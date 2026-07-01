Πρώτος πίνακας του Ντέιβιντ Χόκνεϊ σε δημοπρασία μετά τον θάνατό του χωρίς «μεταθανάτια υπεραξία»

Δημοσιεύθηκε 01.07.2026 17:10

Ο «Μοναδικός με κύματα» του Ντέιβιντ Χόκνεϊ (1991) εμπνέεται από τον άγριο Ειρηνικό Ωκεανό και σηματοδοτεί τη στροφή του από τις εμβληματικές ακίνητες πισίνες του.

Ένας πίνακας που σηματοδότησε διακριτικά μια καμπή στη θρυλική καριέρα του Ντέιβιντ Χόκνι πουλήθηκε στην πρώτη μεγάλη δημοπρασία από τότε που ο καλλιτέχνης πέθανε τον περασμένο μήνα.

Ο πίνακας «The Only One with Waves» (1991) απέφερε 2,42 εκατ. λίρες (περίπου 2,79 εκατ. ευρώ) στις 26 Ιουνίου, στη δημοπρασία Modern & Contemporary Art του οίκου Phillips στο Λονδίνο.

Ζωγραφισμένος λίγο μετά την αγορά της κατοικίας του Χόκνι στο Μάλιμπου της Καλιφόρνιας, η ελαιογραφία σε καμβά διαστάσεων 91,4 x 122,0 εκατοστά αποτυπώνει την αέναα μεταβαλλόμενη και ορμητική κίνηση του Ειρηνικού Ωκεανού.

Πρόκειται για έργο-σταθμό στην πρώιμη δημιουργία του καλλιτέχνη, που τον απομακρύνει από την αναγνωρίσιμη ακινησία των πισινών του Λος Άντζελες, όπως στους πίνακες «Mr and Mrs Clark and Percy» (1971) και «The Splash» (1967), καθώς ο ίδιος κατευθυνόταν προς την αφαίρεση.

Ο πίνακας «The Only One with Waves» πωλήθηκε τελευταία φορά το 2018, στον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, έναντι 2,17 εκατ. δολαρίων (περίπου 1,9 εκατ. ευρώ). Μέχρι σήμερα έχει αλλάξει χέρια μόλις τρεις φορές.

Τα έργα του Ντέιβιντ Χόκνι αποφεύγουν το «μεταθανάτιο καπέλο»

Ένας πίνακας με τίτλο The Only One with Waves του καλλιτέχνη Ντέιβιντ Χόκνι εκτίθεται στις αίθουσες δημοπρασιών του οίκου Phillips στο Λονδίνο, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved

Η εταιρεία Abigail Hartmann Associates, που προσφέρει αντικειμενικές εκτιμήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις καλές και διακοσμητικές τέχνες, αναφέρει ότι το ενδιαφέρον για τα έργα του Χόκνι έχει «αυξηθεί θεαματικά» μετά τον θάνατό του, γεγονός που έκανε τη συγκεκριμένη δημοπρασία μία από τις «στενότερα παρακολουθούμενες πωλήσεις της σεζόν».

Η πλατφόρμα MyArtBroker κατέγραψε αύξηση 1.200% στις πωλήσεις και στα αιτήματα αποτίμησης για έργα του Χόκνι μέσα στις 48 ώρες που προηγήθηκαν της δημοπρασίας.

Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον, ο πίνακας «The Only One with Waves» δεν ξεπέρασε την εκτίμηση για την τιμή του, η οποία είχε οριστεί ανώτατα στις 2,5 εκατ. λίρες (περίπου 2,91 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με την πλατφόρμα σύγχρονης τέχνης Ocula, αυτό δείχνει ότι οι συλλέκτες παραμένουν πιστοί στις καθιερωμένες αξίες των έργων του καλλιτέχνη, αντί να «κυνηγούν ένα μεταθανάτιο premium».

Η κληρονομιά του Χόκνι παραμένει ζωντανή

Ο Ντέιβιντ Χόκνι στη γκαλερί Annely Juda Fine Art στο Λονδίνο - Μάιος 2015 AP Photo

Ο Χόκνι, που γεννήθηκε στο Μπράντφορντ της Αγγλίας, πέθανε σε ηλικία 88 ετών στις 11 Ιουνίου. Οι εκπρόσωποί του ανακοίνωσαν ότι έφυγε ήσυχα στο σπίτι του στο Λονδίνο, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τα 89α γενέθλιά του.

Σε όλο τον κόσμο, η κληρονομιά του ζωγράφου παραμένει ζωντανή. Στο δημοτικό σχολείο Saltaire Primary, λίγα μόλις βήματα από τη γκαλερί Hockney 1853 και το πρώην σχολείο του ίδιου, τα παιδιά έχουν διακοσμήσει τους τοίχους των τάξεών τους με πίνακες εμπνευσμένους από το έργο του.

Το σχολείο έχει επίσης δώσει το όνομά του σε δύο τάξεις υποδοχής, ενώ η φράση του ζωγράφου «Για μένα, ο κόσμος είναι αρκετά όμορφος αν τον κοιτάξεις. Ιδίως η φύση» δεσπόζει πάνω από την πόρτα της αίθουσας.

Τα έργα του Χόκνι παραμένουν διασκορπισμένα σε μεγάλες πινακοθήκες ανά τον κόσμο, με τη μεγαλύτερη μόνιμη συλλογή να βρίσκεται στο Salts Mills, μια γκαλερί που αναδεικνύει περήφανα τις ρίζες του Χόκνι στο Μπράντφορντ και τη συμβολή του στην πολιτισμική ταυτότητα της βόρειας Αγγλίας.

Μετά τον θάνατό του, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του καλλιτέχνη επιβεβαίωσε ότι η πλειονότητα των έργων που κρατούσε ιδιωτικά θα παραχωρηθεί σε ιδρύματα και δημόσιους φορείς.

Την επόμενη χρονιά προγραμματίζεται μεγάλη έκθεση για τον Χόκνι στην Tate Britain, καθώς και μια πολυμέσα εγκατάσταση με τα σκηνικά των όπερών του στην Turbine Hall της Tate Modern.

ΠΗΓΗ: euronews.com