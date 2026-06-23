Aνανεωμένο συλλεκτικό ενδιαφέρον για σημαντικούς Κύπριους δημιουργούς του 20ού αιώνα στη θερινή δημοπρασία της Cypria Auctions

Δημοσιεύθηκε 23.06.2026 12:30

Αποτελέσματα που ξεχώρισαν στη Θερινή Δημοπρασία της Cypria Auctions ανέδειξαν το ανανεωμένο συλλεκτικό ενδιαφέρον για σημαντικές μορφές της κυπριακής ζωγραφικής και γλυπτικής του 20ού αιώνα.

Έργα των Λουκίας Νικολαΐδου-Βασιλείου, Χριστόφορου Σάββα και Ιωάννη Αντωνίου σημείωσαν ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας το διαρκές ενδιαφέρον των συλλεκτών για δημιουργούς που κατέχουν ξεχωριστή θέση στην ιστορία της κυπριακής τέχνης.

Ανάμεσα στα πλέον αξιοσημείωτα αποτελέσματα της δημοπρασίας συγκαταλέγεται έργο της Λουκίας Νικολαΐδου-Βασιλείου, το οποίο πωλήθηκε έναντι €5.500, ξεπερνώντας κατά πολύ την εκτίμηση των €950–€1.500.

Η Νικολαΐδου συγκαταλέγεται στις πρώτες γυναίκες ζωγράφους που ανέπτυξαν καλλιτεχνική δραστηριότητα στην Κύπρο και αποτελεί μια ξεχωριστή μορφή της κυπριακής τέχνης του 20ού αιώνα.

Θετική ανταπόκριση σημείωσαν επίσης τα δύο έργα του Χριστόφορου Σάββα (1924–1968), μιας από τις σημαντικότερες μορφές της κυπριακής τέχνης του 20ού αιώνα. Το έργο Untitled πωλήθηκε έναντι €1.600, εντός της εκτίμησής του, ενώ το μικρών διαστάσεων έργο Landscape (1960), μικτή τεχνική σε χαρτί διαστάσεων μόλις 8 x 13,5 εκ., πέτυχε τιμή €1.400 έναντι εκτίμησης €450–€750.

Θετικό αποτέλεσμα κατέγραψε και η γλυπτική με το έργο Suitcase (1989) του Ιωάννη Αντωνίου (1955–2013), το οποίο πωλήθηκε έναντι €1.900, υπερβαίνοντας την ανώτερη εκτίμησή του των €1.500. Το έργο ανήκει σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο του καλλιτέχνη και είναι τεκμηριωμένο στη σχετική βιβλιογραφία. Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον των συλλεκτών για το έργο του Ιωάννη Αντωνίου, ο οποίος κατέχει ξεχωριστή θέση στη σύγχρονη κυπριακή γλυπτική χάρη στη συνδυαστική χρήση υλικών, συμβολισμών και αφηγηματικών στοιχείων.

Τα αποτελέσματα των έργων των Λουκίας Νικολαΐδου-Βασιλείου, Χριστόφορου Σάββα και Ιωάννη Αντωνίου αναδεικνύουν το διαρκές ενδιαφέρον των συλλεκτών για έργα που συνδυάζουν καλλιτεχνική ποιότητα, ιστορική σημασία και τεκμηριωμένη παρουσία στην ιστορία της κυπριακής τέχνης.

Παρά τις μεταβολές που παρατηρούνται κατά καιρούς στην αγορά τέχνης, η δημοπρασία επιβεβαίωσε ότι η ποιότητα, η σπανιότητα και η ιστορική σημασία εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν το συλλεκτικό ενδιαφέρον.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Cypria Auctions [www.cypriaauctions.com]