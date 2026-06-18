Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Χάγη φιλοξενεί την έκθεση της Άννας Κακουλλή «Νήματα – Ανάγλυφα Μνήμης»

Δημοσιεύθηκε 18.06.2026 16:00

Μέσα από την ενότητα έργων «Νήματα – Ανάγλυφα Μνήμης», η Άννα Κακουλλή διερευνά τη σύνθετη σχέση της μνήμης με τη φύση, τη γραμμή και το χρώμα.

Ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, Δρ. Σπύρος Άττας, και η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Χάγη έχουν την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενήσουν την έκθεση ζωγραφικής της διακεκριμένης Κύπριας εικαστικού Άννας Κακουλλή με τίτλο «Νήματα – Ανάγλυφα Μνήμης» (Threads – Reliefs of Memory).

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026, στις 16:00, στην έδρα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Χάγη.

Η φιλοξενία της έκθεσης εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της Πρεσβείας για την προώθηση του κυπριακού πολιτισμού στο εξωτερικό και αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία γνωριμίας του διπλωματικού σώματος, εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, καθώς και προσωπικοτήτων του πολιτιστικού και ακαδημαϊκού χώρου της Χάγης με το έργο μιας καταξιωμένης Κύπριας δημιουργού.

Μέσα από την ενότητα έργων «Νήματα – Ανάγλυφα Μνήμης», η Άννα Κακουλλή διερευνά τη σύνθετη σχέση της μνήμης με τη φύση, τη γραμμή και το χρώμα. Τα έργα της αναπτύσσονται ως εικαστικά τοπία όπου το ορατό και το αόρατο συνυπάρχουν, συνθέτοντας έναν ποιητικό διάλογο ανάμεσα στην εμπειρία, τη φαντασία και την ανθρώπινη μνήμη. Οι οργανικές μορφές, οι διαδοχικές στρώσεις χρώματος και η λεπτή ισορροπία μεταξύ φωτός και σκιάς δημιουργούν έναν κόσμο εσωτερικής περισυλλογής και αισθητικής αρμονίας.

Η Άννα Κακουλλή γεννήθηκε στη Λευκωσία και σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών «Σούρικοφ» της Μόσχας, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη Ζωγραφική και τη Μνημειακή Ζωγραφική. Κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής της πορείας έχει παρουσιάσει πολυάριθμες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προβολή της σύγχρονης κυπριακής εικαστικής δημιουργίας.

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Χάγη παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της πολιτιστικής διπλωματίας και στην ανάδειξη του έργου Κυπρίων δημιουργών σε ένα διεθνές περιβάλλον υψηλού κύρους, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας μέσω της τέχνης.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Έκθεση: «Νήματα – Ανάγλυφα Μνήμης»

Καλλιτέχνις: Άννα Κακουλλή

Ημερομηνία: Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026

Ώρα: 16:00

Χώρος: Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Χάγη