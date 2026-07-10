Ο Τεό Τριανταφυλλίδης κέρδισε το Frieze London Artist Award 2026

Δημοσιεύθηκε 10.07.2026 10:08

Ψηφιακή απεικόνιση της εγκατάστασης «Feral Metaverse» (Spider) του Τεό Τριανταφυλλίδη, 2026. Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη και της γκαλερί του, The Breeder, Αθήνα.

Ο Τριανταφυλλίδης θα παρουσιάσει το Feral Metaverse (Spider) (2026), μια συμμετοχική γλυπτική εγκατάσταση που επεκτείνει το πολυπαικτικό ψηφιακό παιχνίδι που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια.

Ο Αθηναίος Τεό Τριανταφυλλίδης (Theo Triantafyllidis) είναι ο νικητής του Frieze London Artist Award 2026 και θα παρουσιάσει ένα νέο μεγάλης κλίμακας συμμετοχικό έργο στην επερχόμενη διοργάνωση της Frieze London, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 18 Οκτωβρίου στο Regent's Park του Λονδίνου.

Το βραβείο, που απονέμεται από το 2014 και φέτος συμπληρώνει έντεκα χρόνια, συνδιοργανώνεται από τη Frieze και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Forma, ενώ για πρώτη φορά υποστηρίζεται και από το Google Arts & Culture.

Για το 2026, το Frieze London Artist Award κάλεσε τους συμμετέχοντες να διερευνήσουν τις δυνατότητες προηγμένων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, ως δημιουργικού εργαλείου και συνεργάτη στη διαδικασία ανάπτυξης του έργου.

Ένα έργο που συνδέει τον φυσικό και τον ψηφιακό χώρο

Ο Τριανταφυλλίδης θα παρουσιάσει το Feral Metaverse (Spider) (2026), μια συμμετοχική γλυπτική εγκατάσταση που επεκτείνει το πολυπαικτικό ψηφιακό παιχνίδι που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια.

Άποψη της εγκατάστασηςFeral Metaverse, 2023-σε εξέλιξη, του Τεό Τριανταφυλλίδη, από την έκθεση if/then στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Κάστρου Ουγιαζντόφσκι (Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art), Βαρσοβία, 2025. Φωτογραφία: Błażej Pindor.

Το έργο εξερευνά την έννοια των κοινών ψηφιακών χώρων, προτείνοντας ένα περιβάλλον που βασίζεται στη συνεργασία, την αλληλεπίδραση, την ευαλωτότητα και τη συλλογική εμπειρία.

Στο κέντρο της εγκατάστασης βρίσκεται ένα γλυπτό σε μορφή αράχνης, το οποίο οι επισκέπτες μπορούν να σκαρφαλώσουν και να χρησιμοποιήσουν ως σημείο εισόδου σε έναν κοινό ψηφιακό κόσμο. Μέσα από το παιχνίδι, οι συμμετέχοντες καλούνται να συνεργαστούν, δημιουργώντας συλλογικές μορφές, όπως πύργους, τροχούς, ομαδικές αγκαλιές ή αράχνες, μεταφέροντας τη συνεργασία από την οθόνη στον φυσικό χώρο.

Όπως σημειώνει ο καλλιτέχνης, η αράχνη λειτουργεί ως μια φιγούρα που συνδυάζει το ανοίκειο με την τρυφερότητα. Αν και από απόσταση μπορεί να μοιάζει απειλητική, η μαλακή, αναρριχήσιμη επιφάνειά της προσκαλεί τους επισκέπτες να την αγγίξουν και να αλληλεπιδράσουν μαζί της, μετατρέποντας τον εκθεσιακό χώρο από σημείο παρατήρησης σε χώρο συμμετοχής. Οι επισκέπτες καλούνται να σκαρφαλώσουν, να κρατήσουν ισορροπία, να συντονιστούν και να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον, ώστε να μπορέσουν να παίξουν.

Langret: Το έργο του Τριανταφυλλίδη απαιτεί τη φυσική παρουσία του κοινού

Η διευθύντρια EMEA της Frieze, Eva Langret, ανέφερε ότι το Frieze London Artist Award στηρίζει καλλιτέχνες σε καθοριστικές στιγμές της πορείας τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να υλοποιήσουν έργα μεγάλης κλίμακας. Όπως σημείωσε, το έργο του Τριανταφυλλίδη «απαιτεί τη φυσική παρουσία του κοινού», καθώς η εμπειρία ολοκληρώνεται μόνο μέσα από τη συμμετοχή και τη συνεργασία με άλλους επισκέπτες.

Περφόρμανς Feral Metaverse, του Τεό Τριανταφυλλίδη, στα εγκαίνια της έκθεσης Group Hug του Onassis ONX, στο WSA New York, 2024. © Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη και της The Breeder, Αθήνα. Φωτογραφία: Sinclair Li.

Ο θεσμός και η σημασία του

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Forma, Chris Rawcliffe, υπογράμμισε ότι ο θεσμός έχει συμβάλει στην παραγωγή φιλόδοξων νέων έργων από καλλιτέχνες που στη συνέχεια απέκτησαν σημαντική διεθνή παρουσία σε μουσεία, μπιενάλε και άλλους μεγάλους εκθεσιακούς οργανισμούς.

Η επικεφαλής του Google Arts & Culture Lab, Freya Salway, σημείωσε ότι η φετινή συνεργασία εντάσσεται στη στήριξη καλλιτεχνών που πειραματίζονται με προηγμένες τεχνολογίες, προσθέτοντας πως το έργο του Τριανταφυλλίδη αξιοποιεί την τεχνολογία για να ενισχύσει την ανθρώπινη σύνδεση, το παιχνίδι και τη συλλογική εμπειρία.

Από την πλευρά του, ο Τεό Τριανταφυλλίδης χαρακτήρισε τη βράβευση σημαντικό σταθμό για την καλλιτεχνική του πρακτική, επισημαίνοντας ότι του δίνει τη δυνατότητα να εξελίξει τόσο το ψηφιακό παιχνίδι όσο και τη γλυπτική εγκατάσταση μαζί με την ομάδα του στην Αθήνα.