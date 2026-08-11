Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας: Από τον Σεπτέμβριο ανοίγει τις πόρτες του, επίσκεψη νέας Υφυπ. Πολιτισμού

Την προοπτική το Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας να εξελιχθεί σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, εκπαίδευσης, δημιουργίας και συνεργειών, ανέδειξε η επίσκεψη της νέας Υφυπουργού Πολιτισμού Κλέας Παπαέλληνα στη Λέμπα. Από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να αρχίσουν σταδιακά οι πρώτες δράσεις, ενώ μέχρι τον Οκτώβριο στόχος είναι να τεθούν σε λειτουργία όλοι οι χώροι του Πολιτιστικού Χωριού. Η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Πάφο, επισκέφθηκε το Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας, όπου είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στους χώρους και να ενημερωθεί για τον σχεδιασμό και το πρόγραμμα δράσεων που αναμένεται να αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα.

Η κ. Παπαέλληνα εξέφρασε τη χαρά της για την επίσκεψη, σημειώνοντας ότι βρέθηκε στη Λέμπα μαζί με την εταιρεία «Τεχνουργείο», η οποία έχει υπογράψει το συμβόλαιο διαχείρισης του χώρου. Όπως ανέφερε, η επίσκεψη αποτελεί «μια χρυσή ευκαιρία» προκειμένου το Υφυπουργείο Πολιτισμού να δει από κοντά τον χώρο, να ενημερωθεί για τον σχεδιασμό της διαχειρίστριας εταιρείας και να εξετάσει τις δραστηριότητες που πρόκειται να αρχίσουν να πραγματοποιούνται σύντομα, με ορίζοντα τον Σεπτέμβριο. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι μέσα από τις δράσεις αυτές να αναδειχθεί η πολιτιστική παιδεία και να δημιουργηθούν συνέργειες με όλους τους φορείς του Κράτους, ώστε το Πολιτιστικό Χωριό να αποτελέσει έναν χώρο με δραστηριότητες που θα άπτονται του πολιτισμού, της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Υφυπουργός στην ανάπτυξη της πολιτιστικής παιδείας, κυρίως μέσα από δράσεις που θα απευθύνονται σε μαθητές.

Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη της πολιτιστικής παιδείας μέσω της οργάνωσης δράσεων με μαθητές αποτελεί κύριο στρατηγικό στόχο του Υφυπουργείου Πολιτισμού και χαρακτηρίζεται ως εμβληματική δράση η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και η μύηση των μαθητών από τα πρώτα χρόνια της εισόδου τους στην εκπαιδευτική διαδικασία στον κόσμο των τεχνών και του πολιτισμού.

Σύμφωνα με την κ. Παπαέλληνα, ζητούμενο είναι να εμφυσήσει στα παιδιά την αγάπη για τις τέχνες, τον πολιτισμό και όλα όσα συνδέονται με αυτόν τον σημαντικό πυλώνα της κοινωνίας, ο οποίος σχετίζεται άμεσα τόσο με την ταυτότητα όσο και με την ίδια τη ζωή των ανθρώπων. Η επίσκεψη της Υφυπουργού στην Πάφο περιλάμβανε προηγουμένως τον Αρχαιολογικό Χώρο της Πάφου, καθώς και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Ωστόσο, όπως η ίδια εξήγησε, ιδιαίτερη σημασία για την ίδια είχε η επίσκεψη στο Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας, ειδικότερα μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την εταιρεία «Τεχνουργείο» για τη διαχείριση του χώρου. Η κ. Παπαέλληνα αναφέρθηκε παράλληλα σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, στην οποία συμμετείχαν πολλοί καλλιτέχνες.

Σκοπός της συνάντησης, όπως ανέφερε, ήταν να γίνει διάχυση της δράσης που αναπτύσσεται γύρω από το Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας, αλλά και να έχουν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Υφυπουργός και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον ρόλο και τη λειτουργία του Πολιτιστικού Χωριού. Όπως είπε, ο χώρος της θύμισε το Ολυμπιακό Χωριό, όπου αθλητές από διαφορετικά περιβάλλοντα συμβιώνουν, αλληλεπιδρούν, γίνονται φίλοι, κοινωνικοποιούνται και μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Με ανάλογο τρόπο, ανέφερε, φαντάζεται και το Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας ως ένα εκπαιδευτικό μοντέλο. Έναν χώρο όπου κάποιος θα μπορεί να έρθει, να περάσει μια όμορφη ημέρα και, μέσα από διαδραστικές μεθόδους, να φύγει έχοντας αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες που θα παραμείνουν μαζί του για πάντα. Η φιλοσοφία αυτή συνδέει, επομένως, την ψυχαγωγία και τη δημιουργία με την εκπαίδευση, την εμπειρική μάθηση και την πολιτιστική καλλιέργεια.

Στο μεταξύ την ικανοποίησή του για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει η νέα Υφυπουργός Πολιτισμού για το Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας εξέφρασε ο κοινοτάρχης Λέμπας, Θουκυδίδης Χρυσοστόμου. Ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε ότι, παρά τον σύντομο χρόνο που είχε στη διάθεσή της από την ανάληψη των καθηκόντων της, η κ. Παπαέλληνα έθεσε ψηλά στις προτεραιότητές της το Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας. Όπως σημείωσε, το γεγονός αυτό αποτελεί πηγή περηφάνιας για την κοινότητα, καθώς η σημασία του έργου δεν περιορίζεται στη Λέμπα. «Αυτό για εμάς σημαίνει πάρα πολλά πράγματα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το Πολιτιστικό Χωριό έχει σημασία για την κοινότητα, για την Πάφο αλλά και ευρύτερα για τον πολιτισμό της Κύπρου.

Εξάλλου την εικόνα για τα επόμενα βήματα και τη σταδιακή λειτουργία του Πολιτιστικού Χωριού παρουσίασε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Πολιτιστικού Χωριού Λέμπας, Γιάννης Σιακέλλης. Όπως ανέφερε, το Πολιτιστικό Χωριό θα είναι έτοιμο τον Σεπτέμβριο να ξεκινήσει σταδιακά τη λειτουργία του, με τα πρώτα εργαστήρια να ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα λειτουργούν όλοι οι χώροι του Πολιτιστικού Χωριού. Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται να δημιουργηθεί ένα ευρύ φάσμα εργαστηρίων και υποδομών που θα καλύπτουν διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Μεταξύ άλλων, θα λειτουργούν, όπως είπε, εργαστήρια ζωγραφικής, εργαστήρια χαρακτικής, εργαστήρια κεραμικής, εργαστήρια φωτογραφίας, σκοτεινός θάλαμος,χώροι για φωτογραφίσεις,χώροι για εκτυπώσεις, πινακοθήκη,βιβλιοθήκη, χώρος διαλέξεων, χώρος παρουσιάσεων, ανοικτοί χώροι για εκδηλώσεις, χώρος για τεχνολογίες αιχμής, χώροι διαμονής. Η βιβλιοθήκη, όπως ανέφερε ο κ. Σιακέλλης, φιλοδοξούν να φιλοξενήσει και υλικό που αφορά την αρχαία κυπριακή μονογραφία. Σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι και η αξιοποίηση των ανοικτών χώρων του Πολιτιστικού Χωριού, οι οποίοι θα μπορούν να φιλοξενούν εκδηλώσεις μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας.

Παράλληλα, θα υπάρχει συνέχισε, ειδικός χώρος για διαλέξεις και παρουσιάσεις, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών, επιστημονικών και πολιτιστικών δράσεων. Το Πολιτιστικό Χωριό θα διαθέτει ακόμη χώρους διαμονής, οι οποίοι θα μπορούν να φιλοξενήσουν ταυτόχρονα 35 άτομα. Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να ενισχύσει τον χαρακτήρα του χώρου ως τόπου φιλοξενίας καλλιτεχνών, δημιουργών, ομάδων, εκπαιδευτικών και άλλων επισκεπτών που θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον Γιάννη Σιακέλλη, ήδη καταγράφεται σημαντικό ενδιαφέρον τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και πραγματοποιούν επαφές με οργανισμούς, πανεπιστήμια, ιδρύματα πολιτισμού και άλλους φορείς, αλλά και με καλλιτέχνες ως άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στις δράσεις του Πολιτιστικού Χωριού. «Σιγά-σιγά οργανώνουμε το πρόγραμμα», ανέφερε, περιγράφοντας τη διαδικασία μέσα από την οποία διαμορφώνεται το πρόγραμμα λειτουργίας και οι συνεργασίες του νέου πολιτιστικού πυρήνα. Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συνάντησης η επίσκεψη της Υφυπουργού Πολιτισμού στη Λέμπα ανέδειξε τον ευρύτερο σχεδιασμό για την αξιοποίηση του Πολιτιστικού Χωριού ως ενός χώρου που δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά στην παρουσίαση έργων τέχνης, αλλά θα λειτουργεί ως ζωντανό εργαστήριο πολιτισμού.

Η σταδιακή έναρξη των εργαστηρίων από τον Σεπτέμβριο και η πλήρης λειτουργία των χώρων μέχρι τον Οκτώβριο δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια νέα περίοδο στη λειτουργία του χώρου. Παράλληλα, η έμφαση στην πολιτιστική παιδεία των μαθητών, η συνεργασία με καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς, οι επαφές με πανεπιστήμια και ιδρύματα στην Κύπρο και το εξωτερικό, καθώς και η δυνατότητα φιλοξενίας καλλιτεχνών και ομάδων, διαμορφώνουν ένα μοντέλο που επιχειρεί να συνδέσει την τέχνη με την εκπαίδευση, την έρευνα, τη δημιουργία και την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Το στοίχημα πλέον είναι το Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας να μετατραπεί σε έναν χώρο ανοιχτό στην κοινωνία, όπου παιδιά, νέοι, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικοί, επισκέπτες και πολιτιστικοί οργανισμοί θα μπορούν να συναντώνται, να δημιουργούν, να ανταλλάζουν γνώσεις και εμπειρίες και να έρχονται σε ουσιαστική επαφή με τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου.