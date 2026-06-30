NiMAC: Ξεκινούν οι εγγραφές για τον νέο κύκλο παιδικών εργαστηρίων 2026-27

Δημοσιεύθηκε 30.06.2026 16:16

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εργαστήρια Καλών Τεχνών και Θεάτρου, με συνολικά 30 συναντήσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Νέο κύκλο εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών ανακοίνωσε το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας (NiMAC), με τα μαθήματα να ξεκινούν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 και να ολοκληρώνονται τον Ιούνιο του 2027.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εργαστήρια Καλών Τεχνών και Θεάτρου, με συνολικά 30 συναντήσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Το εργαστήριο Καλών Τεχνών θα πραγματοποιείται κάθε Σάββατο, με επιλογή δύο τμημάτων (09:30-11:15 ή 11:30-13:15). Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 80 ευρώ και περιλαμβάνει τόσο τις 30 συναντήσεις όσο και τα απαραίτητα υλικά. Παρέχεται επίσης έκπτωση 10% για κάθε δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας ή για συμμετοχή σε δεύτερο εργαστήριο.

Το Θεατρικό Εργαστήρι έχει στόχο την ανάπτυξη της φαντασίας και της κριτικής σκέψης των παιδιών, καθώς και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της έκφρασης και της επικοινωνίας μέσα από θεατρικά παιχνίδια, αυτοσχεδιασμό και πειραματισμό. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται επίσης κάθε Σάββατο, από τις 11:30 έως τις 13:15, με κόστος συμμετοχής 80 ευρώ, το οποίο καλύπτει τις 30 συναντήσεις.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσω του Εκπαιδευτικού Κέντρου Παιδιών του NiMAC. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 22 797400 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:30-14:30).