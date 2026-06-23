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Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει σε διασυνοριακή έκθεση Καλών Τεχνών στην Ιρλανδία
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 23.06.2026 14:35
Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει σε διασυνοριακή έκθεση Καλών Τεχνών στην Ιρλανδία

Το Τμήμα Καλών Τεχνών της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετέχει στη διεθνή έκθεση «BORDERING/UNBORDERING», μια διασυνοριακή καλλιτεχνική συνεργασία μεταξύ φοιτητών Καλών Τεχνών από την Κύπρο και τη Ρουμανία.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΤΕΠΑΚ, η έκθεση, που θα εγκαινιαστεί στις 30 Ιουνίου, στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιρλανδία, στο Δουβλίνο, αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Τμήματος Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κλουζ-Ναπόκα της Ρουμανίας, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συμμαχίας EUt+.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι φοιτητές και φοιτήτριες Αναστασία Ζάντη, Radu Oana Alessia, Ντενίσα Κριστέα, Ραφαηλία Χριστοφή, Μιχάλης Ιωάννου, Dănuț Selever, Ioana-Laura Lipotean και Μαρία Αντωνίου, ενώ την επιμέλεια έχουν οι Γιάννης Χρηστίδης και Greti Papiu.

Η έκθεση, προστίθεται, προσεγγίζει την έννοια των συνόρων ως πεδίο μετακίνησης, διαπραγμάτευσης και μετασχηματισμού και «μέσα από τα έργα τους, οι συμμετέχοντες εξερευνούν πολιτισμικά, γεωγραφικά, πολιτικά και ψυχολογικά σύνορα ως διαπερατές δομές που επαναπροσδιορίζονται και επανερμηνεύονται μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αναδεικνύοντας νέες μορφές σχέσεων και ταυτοτήτων».

Η έκθεση, που τελεί υπό την αιγίδα του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιρλανδία,    θα παραμείνει στους χώρους της Πρεσβείας της Δημοκρατίας, στην Ιρλανδία, μέχρι την 1η Ιουλίου, αναφέρεται.

«Η συμμετοχή του ΤΕΠΑΚ στην έκθεση αναδεικνύει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της καλλιτεχνικής κινητικότητας, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου και προσφέροντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του πολύτιμες ευκαιρίες δημιουργικής έκφρασης και διαπολιτισμικού διαλόγου», καταλήγει η ανακοίνωση.

(ΚΥΠΕ/ΣΚ/ΜΚ)

Tags

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΕΚΘΕΣΗ
Ιρλανδία
Τμήμα Καλών Τεχνών
ΤΕΠΑΚ/CUTS 2026
EUt+
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