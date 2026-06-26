200 Χρόνια Φωτογραφίας: Χορός | Ανοιχτό κάλεσμα για φωτογράφους από όλο τον κόσμο

Δημοσιεύθηκε 26.06.2026 17:15

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την εφεύρεση της φωτογραφίας, η Γκαλερί Σύγχρονης Τέχνης Lumiere προσκαλεί καλλιτέχνες να προσεγγίσουν θεματικά τον Χορό μέσα από τον φωτογραφικό τους φακό.

Η Γκαλερί Σύγχρονης Τέχνης Lumiere, σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού, ανακοινώνει διεθνές ανοιχτό κάλεσμα προς φωτογράφους από όλο τον κόσμο.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την εφεύρεση της φωτογραφίας, προσκαλούμε καλλιτέχνες να προσεγγίσουν θεματικά τον Χορό μέσα από τον φωτογραφικό τους φακό.

Ο χορός αποτελεί μία από τις πιο οικουμενικές μορφές ανθρώπινης έκφρασης, υπερβαίνοντας γλώσσες, πολιτισμούς και σύνορα. Μέσα από την κίνηση εκφράζει συναίσθημα, ρυθμό, ταυτότητα και ενέργεια. Από το κλασικό μπαλέτο και τη σύγχρονη χορογραφία έως τους παραδοσιακούς χορούς, τον χορό του δρόμου, τις τελετουργίες και τις μεταφορικές αποδόσεις της κίνησης, το θέμα προσφέρει ανεξάντλητες δημιουργικές δυνατότητες.

Δύο αιώνες μετά την εφεύρεση της φωτογραφίας, η έκθεση φιλοδοξεί να φέρει κοντά διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που αποτυπώνουν την ποίηση, την ένταση και τη δυναμική του χορού.

Στοιχεία διαγωνισμού και έκθεσης

Προθεσμία υποβολής φωτογραφιών: 12 Σεπτεμβρίου 2026

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026

Επιλεγμένοι καλλιτέχνες: Περίπου 30 φωτογράφοι από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Παράδοση επιλεγμένων έργων: Οι φωτογράφοι των οποίων τα έργα θα επιλεγούν θα ενημερωθούν σχετικά και θα κληθούν να αποστείλουν τα έργα τους, μαζί με την τιμή πώλησής τους. Τα έργα θα πρέπει να παραδοθούν στη γκαλερί έως το τέλος Οκτωβρίου 2026.

Διάρκεια έκθεσης: 19 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026

Χώρος: Γκαλερί Σύγχρονης Τέχνης Lumiere, Λεμεσός, Κύπρος.

Επιλεξιμότητα

Το κάλεσμα είναι ανοιχτό σε φωτογράφους από όλο τον κόσμο.

Γίνονται δεκτά όλα τα φωτογραφικά είδη και τεχνικές, με εξαίρεση έργα που έχουν παραχθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τόσο ανερχόμενοι όσο και καταξιωμένοι καλλιτέχνες.

Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει έως τρεις έγχρωμες ή ασπρόμαυρες φωτογραφίες σχετικές με το θέμα «Χορός».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν:

Έως τρεις φωτογραφίες.

Καλλιτεχνική δήλωση ή σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Στοιχεία επικοινωνίας (email και τηλέφωνο).

Λίστα έργων με τίτλο, έτος δημιουργίας, διαστάσεις, τεχνική και τιμή πώλησης για κάθε έργο.

Οι υποβολές πραγματοποιούνται μέσω email στη διεύθυνση:

cps.limassol@primehome.com

Τεχνικές προδιαγραφές

Μορφή αρχείου: JPG ή TIFF.

Ανάλυση: 300 dpi (για προεπισκόπηση εκτύπωσης).

Μεγαλύτερη πλευρά: 1920 px (για σκοπούς επιλογής).

Χρωματικός χώρος: RGB (συνιστάται).

Ονομασία αρχείου: ArtistName_Title.jpg (π.χ. AndreasAndreou_DanceMove.jpg).

Επιτροπή και διαδικασία επιλογής

Όλα τα έργα θα αξιολογηθούν από επαγγελματική κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από επιμελητές εκθέσεων, φωτογράφους, επαγγελματίες του χώρου της τέχνης και του χορού.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής είναι:

Καλλιτεχνική ποιότητα.

Πρωτοτυπία και εννοιολογική δύναμη.

Δημιουργική προσέγγιση του θέματος.

Τεχνική αρτιότητα.

Τέλος υποβολής: €40 για έως τρεις φωτογραφίες.

Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον ακόλουθο λογαριασμό:

PHOT SOCIETY OF CYPRUS LSOL BR

IBAN: CY60 0050 0241 0002 4101 1119 0001

SWIFT: HEBACY2N

Δεν υπάρχουν επιπλέον τέλη συμμετοχής στην έκθεση για τους επιλεγμένους καλλιτέχνες, πέραν του κόστους εκτύπωσης και παρουσίασης των έργων.

Τα έξοδα αποστολής και επιστροφής των έργων από το εξωτερικό βαρύνουν αποκλειστικά τον καλλιτέχνη.

Πώληση έργων

Όλα τα έργα που θα παρουσιαστούν στην έκθεση θα διατίθενται προς πώληση.

Οι καλλιτέχνες οφείλουν να καθορίσουν την τιμή πώλησης κάθε έργου κατά την υποβολή του.

Η προμήθεια της γκαλερί ανέρχεται σε 30% επί της τελικής τιμής πώλησης.

Οι πληρωμές προς τους καλλιτέχνες θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης.

Αποστολή και παρουσίαση έργων

Τα έργα που θα επιλεγούν θα πρέπει να εκτυπωθούν σε διαστάσεις από 30 × 45 εκ. έως 50 × 70 εκ. Η τελική παρουσίασή τους μπορεί να γίνει σε κορνίζα, καμβά, foam ή άλλο κατάλληλο υλικό, με μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις 60 × 80 εκ.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να αποστείλουν τα έργα τους έτοιμα προς έκθεση.

Για τη μείωση του κόστους μεταφοράς, οι φωτογραφίες μπορούν να αποσταλούν από το εξωτερικό σε ρολό, χωρίς κορνίζα. Στην περίπτωση αυτή, η επαγγελματική πλαισίωση θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο από τους διοργανωτές, με το σχετικό κόστος να επιβαρύνει τον καλλιτέχνη. Το κόστος θα γνωστοποιείται εκ των προτέρων, ανάλογα με τις προδιαγραφές του έργου.

Ασφάλιση

Όλα τα έργα θα είναι ασφαλισμένα καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσής τους στη Γκαλερί Σύγχρονης Τέχνης Lumiere.

Βραβείο

Ο φωτογράφος που θα διακριθεί με το Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας θα λάβει ως έπαθλο τη διοργάνωση ατομικής έκθεσης στη Γκαλερί Σύγχρονης Τέχνης Lumiere μέσα στο 2027, χωρίς κόστος συμμετοχής