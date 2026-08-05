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Ο «Βραδύκαυστος καλλιτέχνης» του Βασίλη Βασιλειάδη ταξιδεύει στη Σικελία
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 05.08.2026 10:10
Ο «Βραδύκαυστος καλλιτέχνης» του Βασίλη Βασιλειάδη ταξιδεύει στη Σικελία

Η πρώτη εκδοτική προσπάθεια του πολιτιστικού οργανισμού SIMIO5, με τίτλο «Βραδύκαυστος καλλιτέχνης» και δημιουργό τον εικαστικό Βασίλη Βασιλειάδη, ξεκίνησε το ταξίδι της εκτός Κύπρου.

Δύο εβδομάδες μετά την έκδοσή του, ο «Βραδύκαυστος καλλιτέχνης» του εικαστικού Βασίλη Βασιλειάδη, η πρώτη εκδοτική προσπάθεια του πολιτιστικού οργανισμού SIMIO5, ξεκίνησε το ταξίδι της εκτός Κύπρου. Τα πρώτα δέκα από τα συνολικά 100 αριθμημένα και υπογεγραμμένα αντίτυπα παρουσιάζονται στη Leucò Art Gallery στη Σικελία, πλαισιωμένα από έργα του καλλιτέχνη.

Σε ανάρτησή του, ο Βασιλειάδης περιγράφει την έκδοση ως αποτέλεσμα μιας μακράς και απαιτητικής δημιουργικής διαδικασίας. Όπως αναφέρει, το βιβλίο «βγήκε ζεστό από τις μηχανές του τυπογραφείου» έπειτα από μήνες ισορροπίας «ανάμεσα στο πείσμα μιας ιδέας και στις βασανιστικές αναστολές που συνοδεύουν κάθε δημιουργική έκφραση».

Η έκδοση κυκλοφορεί σε μόλις 100 αριθμημένα και υπογεγραμμένα αντίτυπα και, σύμφωνα με τον δημιουργό, άρχισε ήδη να βρίσκει τον δρόμο της προς ανθρώπους που στήριξαν τον ίδιο και το έργο του, ανάμεσά τους συνεργάτες, επαγγελματίες, φίλοι και συνοδοιπόροι.

«Τα υπόλοιπα ταξιδεύουν ήδη για τους προορισμούς τους κι εγώ ανυπομονώ να καταλάβω ποιος ήμουν», σημειώνει χαρακτηριστικά ο καλλιτέχνης, αποδίδοντας στην έκδοση τον χαρακτήρα μιας προσωπικής αναδρομής και αποτύπωσης της καλλιτεχνικής του διαδρομής.

Η έκδοση φέρει τον αριθμό ISBN 978-9925-8381-0-3.

 

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