ανάμεσα στους πρώτους που απέτισαν φόρο τιμής στον Χόκνεϊ ήταν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Keir Starmer. Εκπρόσωπός του δήλωσε:

«Ο πρωθυπουργός εκφράζει τη θλίψη του για τον θάνατο του Ντέιβιντ Χόκνεϊ, ενός από τους πλέον αναγνωρισμένους καλλιτέχνες της Βρετανίας. Το ζωντανό και άμεσα αναγνωρίσιμο έργο του επηρέασε γενιές δημιουργών και οι σκέψεις του πρωθυπουργού βρίσκονται με τους φίλους και την οικογένειά του.»

Σε ανακοίνωση των εκπροσώπων του αναφέρεται:

«Ο διακεκριμένος Βρετανός καλλιτέχνης Ντέιβιντ Χόκνεϊ, μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης τέχνης τόσο του 20ού όσο και του 21ου αιώνα, έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στο σπίτι του στις 11 Ιουνίου 2026, έναν μήνα πριν από τα 89α γενέθλιά του.»

Η ανακοίνωση καταλήγει:

«Η διαχρονική κληρονομιά του Ντέιβιντ Χόκνεϊ αντανακλά τον αστείρευτο ενθουσιασμό του για τη ζωή, το ξεχωριστό του χιούμορ, τη μεγάλη του γενναιοδωρία και την αδιάκοπη περιέργειά του για εξερεύνηση, που συμπυκνώνονταν στη χαρακτηριστική του φράση: “Love Life” (Αγάπα τη Ζωή).»

ΠΗΓΗ: The Guardian