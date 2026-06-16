Έκλεψαν γλυπτό της Αντρούλας Αντωνιάδου από το Πάρκο Καλλιτεχνών «Μεσόγειος» στη Λάρνακα

Δημοσιεύθηκε 16.06.2026 10:30

Αναστάτωση προκάλεσε η κλοπή γλυπτού της καλλιτέχνιδας και πρώην εκπαιδευτικού Αντρούλας Αντωνιάδου από το Πάρκο Καλλιτεχνών «Μεσόγειος» στις 7 Ιουνίου στη Λάρνακα. Το έργο είχε τοποθετηθεί στον δημόσιο χώρο στις 12 Νοεμβρίου 2025 στο πλαίσιο συνεργασίας με τον Δήμο Λάρνακας.

Η δημιουργός του έργου πληροφορήθηκε για την κλοπή την επόμενη μέρα από συνάδελφο εικαστικό Φώτη Δημητρίου του οποίου το εργαστήριο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το πάρκο. Στο σημείο είχε απομείνει μόνο η βάση του γλυπτού, καθώς τα τρία επιμέρους τμήματα που το αποτελούσαν είχαν αφαιρεθεί από άγνωστα πρόσωπα πιθανον κατα της νυχτερινές ώρες.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη της επιτροπής αξιολόγησης για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030 πριν από την τελική απόφαση για επιλογή της Λάρνακας.

Για το περιστατικό έγινε άμεσα καταγγελία στην Αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και ο Δήμος Λάρνακας. Η καλλιτέχνιδα εξέφρασε τη λύπη και τον προβληματισμό της για το συμβάν, επισημαίνοντας την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων ασφάλειας στους δημόσιους χώρους όπου φιλοξενούνται έργα τέχνης.

«Είναι σημαντικό να βρεθεί ένας τρόπος προστασίας αυτών των έργων. Είτε με την τοποθέτηση συστημάτων παρακολούθησης ή κάποιου συστήματος συναγερμού. Είναι πλέον απαραίτητο για την προστασία των έργων που εκτίθενται σε δημόσιους χώρους.», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγες ώρες αργότερα, υπήρξε θετική εξέλιξη στην υπόθεση, καθώς η Αστυνομία εντόπισε το γλυπτό εγκαταλελειμμένο σε σημείο όχι μακριά από το Πάρκο Καλλιτεχνών. Το έργο μεταφέρθηκε σε αποθηκευτικό χώρο του Δήμου Λάρνακας, όπου και φυλάσσεται μέχρι να αξιολογηθεί η κατάστασή του. Η κ.Αντωνιάδου δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη εξετάσει από κοντά το έργο και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν έχει υποστεί ζημιές ή ποιες εργασίες αποκατάστασης ενδεχομένως θα απαιτηθούν.

Ωστόσο, το περιστατικό δεν περιορίστηκε μόνο στο συγκεκριμένο γλυπτό. Σύμφωνα με ανάρτηση της στα ΜΚΔ σήμερα, στόχος βανδαλισμού έγινε και δεύτερο έργο της που είχε δωριστεί στον Δήμο Λάρνακας. Όπως διαπιστώθηκε, άγνωστοι επιχείρησαν να το αποσπάσουν από τη βάση του. Παρότι δεν κατάφεραν να μετακινήσουν ολόκληρο το γλυπτό, προκάλεσαν ζημιές αποκολλώντας τμήμα του έργου, το οποίο βρέθηκε πεσμένο στο έδαφος δίπλα στη βάση του. Το έργο μεταφέρθηκε επίσης από τον Δήμο σε αποθηκευτικό χώρο.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας των έργων δημόσιας τέχνης και της ανάγκης λήψης αποτελεσματικότερων μέτρων για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των καλλιτεχνικών παρεμβάσεων που κοσμούν τους δημόσιους χώρους της πόλης.