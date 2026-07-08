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Νέα τοιχογραφία στην πλατεία Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 08.07.2026 10:06
Νέα τοιχογραφία στην πλατεία Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη

Μιχάλης Μήττας. Source: Facebook.

Φέρει την υπογραφή του street artist Θέμη Κωνσταντινόπουλου [Dem].

Ένα νέο έργο μεγάλης κλίμακας κοσμεί πλέον την Πλατεία Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, μεταμορφώνοντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές όψεις της περιοχής του Βαρδαρίου. Η τοιχογραφία, με τίτλο «Συνύπαρξη», που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, φέρει την υπογραφή του street artist Θέμη Κωνσταντινόπουλου [Dem].

Το έργο απεικονίζει μια νεαρή μορφή να ονειροπολεί, ακουμπώντας το χέρι της σε μια ρωμαϊκή ασπίδα, στοιχείο που παραπέμπει στην ιστορία της πόλης και δημιουργεί έναν συμβολικό διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Μήττας, η καλλιτεχνική παρέμβαση φιλοδοξεί να δώσει χρώμα σε μια μέχρι πρότινος γκρίζα γειτονιά, συμβάλλοντας στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής των δικαστηρίων και του Βαρδαρίου.

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