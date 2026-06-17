Εγκαινιάστηκε η έκθεση «Γεώργιος Πολ. Γεωργίου: Κύπρος Παντοτινή», στο Λονδίνο

Δημοσιεύθηκε 17.06.2026 10:00

Πραγματοποιήθηκαν χθες, στο Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα εγκαίνια της έκθεσης «Γεώργιος Πολ. Γεωργίου: Κύπρος Παντοτινή» - μίας από τις εμβληματικές δράσεις του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.

Τα εγκαίνια της έκθεσης, η οποία συνδιοργανώνεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού και τη Λεβέντειο Πινακοθήκη, τέλεσε η Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, στην παρουσία του Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο Δρος Κυριάκου Κούρου, αρχηγών διπλωματικών αποστολών και εκπροσώπων του διπλωματικού σώματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, Βρετανοκυπρίων καλλιτεχνών, ακαδημαϊκών, εκπροσώπων πολιτιστικών οργανισμών, μελών του δημοσιογραφικού κόσμου, καθώς και εκπροσώπων της οικογένειας Λεβέντη και του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη.

Πρόκειται για την πρώτη διεθνή παρουσίαση της έκθεσης μετά την αρχική διοργάνωσή της στη Λευκωσία και για μια από τις σημαντικότερες παρουσιάσεις έργων του Γεώργιου Πολ. Γεωργίου που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ εκτός Κύπρου. Παρουσιάζει έργα των δεκαετιών του 1940 και του 1950, προερχόμενα από δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, μεταξύ των οποίων και έργα που επέστρεψαν πρόσφατα από την Αμμόχωστο μέσω της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά.

Η παρουσίαση των συγκεκριμένων έργων προσδίδει στην έκθεση ιδιαίτερη ιστορική και συναισθηματική σημασία, καθώς για δεκαετίες παρέμεναν μη προσβάσιμα μετά τα γεγονότα του 1974.

Υπό την επιμέλεια της Διευθύντριας της Λεβέντειου Πινακοθήκης κας Λουκίας Λοΐζου Χατζηγαβριήλ και της κας Κατερίνας Στεφανίδου, η έκθεση προσφέρει στον επισκέπτη μια νέα ανάγνωση του οράματος του καλλιτέχνη και της συναισθηματικής του σχέσης με την Κύπρο, μέσα από επιμελημένες ξεναγήσεις και παράλληλες δράσεις που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Η παρουσίαση της έκθεσης στο Λονδίνο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς απευθύνεται και στη μεγάλη κυπριακή και ελληνική διασπορά του Ηνωμένου Βασιλείου, αναδεικνύοντας τον ρόλο της τέχνης ως γέφυρας μνήμης, πολιτιστικής ταυτότητας και συνέχειας για τις νεότερες γενιές.

Στον χαιρετισμό της, η Υφυπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε στην έκθεση – αφιέρωμα στο έργο του Γεώργιου Πολυβίου Γεωργίου, ο οποίος, όπως επεσήμανε, «αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους Κύπριους καλλιτέχνες της πρώτης γενιάς – μιας γενιάς που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης κυπριακής τέχνης και που έζησε τα πιο σημαντικά γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας του νησιού. Γι’ αυτό και το έργο του Γεώργιου Πολ. Γεωργίου είναι συνδεδεμένο με την ιστορία, τη μνήμη και την ταυτότητα της Κύπρου και τη μετάβασή της από βρετανική αποικία σε ένα ανεξάρτητο κράτος».

Η Δρ Κασσιανίδου υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι ανακαλύπτοντας νέες πτυχές της πορείας του καλλιτέχνη, η έκθεση συμβάλλει σε μια βαθύτερη κατανόηση της ιστορίας της Κύπρου και του πολιτισμού της και ταυτόχρονα ενδυναμώνει το πολιτιστικό αποτύπωμα της Κυπριακής Προεδρίας, το οποίο επενδύει στον άνθρωπο, τη μνήμη, τη δημιουργία και τον πολιτισμό.

Παράλληλα με την έκθεση, υλοποιείται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο το εκπαιδευτικό θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα «Timeless Cyprus», εμπνευσμένο από τη ζωή και το έργο του Γεώργιου Πολ. Γεωργίου. Μέχρι το τέλος Ιουνίου, περισσότερα από 25 σχολεία της ελληνικής και κυπριακής διασποράς σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία θα έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, με περίπου 2.500 συμμετοχές παιδιών και νέων, οι οποίοι θα έχουν γνωρίσει την κυπριακή τέχνη, ιστορία και πολιτιστική μνήμη μέσα από δράσεις θεάτρου, αφήγησης και δημιουργικής συμμετοχής.

Η έκθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026 στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο περιλαμβάνει συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, λογοτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις, προβάλλοντας τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα της Κύπρου μέσα από διαφορετικές μορφές τέχνης και δημιουργίας.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 22 Ιουνίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση υπάρχουν στον ιστότοπο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ: https://cyculture2026.eu/