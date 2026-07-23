Jessica Morgan | Η επιμελήτρια που επιστρέφει για να οδηγήσει την Tate

Δημοσιεύθηκε 23.07.2026 16:36

Με πολυετή θητεία στο Dia Art Foundation και προηγούμενη παρουσία στην Tate Modern, αναλαμβάνει από την 1η Ιανουαρίου 2027 τη διεύθυνση της Tate, διαδεχόμενη τη Maria Balshaw. Η επιστροφή της σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου για έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς σύγχρονης τέχνης στον κόσμο.

Η Βρετανίδα επιμελήτρια Jessica Morgan, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής της σύγχρονης τέχνης και διευθύντρια του Dia Art Foundation από το 2015, αναλαμβάνει από την 1η Ιανουαρίου 2027 τη διεύθυνση της Tate. Επιστρέφει στον οργανισμό όπου εργάστηκε επί δώδεκα χρόνια, διαδεχόμενη τη Maria Balshaw και σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου για έναν από τους σημαντικότερους μουσειακούς οργανισμούς παγκοσμίως.

Την ανακοίνωση έκανε στις 22 Ιουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο της Tate, γνωστοποιώντας ότι η Morgan θα είναι η δέκατη διευθύντρια στην ιστορία του οργανισμού. Η επιλογή της εγκρίθηκε από τον απερχόμενο πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Sir Keir Starmer, ενώ έως την ανάληψη των καθηκόντων της χρέη μεταβατικής διευθύντριας θα συνεχίσει να ασκεί η Karin Hindsbo, αναπληρώτρια διευθύντρια της Tate και διευθύντρια της Tate Modern.

Επιστροφή με διεθνή εμπειρία

Η Jessica Morgan επιστρέφει στην Tate έπειτα από έντεκα χρόνια στο τιμόνι του Dia Art Foundation, ενός από τους σημαντικότερους οργανισμούς σύγχρονης τέχνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το 2015 έχει ηγηθεί της ανανέωσης του ιδρύματος, ενισχύοντας το εκθεσιακό του πρόγραμμα, διευρύνοντας τη συλλογή του και υλοποιώντας σημαντικά έργα αναβάθμισης των χώρων του.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, το Dia προχώρησε στην ανακαίνιση των εγκαταστάσεών του στο Chelsea της Νέας Υόρκης, επέκτεινε το δίκτυο των χώρων του με την απόκτηση εμβληματικών έργων Land Art, όπως το Sun Tunnels της Nancy Holt, ενώ αύξησε σημαντικά το αποθεματικό του ιδρύματος, το οποίο πλέον προσεγγίζει τα 200 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, διεύρυνε τον διεθνή χαρακτήρα της συλλογής, εντάσσοντας έργα καλλιτεχνών όπως οι Mary Corse, Joan Jonas, Sam Gilliam, Lee Ufan, Charlotte Posenenske και Anne Truitt, ενώ προώθησε σημαντικές νέες αναθέσεις έργων σε δημιουργούς όπως οι Steve McQueen, Delcy Morelos, Carl Craig, Camille Norment και Lucy Raven.

Η πορεία της στην Tate

Πριν αναλάβει τη διεύθυνση του Dia Art Foundation, η Morgan εργάστηκε στην Tate από το 2002 έως το 2014, αρχικά ως επιμελήτρια και στη συνέχεια ως The Daskalopoulos Curator, International Art στην Tate Modern.

Στο διάστημα αυτό επιμελήθηκε σημαντικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων οι αναδρομικές των Gabriel Orozco, John Baldessari, Martin Kippenberger και Saloua Raouda Choucair, καθώς και τις ομαδικές εκθέσεις Common Wealthκαι The World Goes Pop. Επιμελήθηκε επίσης αρκετές από τις εμβληματικές αναθέσεις της σειράς Unilever στην Turbine Hall.

Παράλληλα, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της διεθνούς συλλογής της Tate, ενισχύοντας ιδιαίτερα την παρουσία έργων από τη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τη Νότια Ασία.

Προηγουμένως είχε διατελέσει επικεφαλής επιμελήτρια στο Institute of Contemporary Art της Βοστώνης και επιμελήτρια στο Museum of Contemporary Art του Σικάγου.

Διεθνής παρουσία

Η Jessica Morgan έχει αναπτύξει έντονη διεθνή δραστηριότητα ως επιμελήτρια και σύμβουλος πολιτιστικών οργανισμών. Το 2014 ήταν καλλιτεχνική διευθύντρια της 10ης Μπιενάλε της Γκουανγκτζού, ενώ επιμελήθηκε τις διοργανώσεις του Verbier Art Summit την περίοδο 2020-2022.

Πρόσφατα επιμελήθηκε την αναδρομική έκθεση του Lee Ufan στη Βενετία (2026), την έκθεση Dan Flavin: Light, Color, and Space στο MALBA του Μπουένος Άιρες (2026), καθώς και την έκθεση Minimal στο Bourse de Commerce στο Παρίσι (2025-2026).

Παράλληλα συμμετέχει σε συμβουλευτικές επιτροπές σημαντικών μουσείων και ιδρυμάτων, όπως το Haus der Kunst στο Μόναχο, το MACBA στη Βαρκελώνη, το Khao Yai Foundation στην Ταϊλάνδη και το Nita Mukesh Ambani Cultural Centre στη Μουμπάι.

Μια νέα περίοδος για την Tate

Ανακοινώνοντας τον διορισμό της, ο πρόεδρος της Tate Roland Rudd χαρακτήρισε τη Morgan «εξαιρετική ηγέτιδα» και μία από τις πλέον σεβαστές προσωπικότητες του χώρου, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία της στο Dia Art Foundation, σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση της Tate και τη διεθνή της πορεία, την καθιστούν το κατάλληλο πρόσωπο για να οδηγήσει τον οργανισμό στη νέα του εποχή.

Από την πλευρά της, η Jessica Morgan δήλωσε ότι αποτελεί «τεράστια τιμή» η επιλογή της, χαρακτηρίζοντας την Tate ως τον κορυφαίο οργανισμό διεθνούς μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης και βρετανικής τέχνης παγκοσμίως. Όπως σημείωσε, η περίοδος που εργάστηκε ως επιμελήτρια στην Tate διαμόρφωσε ουσιαστικά την επαγγελματική της πορεία και εξέφρασε την πρόθεσή της να συνεχίσει να τοποθετεί στο επίκεντρο τους καλλιτέχνες, το κοινό και το έργο της ομάδας του οργανισμού.

Η Morgan αναλαμβάνει τη διεύθυνση της Tate σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων για τον οργανισμό, καθώς το Tate Liverpool προετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει το 2027 μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης ανακαίνισής του. Η Tate, που περιλαμβάνει τα Tate Modern, Tate Britain, Tate Liverpool και Tate St Ives, υποδέχεται κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες, δανείζει χιλιάδες έργα τέχνης σε μουσεία και γκαλερί σε όλο τον κόσμο και διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα μελών μουσείου διεθνώς, με περισσότερα από 160.000 μέλη και περίπου 190.000 νέους στο δίκτυο Tate Collective.