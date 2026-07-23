Το BYOB Cyprus ανοίγει πρόσκληση συμμετοχής για δημιουργούς

Δημοσιεύθηκε 23.07.2026 15:28

Καλεί δημιουργούς από την Κύπρο και το εξωτερικό να παρουσιάσουν βίντεο- έργα, προβολές και οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις.

Ανοικτή είναι η πρόσκληση συμμετοχής για το BYOB (Bring Your Own Beamer) Cyprus 2026, τη μη εμπορική, μονοήμερη έκθεση έργων που βασίζονται στην προβολή (projection-based art), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου στο Hangar Culture Space. Δημιουργοί από την Κύπρο και το εξωτερικό καλούνται να παρουσιάσουν έργα βίντεο, προβολές και οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, με τις αιτήσεις να ολοκληρώνονται στις 8 Αυγούστου.

Το BYOB (Bring Your Own Beamer) είναι μια διεθνής πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2010 στο Βερολίνο από τον Rafaël Rozendaal. Η ιδέα εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο κίνημα που επιδιώκει να εκδημοκρατίσει τους εκθεσιακούς χώρους και να προωθήσει πειραματικές προσεγγίσεις στη media art. Η κυπριακή διοργάνωση υιοθετεί την ίδια φιλοσοφία, προσφέροντας χώρο και κοινότητα στους δημιουργούς για να παρουσιάσουν το έργο τους, χωρίς εμπορικό χαρακτήρα.

Πώς μπορείς να συμμετάσχεις

Οι διοργανωτές διευκρινίζουν ότι η συμμετοχή είναι ανοικτή σε όλους, ανεξαρτήτως χώρας διαμονής ή καταγωγής. Όσοι βρίσκονται εκτός Κύπρου καλούνται, εφόσον είναι δυνατόν, να εξασφαλίσουν οι ίδιοι προβολέα στην Κύπρο και κάποιο άτομο που θα αναλάβει την εγκατάστασή του, καθώς ο διαθέσιμος εξοπλισμός είναι περιορισμένος.

Παράλληλα, μπορούν να υποβληθούν και έργα από τον χώρο των εικαστικών τεχνών, εφόσον συνάδουν με το πλαίσιο και τη φιλοσοφία της διοργάνωσης.

Το BYOB Cyprus μπορεί επίσης να φιλοξενήσει εγκαταστάσεις με ήχο ή ιδιαίτερες χωρικές απαιτήσεις. Για τα έργα που περιλαμβάνουν ήχο, οι διοργανωτές προτείνουν τη χρήση ακουστικών, ώστε να μην επηρεάζεται η εμπειρία των υπόλοιπων παρουσιάσεων. Σε περιπτώσεις έργων με ειδικές τεχνικές ή χωρικές απαιτήσεις, οι σχετικές λεπτομέρειες θα συζητηθούν με τους επιλεγμένους δημιουργούς κατά τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθεί μουσικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Lefcosia Modular Sessions. Από τις 19:00 έως τις 22:00 θα πραγματοποιηθεί modular live jam, ενώ από τις 20:00 θα ακολουθήσουν ζωντανές εμφανίσεις των Feliks Mirenskiy, Hadj, Anya Maryina και LVSTDRP, με τους διοργανωτές να ανακοινώνουν ότι θα προστεθούν και άλλοι συμμετέχοντες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που έχουν αναρτήσει οι διοργανωτές, ενώ περισσότερες πληροφορίες για τη φιλοσοφία του BYOB είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του διεθνούς δικτύου BYOB Worldwide.





