«The Form That Failed To Stay»: Συλλογική έκθεση της Χλόης και του Συμεών Σιαμτάνη

Δημοσιεύθηκε 01.07.2026 15:30

Το Nozic Art Space παρουσιάζει τη συλλογική έκθεση The Form That Failed To Stay, με έργα της Χλόης Σιαμτάνη και του Συμεών Σιαμτάνη, μια εικαστική συνάντηση που εξερευνά τη μορφή ως μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση.

Η έκθεση προσεγγίζει τη μορφή όχι ως κάτι σταθερό, αλλά ως μια διαδικασία συνεχούς μετασχηματισμού. Εικόνες, σώματα, μνήμες και υλικά μεταβάλλονται αδιάκοπα, αποσυντίθενται και επανασυντίθενται, δημιουργώντας νέες σχέσεις και νέες αναγνώσεις.

Η Χλόη Σιαμτάνη αντλεί υλικό από τον αστικό ιστό της Λεμεσού, συλλέγοντας αφίσες, αυτοκόλλητα και ίχνη δημόσιου χώρου, τα οποία μεταφέρει σε μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες. Τα έργα της κινούνται ανάμεσα στη ζωγραφική, τη γλυπτική και το αρχειακό τεκμήριο, μετατρέποντας τα αποσπασματικά κατάλοιπα της πόλης σε νέες εικαστικές συνθέσεις. Παράλληλα, μια σειρά ζωγραφικών έργων επεκτείνει αυτή τη διερεύνηση μέσα από αφαιρετικά τοπία, χρώμα και χειρονομία.

Ο Συμεών Σιαμτάνης προσεγγίζει τη μορφή από μια διαφορετική αφετηρία. Οι ζωγραφικές και γλυπτικές του συνθέσεις κινούνται στα όρια αναπαράστασης και αφαίρεσης, όπου ανθρώπινα σώματα, φυσικά στοιχεία και αρχιτεκτονικές φόρμες συγχωνεύονται σε ανοιχτές, πολυσημικές εικόνες. Μέσα από αυτές τις αμφίσημες μορφές διερευνώνται ζητήματα ταυτότητας, συλλογικότητας και συνύπαρξης.

Παρότι οι δύο καλλιτέχνες ακολουθούν διαφορετικές εικαστικές διαδρομές, συναντώνται στην κοινή αντίληψη ότι η μορφή δεν είναι ποτέ οριστική. Αντίθετα, αποτελεί ένα πεδίο συνεχούς μεταβολής, όπου η μνήμη, η ύλη και η εμπειρία παραμένουν σε διαρκή διαπραγμάτευση.

Το The Form That Failed To Stay προτείνει μια ποιητική και στοχαστική ανάγνωση της παροδικότητας, προσκαλώντας τον θεατή να αναλογιστεί τη διαρκή μεταμόρφωση των εικόνων, των αντικειμένων και της ανθρώπινης εμπειρίας.

Κείμενο επιμέλειας: Άννα Ψάλτη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Nozic Art Space | 2-3 Ιουλίου 2026