Κατίνα Κώστα: «Σπασμένο και λερωμένο» παρέλαβα έργο μου από την Κρατική Συλλογή - Θα επιδιορθωθεί, απαντά το Υφ. Πολιτισμού (φώτο)

Δημοσιεύθηκε 03.07.2026 12:17

Η εικαστικός αναφέρει ότι το έργο αγοράστηκε από το κράτος το 2000 - Θέτει ζήτημα για διαχείριση και συντήρηση των έργων στις αποθήκες, με το Υφυπουργείο να δηλώνει ότι έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία.

Την κατάσταση στην οποία, όπως υποστηρίζει, παρέλαβε από την Κρατική Συλλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας το γλυπτό της «Κορίτσι» καταγγέλλει με δημόσια ανάρτησή της η εικαστικός Κατίνα Κώστα. Η εικαστικός αναφέρει ότι το έργο, το οποίο αγοράστηκε από το κράτος το 2000, της παραδόθηκε «σε άθλια κατάσταση, σπασμένο και λερωμένο», ζητώντας την αποκατάσταση της ζημιάς και θέτοντας ζήτημα για τον τρόπο διαχείρισης και συντήρησης της Κρατικής Συλλογής.

Σύμφωνα με την Κατίνα Κώστα, το έργο, κατασκευασμένο από Gelflex, Vinamould, ύφασμα, σίδερο και καρέκλα, αποτελεί αναφορά σε ένα κορίτσι μετά τον πόλεμο του 1974 στην Κύπρο. Όπως σημειώνει, πρόκειται για μια αλληγορική μορφή που διαπραγματεύεται ζητήματα ταυτότητας, ενώ σήμερα, «κακοποιημένο από τον ίδιο τον πολιτισμό», λειτουργεί ως «καθρέφτης μιας χρόνιας δυσλειτουργίας».

Το γλυπτό είναι μέρος της νέας ομαδικής έκθεσης του Ε.ΚΑ.ΤΕ., «Δυσλειτουργίες στη Σύγχρονη Τέχνη, σε εποχές συγκρούσεων», η οποία εγκαινιάζεται σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού - Αποθήκες Παπαδάκη. Την έκθεση επιμελούνται η Κατίνα Κώστα, η Ρεβέκκα Τάκη και η Γεωργία Μιχαηλίδη Σαάντ.

«Θα επιδιορθωθεί»: Καταγράφονται τα έργα με φθορές

Σε επικοινωνία του «Π» με το Υφυπουργείο Πολιτισμού και τη διευθύντρια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, Δρ Ιωάννα Χατζηκωστή, αναφέρθηκε ότι το έργο θα επιδιορθωθεί. Όπως μας λέχθηκε, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πιο εξειδικευμένη καταλογογράφηση της Κρατικής Συλλογής, μέσω της οποίας καταγράφονται τα έργα που έχουν υποστεί φθορές ή χρήζουν συντήρησης και προστασίας. Παράλληλα, έχει καταρτιστεί σχέδιο συντήρησης με προτεραιοποίηση, ώστε να προηγηθούν τα έργα που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές ή θεωρούνται ιδιαίτερα ευπαθή.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς, τουλάχιστον των πλέον ευπαθών έργων, από τον σημερινό χώρο αποθήκευσής τους σε καταλληλότερες εγκαταστάσεις. Σημειώνεται ότι το υπόγειο της Κρατικής Πινακοθήκης - ΣΠΕΛ που πλέον έχει μετονομαστεί σε Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης - Κτήριο ΣΠΕΛ, κατασκευάστηκε με προδιαγραφές κατάλληλες για τη φύλαξη έργων τέχνης και θα μπορούσε να αποτελέσει μία πιθανή λύση για τη στέγαση μέρους της Κρατικής Συλλογής.