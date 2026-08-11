Τρία έργα του Banksy κόστισαν σχεδόν 203.000 δολάρια στις Βρετανικές αρχές - Ο λογαριασμός για καθαρισμό και ασφάλεια

Σχεδόν 203.000 δολάρια έχουν κοστίσει στις βρετανικές αρχές η αφαίρεση, η προστασία και η διαχείριση τριών έργων του Banksy στο Λονδίνο από το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε το BBC μέσω αιτημάτων ελευθερίας πληροφόρησης και παρουσιάζει το ARTnews.

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αφορά το έργο που εμφανίστηκε στους τοίχους των Royal Courts of Justice και απεικονίζει έναν δικαστή με περούκα να χτυπά με σφυρί έναν διαδηλωτή.

Σύμφωνα με το ARTnews, το βρετανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δαπανήσει μέχρι στιγμής περίπου 67.000 δολάρια για τις προσπάθειες αφαίρεσης του έργου, ενώ άλλα 48.000 δολάρια διατέθηκαν για μέτρα ασφαλείας και υπερωρίες προσωπικού όσο αυτό παρέμενε στον χώρο.

Οι πρώτες απόπειρες καθαρισμού δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα και πλέον οι εργολάβοι χρησιμοποιούν τεχνολογία λέιζερ για να αφαιρέσουν το έργο. Εάν και αυτή η μέθοδος αποτύχει, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν ακόμη και την αντικατάσταση των πέτρινων τμημάτων του κτηρίου που έχουν επηρεαστεί.

Η υπόθεση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από το κατά πόσο οι παρεμβάσεις του Banksy πρέπει να αντιμετωπίζονται ως βανδαλισμός δημόσιας περιουσίας ή ως έργα τέχνης με πολιτιστική αξία.

Ο σκιώδης υπουργός Δικαιοσύνης της Βρετανίας, Νικ Τίμοθι, ήταν μεταξύ εκείνων που επέκριναν το γεγονός ότι οι φορολογούμενοι καλούνται να επωμιστούν το κόστος αποκατάστασης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζημιά σε ένα κτήριο που αποτελεί σύμβολο του κράτους δικαίου.

Από την άλλη, υποστηρικτές του Banksy επισημαίνουν ότι τα έργα του προσελκύουν επισκέπτες και καθιστούν την τέχνη προσβάσιμη σε δημόσιους χώρους, έξω από μουσεία και γκαλερί.

Το έργο στα Royal Courts of Justice δεν είναι, ωστόσο, η μοναδική περίπτωση που προκάλεσε σημαντικές δαπάνες.

Τον Απρίλιο, το Westminster City Council ανακοίνωσε ότι είχε ξοδέψει σχεδόν 81.000 δολάρια για φράγματα ασφαλείας, φύλαξη και διοικητικά έξοδα, μετά την αιφνιδιαστική εγκατάσταση γλυπτού του Banksy στο Waterloo Place, κοντά στην Trafalgar Square.

Επειδή το γλυπτό τοποθετήθηκε σε δημόσια γη, το δημοτικό συμβούλιο κατέστη ο νόμιμος ιδιοκτήτης του και εξακολουθεί να εξετάζει τι θα κάνει με αυτό.

Νωρίτερα, τον Αύγουστο του 2024, η City of London είχε δαπανήσει σχεδόν 3.000 δολάρια για να απομακρύνει ένα αστυνομικό φυλάκιο, το οποίο ο Banksy είχε μεταμορφώσει σε «ενυδρείο», ζωγραφίζοντας πάνω του πιράνχας.

Το φυλάκιο δεν καταστράφηκε, αλλά μεταφέρθηκε σε αποθηκευτικό χώρο. Σύμφωνα με το ARTnews, προγραμματίζεται να εκτεθεί στο κοινό όταν το London Museum επαναλειτουργήσει τον Νοέμβριο.

Τα ποσά που έχουν ήδη δαπανηθεί αναμένεται να αυξηθούν, καθώς οι εργασίες για την αφαίρεση του έργου από τα Royal Courts of Justice συνεχίζονται.

Πηγή: ARTnews και στοιχεία από BBC