Όταν η Τέχνη Γίνεται Φάρμακο

Δημοσιεύθηκε 19.06.2026 12:00

Με ένα πρωτοποριακό πιλοτικό σχέδιο, το Υφυπουργείο Πολιτισμού φέρνει την Κύπρο εκεί όπου βρίσκονται ήδη 30 χώρες: στη στιγμή που ο πολιτισμός παύει να θεωρείται «πολυτέλεια» και αναγνωρίζεται ως δημόσια υγεία. Η αληθινή ιστορία πίσω από την πιο τολμηρή πολιτιστική απόφαση του 2026 και γιατί αφορά τον καθένα μας.

Της Μαρίας Γεωργίου, Σύμβουλος Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσίων Υποθέσεων και Στρατηγικής

Μια γυναίκα, ένα κομμάτι χαρτί και μια λέξη: «Ελπιδοφόρο Άλμα»

Ήταν Νοέμβριος του 2018. Στην Καλιφόρνια, η πόλη Paradise μετρούσε τις στάχτες της. Η φωτιά Camp Fire, η πιο θανατηφόρα στην ιστορία της πολιτείας, είχε σαρώσει σπίτια, δρόμους, αναμνήσεις. Ογδόντα πέντε νεκροί. Πενήντα χιλιάδες άστεγοι. Κι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που έφεραν μέσα τους ένα τραύμα που δεν φαίνεται σε καμία έκθεση καταστροφών.

Μερικούς μήνες αργότερα, σ’ ένα εργαστήριο τέχνης που στήθηκε στην πόλη Chico, μια γυναίκα στα είκοσί της ζωγράφιζε σιωπηλά. Σχεδίασε τον εαυτό της ως χορεύτρια, μια μορφή που ξεκινά από κοντά και κινείται προς κάτι μακρινό, κάπου στον ορίζοντα. Όπως το περιέγραψε η ίδια, συμμετέχουσα στο εργαστήριο θεραπείας μέσω τέχνης μετά τη φωτιά Camp Fire του 2018: «Δεν βλέπεις από πού έρχεται. Κι ο τόπος που πηγαίνει είναι κάπου πράσινος και συναισθηματικά υγιής.»

Ονόμασε το έργο της Hopeful Leap, «Ελπιδοφόρο Άλμα». Αυτή η ζωγραφιά, που τεκμηριώθηκε και δημοσιεύτηκε από την Αμερικανική Εταιρεία Εικαστικής Θεραπείας (AATA), δεν ήταν απλώς «τέχνη». Ήταν πρώτη ύλη επιβίωσης. Ήταν η στιγμή που κάποιος που δεν μπορούσε να μιλήσει βρήκε τη γλώσσα του.

Δέκα μήνες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου 2025, που έκαψαν 16 κοινότητες της Κύπρου, μια παρόμοια γυναίκα, ένας παρόμοιος άνδρας, ένα παρόμοιο παιδί ίσως να χρειάζεται ακριβώς αυτό: ένα λευκό χαρτί και κάποιον που ξέρει να ακούει χωρίς λόγια. Αυτή είναι η ιστορία ενός Σχεδίου που ήρθε για να απαντήσει ακριβώς σ’ αυτή την ανάγκη.

Τι είναι το Πιλοτικό Σχέδιο «Τέχνη και Υγεία»;

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, λανσάρει για το 2026 ένα πιλοτικό σχέδιο που χρηματοδοτεί δράσεις οι οποίες συνδυάζουν την καλλιτεχνική δημιουργία με την προαγωγή της ψυχικής υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινότητες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2025.

Το Σχέδιο εντάσσεται στον πυλώνα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του «Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον Σύγχρονο Πολιτισμό με Ορίζοντα το 2035», ενός εγγράφου ορόσημο που αναγνωρίζει επίσημα τον ρόλο της τέχνης στην υγεία και στην κοινωνική συνοχή. Η χρηματοδότηση φτάνει έως τις €7.000 ανά δράση, με 100% κάλυψη για βαθμολογία από 70 έως 100, και απευθύνεται σε φορείς θεραπευτών μέσω τεχνών, σε ομάδες επαγγελματιών δημιουργών σε συνεργασία με επαγγελματία υγείας, αλλά και σε μεμονωμένους θεραπευτές μέσω τεχνών. Κάθε δράση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών, με εβδομαδιαίες συναντήσεις, ένα ελάχιστο δώδεκα εργαστηρίων. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη κρατική παρέμβαση στην Κύπρο που τοποθετεί την τέχνη μέσα στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας.

Δύο κόσμοι που ποτέ δεν έπρεπε να χωριστούν

Πίσω από κάθε δημόσια απόφαση υπάρχει ένα όραμα. Στην περίπτωση του Σχεδίου «Τέχνη και Υγεία», πρόκειται για μια πεποίθηση που ωρίμαζε χρόνια: ότι ο πολιτισμός δεν είναι απλώς η «ψυχή» μιας κοινωνίας, αλλά ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για την ευημερία της.

Η φιλοσοφία που διαπνέει το Σχέδιο είναι σαφής. Η τέχνη και η υγεία δεν είναι δύο χωριστά πεδία, είναι δύο όψεις της ίδιας ανάγκης του ανθρώπου να υπάρχει ολοκληρωμένος. Στην Κύπρο, μια βαθιά πολιτιστική παράδοση πάντα γνώριζε αυτή την αλήθεια, κι αυτό που κάνει σήμερα το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού είναι να τη μετουσιώσει σε πράξη: να δημιουργήσει τις δομές που θα επιτρέψουν σ’ αυτή τη γνώση να φτάσει εκεί που χρειάζεται περισσότερο.

Κεντρική θέση στο εγχείρημα κατέχει η διάσταση της κοινωνικής συνοχής και η σύνδεσή του με τις πυρόπληκτες κοινότητες. Η πρόσβαση στον πολιτισμό και η πρόσβαση στη φροντίδα για την ψυχική υγεία δεν πρέπει να είναι προνόμιο των λίγων, δεν μπορούμε ν’ αφήσουμε τους ανθρώπους στις πυρόπληκτες κοινότητές μας μόνους μ’ ένα τραύμα που δεν φαίνεται. Το Σχέδιο «Τέχνη και Υγεία» είναι μια απάντηση που σέβεται την αξιοπρέπεια του ανθρώπου κι αναγνωρίζει ότι η ανάκαμψη δεν είναι μόνο υλική, είναι πάνω απ’ όλα ψυχική και πολιτιστική.

Το 2026 είναι έτος ορόσημο: το πρώτο βήμα μιας συστηματικής, μακρόπνοης προσέγγισης που θα συνδέει μόνιμα τον πολιτισμό με τη δημόσια υγεία, με στόχο, σε βάθος χρόνου, τη διατομεακή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τις οποίες το Τμήμα προτίθεται να προσεγγίσει ενεργά. Μια Κύπρος που δεν θεραπεύει τους πολίτες της μόνο με φάρμακα, αλλά και με τέχνη.

Γιατί τώρα; Η επιστήμη το λέει από το 2019

Αυτό που κάνει σήμερα η Κύπρος δεν είναι ούτε ευσεβής πόθος ούτε πολιτιστική πολυτέλεια. Είναι τεκμηριωμένη παρέμβαση δημόσιας υγείας, κι αφορά πολύ περισσότερα από την ψυχική υγεία, αφού η τέχνη έχει αποδειχθεί ότι αγγίζει ολόκληρο το φάσμα της ανθρώπινης υγείας.

Το 2019, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσίευσε την πρώτη ολοκληρωμένη έκθεσή του για τον ρόλο της τέχνης στην υγεία, την πιο εκτενή ανασκόπηση στο είδος της, βασισμένη σε πάνω από 3.000 μελέτες από όλο τον κόσμο (Fancourt & Finn, WHO/Europe). Τα συμπεράσματα ήταν κατηγορηματικά: η τέχνη λειτουργεί ταυτόχρονα ως εργαλείο πρόληψης, διαχείρισης χρόνιων παθήσεων, αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης.

Το 2025, ο ΠΟΥ υιοθέτησε ψήφισμα που αναγνωρίζει την κοινωνική σύνδεση, με την τέχνη ως ένα από τα ισχυρότερα μέσα της, ως παγκόσμια προτεραιότητα υγείας. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τον ΠΟΥ, υλοποιεί το πρόγραμμα «Building Arts Capacity for Health» (BACH): μια τριετή πρωτοβουλία που στηρίζει χώρες στη δόμηση συστηματικού πλαισίου για τις τέχνες στην υγεία. Η Κύπρος, ως μέλος της πλατφόρμας CultureAndHealth, βρίσκεται ήδη μέσα σ’ αυτή τη διεθνή δυναμική.

Ο γιατρός σου συνταγογραφεί χορό, μουσείο και ζωγραφική: σε 30 χώρες ήδη

Φανταστείτε να επισκεφθείτε τον γενικό σας ιατρό για κατάθλιψη, χρόνιο πόνο ή απομόνωση, και να φύγετε μ’ ένα παραπεμπτικό όχι για χάπια, αλλά για εργαστήριο κεραμικής, χορωδία ή επίσκεψη σε μουσείο. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι καθημερινή πραγματικότητα σε τουλάχιστον 30 χώρες.

Η λεγόμενη «Πολιτιστική Συνταγογράφηση» (Social ή Arts on Prescription), η παραπομπή ασθενών από επαγγελματίες υγείας σε καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, εφαρμόζεται πλέον σε Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Γερμανία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Ισπανία, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Κίνα και ΗΠΑ, σε αρκετές με κρατική χρηματοδότηση και πλήρη ένταξη στην πρωτοβάθμια φροντίδα.

Τι παθήσεις αντιμετωπίζει η τέχνη «ως συνταγή»;

Η λίστα είναι εντυπωσιακά μεγάλη και δεν περιορίζεται στην ψυχική υγεία. Σε διεθνή ερευνητικά πρωτόκολλα, η Πολιτιστική Συνταγογράφηση εφαρμόζεται για ζητήματα ψυχικής υγείας, όπως κατάθλιψη, άγχος, αγχώδεις διαταραχές, στρες, μετατραυματικό στρες (PTSD), εξουθένωση (burnout) και διαταραχές ύπνου, για την κοινωνική απομόνωση και τη μοναξιά, ιδίως σε ηλικιωμένους, νέους και άτομα μετά από μεγάλες αλλαγές ζωής, όπως η συνταξιοδότηση, το διαζύγιο ή η απώλεια αγαπημένου προσώπου, για χρόνιες παθήσεις, όπως ο διαβήτης τύπου 2, οι καρδιαγγειακές νόσοι, ο χρόνιος πόνος, η υπέρταση και τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπου η τέχνη συμβάλλει στη διαχείριση και στην ποιότητα ζωής, για νευρολογικές και γνωστικές παθήσεις, όπως η άνοια, το Alzheimer και το Parkinson, με αποδεδειγμένα οφέλη της μουσικοθεραπείας και των εικαστικών στη γνωστική λειτουργία και τη μνήμη, για παιδιά και εφήβους με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής (ADHD), σχολική άρνηση, κοινωνικές δυσκολίες, πένθος ή χαμηλή αυτοεκτίμηση· για ογκολογικούς ασθενείς, ως υποστήριξη κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία και ως διαχείριση του άγχους και της ψυχολογικής επιβάρυνσης· και για το τραύμα και την αποκατάσταση, σε επιζώντες καταστροφών, βίας ή προσφυγιάς, εκεί όπου τα λόγια δεν αρκούν και η τέχνη γίνεται πρώτη γλώσσα.

Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα. Στη Βρετανία, το πρόγραμμα Arts on Prescription στο Gloucestershire κατέγραψε 37% πτώση στις επισκέψεις σε γενικό ιατρό και 27% μείωση στις νοσηλείες, ενώ για κάθε £1 που επενδύθηκε επεστράφησαν £4 έως £11 σε αποφυγή δαπανών υγείας.

Ποιοι γιατροί «συνταγογραφούν» τέχνη και πού;

Η παραπομπή γίνεται σε διαφορετικά σημεία του συστήματος ανάλογα με τη χώρα. Σε Γερμανία, Ολλανδία, Αγγλία και Καναδά κυριαρχεί η πρωτοβάθμια φροντίδα, καθώς παραπέμπει ο οικογενειακός γιατρός. Στις ΗΠΑ υπάρχουν παραπομπές από ογκολόγους και γυναικολόγους, στην Ιαπωνία από κοινοτικούς νοσηλευτές, στη Σιγκαπούρη από δομές αποκατάστασης κι ενδιάμεσης φροντίδας, ενώ σε Αυστραλία και ΗΠΑ ακόμη κι από τμήματα επειγόντων.

Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στο BMC Primary Care (2025), ασθενείς στη Σουηδία παραπέμφθηκαν σε πρόγραμμα Arts on Prescription ενώ ζητούσαν απλώς ανανέωση συνταγής για υπνωτικά: ο γιατρός κατάλαβε ότι η ρίζα του προβλήματος ήταν η κοινωνική απομόνωση και τους παρέπεμψε σε εργαστήριο τέχνης αντί για ισχυρότερη φαρμακευτική αγωγή. Στον Καναδά, η κοινωνική συνταγογράφηση σε ηλικιωμένους έδειξε εξοικονόμηση σχεδόν $300 εκατομμυρίων από τη μείωση νοσηλειών κι επισκέψεων στα επείγοντα, ενώ για νέους 15 έως 17 ετών με άγχος και κατάθλιψη καταγράφηκε αύξηση 14% στα εισοδήματα σε βάθος ζωής, επειδή έλαβαν υποστήριξη νωρίς.

Η Ολλανδία δοκιμάζει το «Welzijn op Recept», κυριολεκτικά «Ευεξία με Συνταγή», με ενθαρρυντικά αποτελέσματα από ασφαλιστές, γιατρούς και ασθενείς. Η Πορτογαλία ίδρυσε εθνικό δίκτυο κοινωνικής συνταγογράφησης το 2024 με κυβερνητική στήριξη, ενώ στη Βρετανία το NHS έχει εντάξει στελέχη «κοινωνικής σύνδεσης» (social prescribing link workers) που φτάνουν σε κάθε γωνιά της χώρας μέσω των πρωτοβάθμιων δικτύων υγείας.

Η Ελλάδα μάς έδειξε τον δρόμο κι εμείς προχωρούμε παραπέρα

Δεν χρειάστηκε να κοιτάξουμε μακριά για έμπνευση. Η γειτονική Ελλάδα κινείται ήδη σ’ αυτό το έδαφος και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Το πρόγραμμα Πολιτιστικής Συνταγογράφησης (ΠΟΛΣΥΝ) του Υπουργείου Πολιτισμού, υλοποιούμενο από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας «Κώστας Στεφανής», εισάγει δράσεις τέχνης σχεδιασμένες από κοινού από καλλιτέχνες και ψυχιάτρους. Χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», η Α΄ πιλοτική φάση ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2024 και τον Φεβρουάριο 2025 ξεκίνησε η Β΄, με στόχο την ένταξη στο ασφαλιστικό σύστημα (ΗΔΙΚΑ), ώστε η πολιτιστική συνταγή ν’ αποζημιώνεται όπως ακριβώς και η φαρμακευτική.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης υλοποιεί το πρόγραμμα Art on Prescription, με εργαστήρια θεάτρου και κινηματογράφου για άτομα με αγχώδεις, καταθλιπτικές και ψυχωσικές διαταραχές, υπό επιστημονική παρακολούθηση ψυχιάτρου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα διερευνώνται ποσοτικά και ποιοτικά παράμετροι ευεξίας σε άτομα με ψυχικές διαταραχές μέσα από καλλιτεχνικές πρακτικές. Η Κύπρος δεν αντιγράφει. Εμπλουτίζει. Κι έχει τη δυνατότητα να χτίσει ένα μοντέλο ακόμη πιο ολιστικό, που αγγίζει κάθε ευάλωτη ομάδα, κάθε παθολογία, κάθε γωνιά του νησιού.

Τραύμα, απώλεια, ανάκαμψη: η τέχνη εκεί που τα λόγια δεν φτάνουν

Η Πολιτιστική Συνταγογράφηση έχει ξεχωριστή αξία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κοινοτικού τραύματος, εκεί όπου η κλινική ψυχολογία χρειάζεται χρόνο για να στηθεί, κι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη τώρα.

Οι πυρκαγιές του Ιουλίου 2025 άφησαν πίσω τους κάτι που δεν μπαίνει σε κανέναν κατάλογο ζημιών: ένα συλλογικό τραύμα. Η επιστήμη είναι κατηγορηματική. Επιζώντες φυσικών καταστροφών καταγράφουν PTSD, χρόνιο άγχος, κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου, απώλεια της αίσθησης του «ανήκειν» και κοινωνική απομόνωση που μπορεί να κρατήσει χρόνια. Τα τραυματικά ερεθίσματα επανεμφανίζονται αναπάντεχα: ο ήχος μιας σειρήνας, η μυρωδιά καπνού, η θέα ενός ξεραμένου λόφου. Όπως κατέγραψε ένας επιζών της φωτιάς Camp Fire στην Καλιφόρνια, σε τεκμηριωμένη μαρτυρία της AATA, τρεις μέρες μετά τη φωτιά ο συνάδελφός του ανέφερε τη λέξη «καπνός» κι ανατρίχιασε ολόκληρος.

Η τέχνη έχει αυτό που η κλινική ψυχολογία χρειάζεται ώρες για να χτίσει: μια μη λεκτική γέφυρα προς τα συναισθήματα. Ειδικά για πληθυσμούς που δεν «μιλούν» εύκολα για τον πόνο τους, όπως αγρότες, ηλικιωμένους σε χωριά και οικογένειες που θεωρούν «αδυναμία» την αναζήτηση βοήθειας, η τέχνη ανοίγει πόρτες που η ψυχοθεραπεία δεν φτάνει πάντα. Κι ακριβώς αυτή η προσέγγιση αξίζει να επεκταθεί και πέρα από τις πυρόπληκτες περιοχές: σε κάθε ευάλωτη ομάδα, σε κάθε ηλικία, σε κάθε σωματική ή ψυχική πάθηση που απαιτεί φροντίδα πέρα από το φάρμακο.

Τέχνη, κουλτούρα και η ψυχή της Κύπρου

Υπάρχει κάτι βαθύτερο εδώ, που ξεπερνά τις επιστημονικές μελέτες. Η Κύπρος είναι τόπος με ζωντανή παράδοση έκφρασης μέσα από τις τέχνες: η λύρα, τα δημοτικά τραγούδια, ο χορός στις γιορτές και στα πανηγύρια, η κεραμική, το θέατρο. Ο πολιτισμός δεν ήταν ποτέ μόνο «ψυχαγωγία», ήταν τρόπος να επεξεργαστούμε τη χαρά και τη λύπη, να θυμόμαστε τους νεκρούς μας, να γιορτάζουμε τους ζωντανούς. Τα μοιρολόγια δεν είναι θρηνωδίες χωρίς λόγο, είναι θεραπευτικές τελετουργίες εγγεγραμμένες στη συλλογική μας μνήμη. Το Σχέδιο «Τέχνη και Υγεία» δεν εισάγει κάτι ξένο στην κυπριακή κουλτούρα. Αναγνωρίζει κάτι που ήδη ήξερε. Και το θεσμοθετεί.

Το επόμενο βήμα: ένα τρίπτυχο που λείπει

Το Πιλοτικό Σχέδιο του Υφυπουργείου Πολιτισμού είναι ένα τολμηρό πρώτο βήμα. Αλλά για να γίνει διαρθρωτικός θεσμός, για να μετατραπεί από πιλοτικό σε δομή, χρειάζεται δύο ακόμη εταίρους.

Πρώτον, το Υπουργείο Υγείας. Η Κυπριακή Εθνική Στρατηγική Ψυχικής Υγείας 2025 έως 2028 έχει ήδη θεσπιστεί, αλλά για να εφαρμοστεί χρειάζεται και μη κλινικά εργαλεία. Η τέχνη είναι ακριβώς αυτό: ένα συμπλήρωμα που ανακουφίζει το κλινικό σύστημα, φτάνει εκεί όπου η φαρμακευτική αγωγή δεν φτάνει και χτίζει ανθεκτικότητα πριν την κρίση. Η ένταξη θεραπευτικών δράσεων τέχνης στις πρακτικές του ΟΚΥπΥ δεν είναι ουτοπία· είναι το επόμενο λογικό βήμα, στο μοντέλο που ακολουθούν ήδη η Βρετανία, η Φινλανδία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία και η γειτονική Ελλάδα.

Δεύτερον, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, γιατί η πρόσβαση στον πολιτισμό είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο. Άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένοι, οικογένειες σε ευάλωτες καταστάσεις, πρόσφυγες, κάτοικοι απομακρυσμένων κοινοτήτων, όλοι έχουν ίσο δικαίωμα να ωφεληθούν από τη θεραπευτική δύναμη της τέχνης. Η σύνδεση με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τις οποίες το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού προτίθεται να προσεγγίσει ενεργά, θα διασφάλιζε ότι το Σχέδιο αγγίζει κι εκείνους που ποτέ δεν πήγαν σε εργαστήριο τέχνης, γιατί δεν πίστευαν πως αυτό είναι «για αυτούς». Ένα τρίπτυχο Πολιτισμός, Υγεία και Κοινωνική Ευημερία δεν είναι διοικητική πολυτέλεια. Είναι η μόνη ολιστική απάντηση σε μια πολυδιάστατη ανάγκη.

Ο πολιτισμός δεν είναι «η επόμενη φορά», είναι τώρα

Υπάρχει μια τάση, βαθιά ριζωμένη σε κάποιες κοινωνίες, να αντιμετωπίζουμε τον πολιτισμό ως «αυτό που κάνουμε αφού λύσουμε τα σοβαρά». Πρώτα η οικονομία, μετά η υγεία, μετά η εκπαίδευση, κι αν περισσέψουν χρήματα, ίσως λίγη τέχνη. Αυτή η ιεράρχηση είναι λανθασμένη. Και τα δεδομένα το αποδεικνύουν.

Η Φινλανδία, σταθερά στις πρώτες θέσεις ευτυχίας παγκοσμίως, ενέταξε από τη δεκαετία του ’80 τις τέχνες ως αδιαχώριστο μέρος της κοινωνικής της μέριμνας. Όχι ως προσθήκη, αλλά ως θεμέλιο. Η Μεγάλη Βρετανία συνταγογραφεί επισκέψεις σε μουσεία και συμμετοχή σε χορωδίες για ασθενείς με κατάθλιψη, και το NHS πληρώνει τον λογαριασμό. Η Ελλάδα βάζει κινηματογράφο και θέατρο στη «συνταγή» του γιατρού. Και η Κύπρος; Η Κύπρος, το 2026, αποφάσισε να κάνει κάτι απλό και ταυτόχρονα επαναστατικό: να αναγνωρίσει επίσημα ότι ο πολιτισμός σώζει ζωές.

Στη γυναίκα που ζωγράφισε το «Ελπιδοφόρο Άλμα»

Δεν ξέρουμε το όνομά της. Δεν ξέρουμε αν τελικά χτίστηκε ξανά το σπίτι στο Paradise. Ξέρουμε μόνο ότι, σε μια στιγμή που τα λόγια τελείωναν, πήρε ένα μολύβι. Και ζωγράφισε τον τόπο που ήθελε να πάει.

Σε κάποια χωριά της Κύπρου που καίγονται ακόμη στη μνήμη, σε ανθρώπους που κοιτάζουν καμένα χωράφια από παράθυρα δίχως γείτονες πια, υπάρχει η ίδια ανάγκη. Για έναν χώρο. Για μια φωνή που δεν χρειάζεται λόγια. Η τέχνη δεν είναι φάρμακο. Είναι κάτι πιο αρχαίο και πιο δυνατό: η ανθρώπινη φωνή που βρίσκει τον δρόμο της πίσω στον κόσμο.

Η Κύπρος, μικρή, τετραπέρατη, με τόση ιστορία επιβίωσης στο DNA της, ξέρει βαθιά τι σημαίνει αυτό. Ήρθε η ώρα να το ονομάσει. Και να το στηρίξει.

Θεραπευτές μέσω τεχνών, δημιουργοί, επαγγελματίες υγείας, φορείς και κοινότητες καλούνται να σχεδιάσουν μαζί δράσεις που θεραπεύουν. Περισσότερες πληροφορίες για το Πιλοτικό Σχέδιο «Τέχνη και Υγεία» 2026 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού στο https://www.gov.cy/culture/