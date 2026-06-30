Μέχρι τις 10 Ιουλίου οι αιτήσεις συμμετοχής στον Διεθνή Διαγωνισμό Φωτογραφίας PhOETRY IV

Δημοσιεύθηκε 30.06.2026 11:30

Μέχρι τις 10 Ιουλίου 2026, στις 23:59, θα παραμείνει ανοικτή η πρόσκληση για συμμετοχή στον Διεθνή Διαγωνισμό Φωτογραφίας PhOETRY IV.

Είναι η τέταρτη συνεχής χρονιάς που διοργανώνεται ο διεθνής διαγωνισμός φωτογραφίας με τίτλο PhOETRY IV κι απευθύνεται σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Poetry Moves International Festival 2026 και έχει ως θέμα: «ΧΡΟΝΟΣ. ΡΟΕΣ ΧΡΟΝΟΥ», σε μια προσπάθεια να ανοιχθεί ένας διάλογος ανάμεσα στην ποίηση και τη φωτογραφία. Επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφοι καλούνται να εξερευνήσουν μέσα από τον φωτογραφικό τους φακό, τις πολλαπλές όψεις του χρόνου και να δημιουργήσουν τον δικό τους διάλογο με την ποίηση. Υπενθυμίζεται ότι στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορούν να βρουν τα 25 ποιήματα που έχουν επιλεχθεί από το Φεστιβάλ για να χρησιμοποιηθούν για «διάλογο» με τη φωτογραφία, στην πρωτότυπη γλώσσα και σε αγγλική ή ελληνική μετάφραση, ανάλογα.

https://www.poetry-moves-international-festival.com/phoetry-iv-poems/

Για τους κανόνες και όρους του Διαγωνισμού (ελληνικά/αγγλικά), επισκεφθείτε το link:

https://www.poetry-moves-international-festival.com/open-call-phoetry-iv-greek-english/

Διοργανωτής: GSA Cultural Productions Ltd

Για περισσότερες πληροφορίες: www.poetry-moves-international-festival.com

Δεν υπάρχει τέλος συμμετοχής.

Οι φωτογραφίες μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

gsa.culturalproductions@gmail.com