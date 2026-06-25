Carte PostArt | Δύο Χρόνια Συν-Δημιουργίας σε σχολεία και κοινότητες

Δημοσιεύθηκε 25.06.2026 14:10

Οι Εκδόσεις Carte PostArt 2024–2025 και Carte PostArt 2025–2026 αφορούν ένα συλλογικό αρχείο εικόνων, σκέψεων, αναμνήσεων και προσωπικών αφηγήσεων από παιδιά της επαρχίας Λάρνακας

Το Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους και τα Αρχεία Λάρνακας - Φοίβος Σταυρίδης αναγγέλουν την ολοκλήρωση της δεύτερης έκδοσης Carte PostArt και με την ευκαιρία επιστρέφουν τις καρτ ποστάλ εκεί όπου γεννήθηκαν: στα σχολεία, τις κοινότητες και, κυρίως, στα παιδιά που τις δημιούργησαν.

Με την επιστροφή λοιπόν των εκδόσεων στα παιδιά, ξαναθέτουμε το ερώτημα: «Τι μπορεί να συμβολίζουν και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλες αυτές οι καρτ ποστάλ;» Μπορεί δηλαδή όλο αυτό το αρχείο που δίνεται πίσω στα σχολεία να ακολουθήσει μία εξελικτική πορεία; Οι απαντήσεις των παιδιών, πολλές και ποικίλες, μας θυμίζουν πως όλο το υλικό που μαζεύτηκε αποτελεί ένα αρχείο γεμάτο δυνατότητες.

Ένα αρχείο που μπορεί να ταξιδέψει σε άλλα σχολεία και χώρες, να γίνει αφορμή για αλληλογραφία με παιδιά του εξωτερικού, να μας βοηθήσει να γνωρίσουμε καλύτερα τα χωριά και τις κοινότητές μας, να μετατραπεί σε έκθεση ή να αποτελέσει την αφετηρία για νέες εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις.

Οι Εκδόσεις Carte PostArt 2024–2025 και Carte PostArt 2025–2026 αφορούν ένα συλλογικό αρχείο εικόνων, σκέψεων, αναμνήσεων και προσωπικών αφηγήσεων από παιδιά της επαρχίας Λάρνακας. Και το ταξίδι συνεχίζεται, με την τρίτη έκδοση να βρίσκεται ήδη στον ορίζοντα.

Θερμές ευχαριστίες στο Υφυπουργείο Πολιτισμόύ, τον οργανισμό Larnaka 2030, την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Λάρνακας, την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών (UNFICYP) και φυσικά τα σχολεία και τις κοινότητες που συμμετείχαν στις δύο πρώτες εκδόσεις του προγράμματος.

Carte PostArt 2024–2025

• Δημοτικό Σχολείο Πάνω Λευκάρων

• Δημοτικό Σχολείο Περβολιών

• Δημοτικό Σχολείο Καλαβασού

• Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου «Μιχαλοπούλειο»

• Δημοτικό Σχολείο Πύλας

• Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Δ΄

• Δημοτικό Σχολείο Καθαρής

• Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων Λάρνακας

• Δημοτικό Σχολείο Καλογερά Λάρνακας

• Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Α΄ Λάρνακας

• Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Β΄ Λάρνακας

• 23ο Τάγμα Προσκόπων Λάρνακας

Carte PostArt 2025–2026

• Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Α΄ Λάρνακας

• Δημοτικό Σχολείο Μαρωνίου – Ψεματισμένου

• Med High Junior School

• Δημοτικό Σχολείο Αναφωτίδας

• Δημοτικό Σχολείο Ζήνων Λάρνακας

• Δημοτικό Σχολείο Καλογερά Λάρνακας

• Δημοτικό Σχολείο Περβολιών

• Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου «Μιχαλοπούλειο»

• Δημοτικό Σχολείο Πάνω Λευκάρων

• Δημοτικό Σχολείο Πύλας