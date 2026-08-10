Από το Λούμπλιν στην Κύπρο: Η τέχνη ως γέφυρα για συνεκτικές γειτονιές

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ συμμετείχε σε μια εβδομάδα καλλιτεχνικής και εκπαιδευτικής ανταλλαγής στο πλαίσιο του Erasmus+ «Εκπαίδευση για Συνεκτικές Γειτονιές».

Έξι ημέρες γεμάτες εργαστήρια, ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, συναντήσεις και δημιουργική συνεργασία έζησε οκταμελής ομάδα του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ στην Πολωνία, από τις 26 έως τις 31 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ «Εκπαίδευση για Συνεκτικές Γειτονιές».

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ουσιαστική ευκαιρία για τους εταίρους από την Κύπρο και την Πολωνία να συναντηθούν, να μοιραστούν από κοντά μεθόδους και πρακτικές εργασίας και να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες. Μέσα σε ένα απαιτητικό και δημιουργικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες εξερεύνησαν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της κοινότητας, της γειτονιάς και της συλλογικής δημιουργίας.

Από το Λούμπλιν στην πολωνική εξοχή

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στο Λούμπλιν, με επίσκεψη στο Κρατικό Μουσείο του Μαϊντάνεκ, έναν χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική σημασία. Ακολούθησε περίπατος με οδηγό τον Λούκα Ζεπέτσκι, μέσα από τον οποίο οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τον σύγχρονο πολιτιστικό χαρακτήρα της πόλης, καθώς και να επισκεφθούν σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς, μεταξύ άλλων τα Warsztaty Kultury και το Centrum Kultury. Παράλληλα, παρακολούθησαν δράσεις στο Carnaval Sztukmistrzów, το φεστιβάλ νέου τσίρκου του Λούμπλιν, γνωρίζοντας διαφορετικές πτυχές της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής ζωής της πόλης.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα μεταφέρθηκε στο Teatr Wschodni, όπου πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια από την Αγκνιέσκα Σικόρσκα «Σωματική επίγνωση, κίνηση και σωματικές πρακτικές» και τη Χριστίνα Παπακυριακού «Μετατοπίζοντας την κλίμακα».

Η τέχνη ως εργαλείο συνάντησης

Στο Bratnik, στην πολωνική εξοχή και στην έδρα του Πολωνού εταίρου του έργου, Association for the Earth, συνεχίστηκε η ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών. Η ομάδα παρακολούθησε εθνογραφική διάλεξη της Γιουστίνα Λασκόφσκα-Οτβινόφσκα, ενώ συμμετείχε σε εργαστήριο φωνής της Λιντί Σαρλότ Κοτλίνσκι «Δημιουργικός αυτοσχεδιασμός και συλλογική δημιουργία», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο αγρόκτημά της.

Τις δικές τους πρακτικές μοιράστηκαν επίσης ο Νεκτάριος Θεοδώρου και η Λουκία Πιερίδου «Το σώμα αφηγείται: ιστορίες μέσα από το σώμα σε περιορισμένο χώρο», η Έλενα Αγαθοκλέους «Χαρτογραφώντας ταυτότητες και τόπους», ο Τόμας Κόζντραϊ «Ρυθμός, κρουστά και ο παλμός της κοινότητας», η Κωνσταντίνα Peter «Το βίωμα ως εργαλείο δραματοθεραπείας» και η Ελζμπιέτα Ρόιεκ «Φωνή και τραγούδι: ένας δρόμος προς την επανασύνδεση». Στο επίκεντρο των εργαστηρίων βρέθηκαν το σώμα, η κίνηση, η αφήγηση, η ταυτότητα, ο χώρος, ο αυτοσχεδιασμός και η συλλογική δημιουργία, αναδεικνύοντας διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο επικοινωνίας, συμμετοχής, σύνδεσης και ενδυνάμωσης.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συνάντηση στο Rodzinny Dom Kultury Pokoju, με τη Νικόλ Γκροσπιέρ Σλομίνσκα και τον Σουόμα, όπου η συζήτηση επικεντρώθηκε στη δική τους εμπειρία και τις πρακτικές μέσα από τις οποίες καλλιεργούν τη σχέση με τη δική τους γειτονιά.

Από την Πολωνία στην Κύπρο

Η επίσκεψη δεν περιορίστηκε στην ανταλλαγή εμπειριών. Κατά τη διάρκεια των έξι ημερών, οι δύο ομάδες εργάστηκαν από κοινού στον σχεδιασμό του πιλοτικού προγράμματος εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο στην Κύπρο. Έτσι, η πολωνική συνάντηση αποτέλεσε ταυτόχρονα ένα επόμενο βήμα, έναν χώρο όπου οι ιδέες δοκιμάστηκαν στην πράξη και οι κοινές δράσεις του προγράμματος πήραν πιο συγκεκριμένη μορφή.

Για το ΜΙΤΟΣ, η εμπειρία αυτή επιβεβαιώνει τη σημασία της καλλιτεχνικής ανταλλαγής, της συνεργασίας και της δημιουργίας χώρων συνάντησης. Γιατί μια συνεκτική γειτονιά δεν δημιουργείται μόνο μέσα από τον χώρο, αλλά κυρίως μέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους ανθρώπους. Η επίσκεψη στην Πολωνία εντάσσεται στις προφεστιβαλικές δράσεις του Φεστιβάλ «Η Γειτονιά του Σινεμά» του ΜΙΤΟΣ.

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ ευχαριστεί θερμά όλους και όλες όσοι και όσες συνέβαλαν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επίσκεψης, τους συντονιστές και τις συντονίστριες, τους εισηγητές και τις εισηγήτριες των εργαστηρίων, καθώς και όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες για τη γενναιόδωρη ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και ιδεών.

Το έργο «Εκπαίδευση για Συνεκτικές Γειτονιές» είναι ένα μονοετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA210-ADU – «Μικρές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων» και υλοποιείται σε συνεργασία με τον πολωνικό οργανισμό Association for the Earth.