Ανοιχτή πρόσκληση σε ανερχόμενους καλλιτέχνες από το Beauty Line Art Foundation (BAF)

Δημοσιεύθηκε 23.06.2026 11:10

Το Beauty Line Art Foundation (BAF) ανακοίνωσε τη δεύτερη ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής για το Residency: Studio Mentoring Program 2026

Το Residency: Studio Mentoring Program 2026 είναι ένα πρόγραμμα που στηρίζει νέους καλλιτέχνες στην Κύπρο, προσφέροντάς τους χώρο δημιουργίας, καθοδήγηση από έμπειρους επαγγελματίες του χώρου και δυνατότητες ανάπτυξης και προβολής του έργου τους. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου που φιλοξενήθηκε στους χώρους του Ιδρύματος στη Λευκωσία, παρουσία εκπροσώπων των ΜΜΕ, συνεργατών και φίλων του BAF.

Το πρόγραμμα, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά μετά την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωσή του, αποτελεί μία ουσιαστική πρωτοβουλία στήριξης και ανάδειξης νέων καλλιτεχνικών φωνών στην Κύπρο, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τον χώρο, τον χρόνο και την καθοδήγηση που απαιτούνται για την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής τους πρακτικής.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναλύθηκε το πλαίσιο και η φιλοσοφία του Residency: Studio Mentoring Program 2026, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος έρευνας, δημιουργικού διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του BAF, Μαρία Παπακωνσταντίνου, δήλωσε:

«Το Residency: Studio Mentoring Program δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών. Είναι μια επένδυση στους ανθρώπους που διαμορφώνουν το μέλλον της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Η ανταπόκριση που είχε το πρόγραμμα από την πρώτη του χρονιά επιβεβαιώνει την ανάγκη για τέτοιες πρωτοβουλίες και μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε να επενδύουμε στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία στην Κύπρο.»

Η Διευθύντρια του BAF, Λουίζα Λουη, δήλωσε:

«Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε με στόχο να στηρίξει τους emerging καλλιτέχνες στην Κύπρο, προσφέροντάς τους ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να εμβαθύνουν στην έρευνά τους, να αναπτύξουν τη δουλειά τους και να ανταλλάξουν ιδέες, εμπειρίες και προσεγγίσεις με άλλους καλλιτέχνες και επαγγελματίες του χώρου. »

Στη διάσκεψη Τύπου παρευρέθηκαν οι μέντορες και κριτές του προγράμματος Μαρία Λοϊζίδου, Μαρία Στάθη, Ανδρέας Στυλιανού και Ελπίδα Φραγκεσκίδου, οι οποίοι μοιράστηκαν τις σκέψεις τους γύρω από τη σημασία της καθοδήγησης και της στήριξης της νέας γενιάς

καλλιτεχνών στην Κύπρο. Στη διάσκεψη παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΜαριτίναΨαρά και Όλγα Παουλλή, καθώς και η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος, Βερόνικα Χατζηστεφάνου.

Το Residency: Studio Mentoring Program θα πραγματοποιηθεί από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2026 στους χώρους του BAF στη Λευκωσία και θα ολοκληρωθεί με ομαδική έκθεση ανοιχτή στο κοινό.

Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν υπό την καθοδήγηση των διακεκριμένων μεντόρων και κριτών Μαρία Λοϊζίδου, Μαρία Στάθη, Ελπίδα Φραγκεσκίδου και Ανδρέα Στυλιανού, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε open studios, workshops και talks που ενισχύουν τη δημιουργική ανταλλαγή ιδεών και τη σύνδεση με το κοινό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε emerging καλλιτέχνες από την Κύπρο που δραστηριοποιούνται σε σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές, όπως ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, βίντεο, installation, performance και υβριδικές μορφές έκφρασης.

Οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες θα έχουν πρόσβαση σε εξοπλισμένο studio, οικονομική υποστήριξη για την ανάπτυξη των έργων τους, καθώς και δυνατότητες προβολής μέσω των καναλιών επικοινωνίας του BAF. Παράλληλα, μέρος των έργων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα ενταχθεί στη μόνιμη συλλογή του Ιδρύματος, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ζωντανού και διαρκώς εξελισσόμενου αρχείου σύγχρονης κυπριακής τέχνης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 21η Ιουλίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες, οι όροι συμμετοχής και η φόρμα αίτησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του BAF.

Σχετικά με το BAF

Το BAF είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός σύγχρονης τέχνης με έδρα τη Λευκωσία, που δημιουργήθηκε με στόχο τη στήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και την ανάπτυξη ενός ενεργού πεδίου διαλόγου, έρευνας και πειραματισμού.

Μέσα από residencies, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και ανοιχτές προσκλήσεις, το BAF επενδύει στη νέα γενιά καλλιτεχνών και στη διαμόρφωση ενός δυναμικού πολιτιστικού οικοσυστήματος στην Κύπρο.